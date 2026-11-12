São Gonçalo: Já foram concluídas mais de 40% das intervenções no bairro Santa Izabel - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Já foram concluídas mais de 40% das intervenções no bairro Santa IzabelDivulgação/Ascom

Publicado 12/11/2026 08:10

O bairro de Santa Izabel , em São Gonçalo, vive uma das maiores intervenções de infraestrutura de sua história. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria das Cidades, o projeto avança com obras de drenagem, pavimentação, construção de calçadas e serviços de urbanização que estão modificando a paisagem local e a rotina dos moradores.





As melhorias contemplam mais de 140 vias da região, muitas delas marcadas por décadas de abandono e pela falta de infraestrutura básica. Durante anos, moradores conviveram com ruas de terra batida, lama em períodos de chuva, poeira em dias secos e dificuldades constantes de locomoção. Agora, o cenário começa a mudar à medida que as equipes avançam com as intervenções.



De acordo com o cronograma da obra, mais de 40% dos serviços já foram concluídos. Nesta quarta-feira (11), os trabalhos seguiam em diferentes pontos do bairro. Em uma via localizada ao lado da Rua Antonieta de Jesus Ferreira, operários realizavam a concretagem de novas calçadas. Já na Rua América Velasca de Sá, as equipes atuavam em serviços de drenagem, instalação de meio-fio e terraplanagem, etapas fundamentais para a futura pavimentação. LEIA MAIS: Santa Izabel recebe redes de drenagem em mais de cem vias urbanas As melhorias contemplam mais de 140 vias da região, muitas delas marcadas por décadas de abandono e pela falta de infraestrutura básica. Durante anos, moradores conviveram com ruas de terra batida, lama em períodos de chuva, poeira em dias secos e dificuldades constantes de locomoção. Agora, o cenário começa a mudar à medida que as equipes avançam com as intervenções.De acordo com o cronograma da obra, mais de 40% dos serviços já foram concluídos. Nesta quarta-feira (11), os trabalhos seguiam em diferentes pontos do bairro. Em uma via localizada ao lado da Rua Antonieta de Jesus Ferreira, operários realizavam a concretagem de novas calçadas. Já na Rua América Velasca de Sá, as equipes atuavam em serviços de drenagem, instalação de meio-fio e terraplanagem, etapas fundamentais para a futura pavimentação.

Investimento de R$ 174 milhões impulsiona melhorias

O projeto representa um investimento superior a R$ 174 milhões e integra um conjunto de ações voltadas para a modernização da infraestrutura urbana de São Gonçalo. A expectativa é que as obras sejam concluídas em até 18 meses, beneficiando milhares de moradores da região.



Além da melhoria na mobilidade urbana, as intervenções têm como objetivo minimizar problemas históricos enfrentados pela população, principalmente durante períodos de chuva intensa. A implantação de novos sistemas de drenagem deverá reduzir pontos de alagamento e contribuir para o escoamento adequado das águas pluviais, aumentando a segurança e o conforto dos moradores.



Para quem vive há décadas em Santa Izabel, a transformação já é perceptível. O comerciante Jorge de Lima, de 55 anos, acompanha diariamente o andamento das obras e afirma que jamais imaginou presenciar uma intervenção de tamanha dimensão no bairro.



Morador da região há cerca de três décadas, ele lembra das dificuldades enfrentadas pela população ao longo dos anos. Segundo Jorge, as ruas apresentavam muitos buracos e ficavam praticamente intransitáveis em dias de chuva devido ao acúmulo de lama, o que dificultava tanto a circulação de veículos quanto o deslocamento de pedestres.



Na avaliação do comerciante, os benefícios já começam a aparecer mesmo antes da conclusão dos serviços. Ele destaca que as condições das vias melhoraram significativamente e acredita que os resultados serão ainda mais positivos quando todas as etapas do projeto forem finalizadas.



A expectativa dos moradores é que as obras representem mais do que melhorias estruturais. A revitalização das ruas tende a valorizar os imóveis, facilitar o acesso a serviços públicos e estimular o desenvolvimento econômico local. Além disso, a implantação de calçadas e a reorganização dos espaços urbanos devem proporcionar mais segurança para pedestres e melhor qualidade de vida para a população.



Com o avanço dos trabalhos e a execução de quase metade do cronograma, Santa Izabel começa a deixar para trás antigos problemas de infraestrutura. A expectativa é que, ao término das intervenções, o bairro passe a contar com uma estrutura urbana mais moderna, segura e adequada às necessidades dos moradores, consolidando uma transformação aguardada há muitos anos pela comunidade.