São Gonçalo: Operação aconteceu no Complexo da AlmaDivulgação/Policia Civil
De acordo com o registro oficial da ocorrência, a equipe de diligência — composta por oficiais de polícia, incluindo o investigador Thiago Lopes Alves — deslocou-se até a Rua João Capistrano de Abreu, situada no número 799 do bairro Amendoeira. A região, amplamente identificada como Complexo da Alma, é apontada pelos órgãos de inteligência como um dos principais redutos de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (C.V.) na cidade.
Comercialização de drogas
Durante a abordagem rápida e coordenada, os agentes interceptaram quatro suspeitos, posteriormente identificados como Kauã Marins Fonseca Fagundes, Jeferson Fernando da Silva Viana, Ruan Barbosa de Souza e Carlos Vinicius Fernandes Correa. Com os três primeiros, os policiais apreenderam diversos rádios transmissores, equipamentos comumente utilizados para monitorar a movimentação de forças de segurança e otimizar a comunicação interna da criminalidade na região. Já com Carlos Vinicius, a equipe localizou uma mochila que transportava uma quantidade expressiva de drogas variadas prontas para a comercialização.
Após a efetivação da abordagem e a contenção dos suspeitos, os policiais realizaram uma checagem minuciosa nos sistemas de segurança pública estaduais. A consulta revelou que todos os quatro indivíduos já possuíam anotações criminais pretéritas em suas fichas de antecedentes, confirmando o envolvimento prévio com práticas infracionais.
Diante do conjunto probatório e da materialidade do crime, os suspeitos receberam voz de prisão imediata. Eles foram conduzidos algemados e sob escolta policial para a sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFC-CAP). Todo o material ilícito recolhido — incluindo as substâncias entorpecentes e os dispositivos de comunicação — foi apreendido e apresentado à autoridade policial de plantão, que formalizou o auto de prisão em flagrante e adotou as medidas cabíveis previstas no âmbito da polícia judiciária.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.