São Gonçalo: estudo representa um importante avanço para o conhecimento das condições dos corpos hídricos da cidade - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: estudo representa um importante avanço para o conhecimento das condições dos corpos hídricos da cidade Divulgação/Ascom

Publicado 12/11/2026 08:20

Prefeitura de São Gonçalo está participando de um amplo estudo técnico voltado ao diagnóstico dos rios, canais e estruturas de drenagem da cidade. A iniciativa faz parte de um projeto regional coordenado pelo Comitê da Baía de Guanabara e tem como principal objetivo reunir informações estratégicas para o planejamento de ações que reduzam os impactos das chuvas e contribuam para a prevenção de enchentes e alagamentos.





O levantamento integra um programa que abrange 13 municípios localizados na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RH-5). Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 14,5 milhões na análise das condições da drenagem urbana dessas cidades, permitindo a construção de uma base de dados detalhada para orientar futuras intervenções de infraestrutura.



Em São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes atua em parceria com a Defesa Civil para dar suporte às atividades de campo. O trabalho envolve o acompanhamento das equipes responsáveis pelo mapeamento dos cursos d'água e pelo cadastramento das estruturas de macrodrenagem existentes no município.



O estudo começou a ser desenvolvido em outubro e já percorreu importantes corpos hídricos da cidade. Entre os locais avaliados estão os rios Imboaçu, Bomba, das Pedras, Colubandê, Pendotiba e Muriqui, além da Vala do Imboaçu. Atualmente, os técnicos realizam levantamentos em outros pontos estratégicos, como os rios Goiana, Monjolos, Maria Paula e Alcântara, assim como no Canal Isaura Santana. As próximas etapas incluem análises nos rios Guaxindiba e Camarão. LEIA MAIS: São Gonçalo mobiliza 63 postos para vacinação antirrábica O levantamento integra um programa que abrange 13 municípios localizados na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RH-5). Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 14,5 milhões na análise das condições da drenagem urbana dessas cidades, permitindo a construção de uma base de dados detalhada para orientar futuras intervenções de infraestrutura.Em São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes atua em parceria com a Defesa Civil para dar suporte às atividades de campo. O trabalho envolve o acompanhamento das equipes responsáveis pelo mapeamento dos cursos d'água e pelo cadastramento das estruturas de macrodrenagem existentes no município.O estudo começou a ser desenvolvido em outubro e já percorreu importantes corpos hídricos da cidade. Entre os locais avaliados estão os rios Imboaçu, Bomba, das Pedras, Colubandê, Pendotiba e Muriqui, além da Vala do Imboaçu. Atualmente, os técnicos realizam levantamentos em outros pontos estratégicos, como os rios Goiana, Monjolos, Maria Paula e Alcântara, assim como no Canal Isaura Santana. As próximas etapas incluem análises nos rios Guaxindiba e Camarão.

Diagnóstico vai orientar investimentos e ações preventivas

Mais do que um simples levantamento geográfico, o projeto pretende produzir um retrato detalhado das condições da drenagem urbana da cidade. As equipes estão identificando estruturas existentes, avaliando o funcionamento dos sistemas de escoamento e mapeando áreas que apresentam maior vulnerabilidade a inundações e acúmulo de água durante períodos de chuva intensa.



Outra etapa importante do estudo será a elaboração de modelos técnicos capazes de simular diferentes cenários climáticos. Essas simulações permitirão compreender como o sistema de drenagem responde a diferentes volumes de precipitação, contribuindo para a identificação de medidas capazes de aumentar a eficiência do escoamento das águas pluviais.



Segundo a gerente de Governança e Apoio à Gestão da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, Mariana Motta de Freitas, os dados obtidos servirão como ferramenta para a definição de prioridades e para o desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da infraestrutura urbana.



A expectativa é que os resultados permitam direcionar investimentos para os pontos mais críticos, garantindo maior eficiência nas futuras intervenções. Além disso, as informações levantadas poderão subsidiar políticas públicas relacionadas à prevenção de desastres, planejamento urbano e adaptação às mudanças climáticas.



O secretário municipal de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destaca que São Gonçalo possui uma extensa rede de rios e canais que exerce papel fundamental na drenagem do território. Para ele, compreender o comportamento desses cursos d'água é essencial para reduzir riscos e aumentar a segurança da população.



De acordo com o secretário, o conhecimento detalhado das condições dos rios e das áreas mais vulneráveis permitirá que o município planeje ações mais eficazes para enfrentar eventos climáticos extremos e minimizar transtornos causados pelas chuvas.



A execução técnica do projeto está sob responsabilidade do Consórcio Drenagem Guanabara, formado pelas empresas Cobrape e R3 Engenharia. Já a EnvEx Engenharia atua no gerenciamento e controle de qualidade dos trabalhos. A gestão contratual é realizada pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap), que funciona como secretaria executiva do Comitê da Baía de Guanabara. O projeto conta ainda com a colaboração do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e do Instituto Rio Metrópole.



Ao término do levantamento, São Gonçalo terá acesso a um conjunto de informações técnicas capazes de orientar decisões sobre obras, investimentos e estratégias de prevenção, fortalecendo a capacidade do município de enfrentar desafios relacionados às enchentes e promovendo maior segurança para a população que vive em áreas suscetíveis a alagamentos.