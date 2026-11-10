São Gonçalo: Operação aconteceu no Complexo da Alma - Divulgação/Policia Civil

São Gonçalo: Operação aconteceu no Complexo da AlmaDivulgação/Policia Civil

Publicado 10/11/2026 17:35 | Atualizado 10/11/2026 17:45

Uma operação conduzida por agentes da Polícia Civil lotados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFC-CAP) terminou com a prisão em flagrante de quatro indivíduos na manhã desta terça-feira (10), no município de São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A investida policial ocorreu em uma área conflagrada e conhecida por intensa movimentação do tráfico de drogas local.





De acordo com o registro oficial da ocorrência, a equipe de diligência — composta por oficiais de polícia, incluindo o investigador Thiago Lopes Alves — deslocou-se até a Rua João Capistrano de Abreu, situada no número 799 do bairro Amendoeira. A região, amplamente identificada como Complexo da Alma, é apontada pelos órgãos de inteligência como um dos principais redutos de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (C.V.) na cidade. LEIA MAIS: Concurso da Guarda Municipal entra nos últimos dias de inscrição De acordo com o registro oficial da ocorrência, a equipe de diligência — composta por oficiais de polícia, incluindo o investigador Thiago Lopes Alves — deslocou-se até a Rua João Capistrano de Abreu, situada no número 799 do bairro Amendoeira. A região, amplamente identificada como Complexo da Alma, é apontada pelos órgãos de inteligência como um dos principais redutos de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (C.V.) na cidade.

Comercialização de drogas

O objetivo principal da incursão era averiguar relatórios de inteligência que sinalizavam a existência de um ponto fixo dedicado à comercialização ilegal de entorpecentes no endereço especificado. Ao se aproximarem da localidade de risco, os policiais civis adotaram técnicas de aproximação tática e conseguiram visualizar um grupo de suspeitos em atitude típica de vigilância e comércio de substâncias ilícitas.



Durante a abordagem rápida e coordenada, os agentes interceptaram quatro suspeitos, posteriormente identificados como Kauã Marins Fonseca Fagundes, Jeferson Fernando da Silva Viana, Ruan Barbosa de Souza e Carlos Vinicius Fernandes Correa. Com os três primeiros, os policiais apreenderam diversos rádios transmissores, equipamentos comumente utilizados para monitorar a movimentação de forças de segurança e otimizar a comunicação interna da criminalidade na região. Já com Carlos Vinicius, a equipe localizou uma mochila que transportava uma quantidade expressiva de drogas variadas prontas para a comercialização.



Após a efetivação da abordagem e a contenção dos suspeitos, os policiais realizaram uma checagem minuciosa nos sistemas de segurança pública estaduais. A consulta revelou que todos os quatro indivíduos já possuíam anotações criminais pretéritas em suas fichas de antecedentes, confirmando o envolvimento prévio com práticas infracionais.



Diante do conjunto probatório e da materialidade do crime, os suspeitos receberam voz de prisão imediata. Eles foram conduzidos algemados e sob escolta policial para a sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFC-CAP). Todo o material ilícito recolhido — incluindo as substâncias entorpecentes e os dispositivos de comunicação — foi apreendido e apresentado à autoridade policial de plantão, que formalizou o auto de prisão em flagrante e adotou as medidas cabíveis previstas no âmbito da polícia judiciária.

Até o fechamento desta matéria a defesa não se manifestou. O espaço está sempre aberto e a reportagem será atualizada assim que houver manifestação da defesa dos suspeitos.