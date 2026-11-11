São Gonçalo: Ópera Metropolitana é voltada à difusão da música lírica e à formação de novos públicos para a óperaArthur Figueiredo/Ascom
A apresentação marca a abertura da Série Topázio, nova frente artística da OFM criada para ampliar a programação voltada ao canto lírico, à música coral e às produções sinfônico-corais. A proposta é oferecer ao público um contato mais próximo com a ópera, destacando não apenas a beleza musical das composições, mas também as narrativas e emoções que atravessam cada obra.
Ao longo de cerca de 50 minutos, o concerto conduz os espectadores por uma jornada de histórias marcadas por amor, paixão, ciúme, ambição, conflitos e tragédias. Diferentemente dos modelos tradicionais de recital, o espetáculo adota uma linguagem mais didática e teatral, permitindo que o público compreenda melhor o contexto das obras apresentadas.
Música e dramaturgia se unem para tornar a ópera mais acessível
A proposta busca romper a ideia de que a ópera é uma manifestação artística distante ou restrita a especialistas. Ao explicar as histórias e aproximá-las das emoções vividas pelas pessoas no cotidiano, o projeto pretende criar uma conexão mais direta entre os espectadores e as obras.
O repertório escolhido reúne composições de alguns dos mais importantes nomes da história da música erudita. Entre eles estão Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Umberto Giordano, Jules Massenet e Franz Lehár. O programa contempla diferentes tradições da ópera europeia, especialmente italiana e francesa, apresentando ao público uma amostra da diversidade e da riqueza desse universo artístico.
A direção musical e a curadoria são assinadas pela soprano Nicole Amorim, solista da Orquestra Filarmônica Metropolitana. Segundo ela, o objetivo é mostrar que as histórias narradas pela ópera permanecem atuais mesmo séculos após terem sido escritas.
A artista destaca que, quando os espectadores entendem o contexto emocional vivido pelos personagens, a experiência musical ganha um novo significado. Nesse formato, a combinação entre interpretação dramática e execução musical torna o repertório mais próximo e compreensível para diferentes perfis de público.
Além de Nicole Amorim, o elenco conta com a participação do tenor Robson Lemos, também solista da OFM, professor de canto e preparador vocal. Juntos, os intérpretes darão vida às personagens centrais das árias selecionadas para a estreia do projeto.
A criação da Série Topázio representa um novo passo na atuação da Orquestra Filarmônica Metropolitana. Inspirada na diversidade de tonalidades da pedra preciosa que dá nome ao projeto, a iniciativa pretende explorar diferentes formatos de apresentações vocais, desde recitais intimistas até montagens que envolvam coros, solistas e formações orquestrais mais amplas.
Com a estreia do Ópera Metropolitana, a OFM busca ampliar o acesso à música de concerto e ao canto lírico, aproximando novos públicos de uma das manifestações artísticas mais tradicionais da cultura ocidental. A iniciativa aposta na combinação entre música e dramaturgia para demonstrar que as emoções retratadas nas grandes óperas permanecem universais, capazes de dialogar com espectadores de diferentes gerações e despertar experiências que vão muito além do palco.
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