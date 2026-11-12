São Gonçalo: OcupaSound é um movimento influenciado pela cultura urbana e por suas manifestações sociais, artísticas e culturais e realiza o evento dia 14Caio Araujo/Ascom

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Leonardo Soares
Um dos movimentos culturais mais conhecidos de São Gonçalo vai celebrar uma década de história com uma grande programação artística aberta ao público. No dia 14 de novembro, o OcupaSound promove uma edição especial em comemoração aos seus 10 anos de atuação, reunindo música, teatro, dança, grafite, performances, oficinas e atividades infantis no Centro de Tradições Nordestinas, no bairro de Neves.
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A programação gratuita começa às 14h e marca a trajetória de um projeto que nasceu nas ruas da cidade e se transformou em referência cultural na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Criado por jovens artistas, produtores culturais e moradores do município, o OcupaSound surgiu em 2014 com a proposta de ocupar praças e espaços públicos por meio da arte, estimulando o encontro entre diferentes manifestações culturais e fortalecendo o sentimento de pertencimento dos moradores ao território onde vivem.

Ao longo dos anos, a iniciativa ajudou a transformar áreas antes pouco utilizadas em pontos de convivência, lazer e expressão artística. Com foco especial na valorização da juventude periférica, o movimento ampliou sua atuação e passou a atrair participantes de outras cidades, tornando-se um dos principais eventos independentes do calendário cultural gonçalense.

Programação reúne diferentes linguagens artísticas

A edição comemorativa foi pensada para refletir a diversidade que sempre caracterizou o OcupaSound. O palco principal receberá atrações musicais de diferentes estilos, passando pelo forró, reggae, rap e música regional. Entre os nomes confirmados estão a Banda Quebra Telha, o grupo ComJah Roots e o rapper Martins da Rajada. Também participam os DJs Zega, Goneli e Cris Panttoja, além das participações especiais de Dico e Diego DG.

O teatro também terá espaço de destaque na programação. A Albatroz Cia de Teatro apresentará o espetáculo “Aonde o rio vai ou quando o rio sobe”, com classificação livre. Já a Dona Flor Cia de Teatro levará ao público a montagem “Será que os meninos gostam de melão?”, indicada para maiores de 10 anos.

Outra atração será a apresentação do Grupo Inclusivo de Dança Expressar, que reforça a proposta de acessibilidade e democratização cultural presente no evento. A poesia ficará por conta de Rheinaldo Baso, que também atuará como mestre de cerimônias durante toda a celebração.

Nas artes visuais, o público poderá acompanhar intervenções de grafite ao vivo realizadas pelos artistas Aila, Gi Mamuska, Je73 e Tex. O evento contará ainda com uma sessão de live painting comandada por Ilustre Paulo e a performance “Desenho é Risco”, criada por Roberto Monteiro com a participação de modelo vivo.

As atividades circenses também integram a programação, com apresentações de pirofagia, pintura facial e oficina de malabares. Para garantir o entretenimento das crianças, haverá um espaço dedicado ao público infantil, com atividades promovidas pelo projeto Mini Manos.

De acordo com a produtora Barbara Rodriguez, a celebração representa um reconhecimento da força da cultura produzida nas periferias e do impacto construído coletivamente ao longo da última década. A expectativa é reunir antigos participantes, artistas parceiros e novos visitantes em uma grande festa de ocupação cultural.

Mais do que comemorar um aniversário, o evento pretende reafirmar os princípios que deram origem ao movimento: incentivar o uso dos espaços públicos, fortalecer os vínculos comunitários e mostrar que a produção cultural local tem capacidade de transformar realidades.

Com entrada gratuita, a festa de 10 anos do OcupaSound promete reunir manifestações artísticas variadas e celebrar uma trajetória marcada pela criatividade, diversidade e protagonismo cultural em São Gonçalo. Com música, arte urbana, teatro, circo e atividades para todas as idades, a expectativa é de que o encontro reforce o papel do movimento como um dos principais agentes de valorização da cultura independente na cidade.