São Gonçalo: Ópera Metropolitana é voltada à difusão da música lírica e à formação de novos públicos para a ópera - Arthur Figueiredo/Ascom

São Gonçalo: Ópera Metropolitana é voltada à difusão da música lírica e à formação de novos públicos para a óperaArthur Figueiredo/Ascom

Publicado 11/11/2026 08:50

O Teatro Sesc São Gonçalo recebe nesta quarta-feira (11), às 19h, a estreia do projeto Ópera Metropolitana, nova iniciativa da Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM) voltada à difusão da música lírica e à formação de novos públicos para a ópera. Com entrada gratuita e classificação livre, o espetáculo propõe uma experiência acessível e envolvente, reunindo canto, piano e interpretação teatral para apresentar algumas das mais célebres histórias do repertório operístico mundial.





A apresentação marca a abertura da Série Topázio, nova frente artística da OFM criada para ampliar a programação voltada ao canto lírico, à música coral e às produções sinfônico-corais. A proposta é oferecer ao público um contato mais próximo com a ópera, destacando não apenas a beleza musical das composições, mas também as narrativas e emoções que atravessam cada obra.



Ao longo de cerca de 50 minutos, o concerto conduz os espectadores por uma jornada de histórias marcadas por amor, paixão, ciúme, ambição, conflitos e tragédias. Diferentemente dos modelos tradicionais de recital, o espetáculo adota uma linguagem mais didática e teatral, permitindo que o público compreenda melhor o contexto das obras apresentadas. LEIA MAIS: São Gonçalo vai receber o projeto Sesc Verão em Alcântara A apresentação marca a abertura da Série Topázio, nova frente artística da OFM criada para ampliar a programação voltada ao canto lírico, à música coral e às produções sinfônico-corais. A proposta é oferecer ao público um contato mais próximo com a ópera, destacando não apenas a beleza musical das composições, mas também as narrativas e emoções que atravessam cada obra.Ao longo de cerca de 50 minutos, o concerto conduz os espectadores por uma jornada de histórias marcadas por amor, paixão, ciúme, ambição, conflitos e tragédias. Diferentemente dos modelos tradicionais de recital, o espetáculo adota uma linguagem mais didática e teatral, permitindo que o público compreenda melhor o contexto das obras apresentadas.

Música e dramaturgia se unem para tornar a ópera mais acessível

Um dos diferenciais da montagem está justamente na integração entre diferentes linguagens artísticas. Antes de cada execução musical, a narrativa é apresentada ao público por meio da interpretação da atriz Marina Malfacini, responsável por contextualizar os personagens, os conflitos e as situações dramáticas que antecedem cada ária.



A proposta busca romper a ideia de que a ópera é uma manifestação artística distante ou restrita a especialistas. Ao explicar as histórias e aproximá-las das emoções vividas pelas pessoas no cotidiano, o projeto pretende criar uma conexão mais direta entre os espectadores e as obras.



O repertório escolhido reúne composições de alguns dos mais importantes nomes da história da música erudita. Entre eles estão Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Umberto Giordano, Jules Massenet e Franz Lehár. O programa contempla diferentes tradições da ópera europeia, especialmente italiana e francesa, apresentando ao público uma amostra da diversidade e da riqueza desse universo artístico.



A direção musical e a curadoria são assinadas pela soprano Nicole Amorim, solista da Orquestra Filarmônica Metropolitana. Segundo ela, o objetivo é mostrar que as histórias narradas pela ópera permanecem atuais mesmo séculos após terem sido escritas.



A artista destaca que, quando os espectadores entendem o contexto emocional vivido pelos personagens, a experiência musical ganha um novo significado. Nesse formato, a combinação entre interpretação dramática e execução musical torna o repertório mais próximo e compreensível para diferentes perfis de público.



Além de Nicole Amorim, o elenco conta com a participação do tenor Robson Lemos, também solista da OFM, professor de canto e preparador vocal. Juntos, os intérpretes darão vida às personagens centrais das árias selecionadas para a estreia do projeto.



A criação da Série Topázio representa um novo passo na atuação da Orquestra Filarmônica Metropolitana. Inspirada na diversidade de tonalidades da pedra preciosa que dá nome ao projeto, a iniciativa pretende explorar diferentes formatos de apresentações vocais, desde recitais intimistas até montagens que envolvam coros, solistas e formações orquestrais mais amplas.



Com a estreia do Ópera Metropolitana, a OFM busca ampliar o acesso à música de concerto e ao canto lírico, aproximando novos públicos de uma das manifestações artísticas mais tradicionais da cultura ocidental. A iniciativa aposta na combinação entre música e dramaturgia para demonstrar que as emoções retratadas nas grandes óperas permanecem universais, capazes de dialogar com espectadores de diferentes gerações e despertar experiências que vão muito além do palco.