São Gonçalo: quatro Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: quatro Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17hRenan Otto/Ascom

Publicado 12/11/2026 09:10

Os Ecopontos de São Gonçalo seguem ampliando os resultados da coleta seletiva e da reciclagem no município. Apenas no mês de outubro, as quatro unidades espalhadas pela cidade receberam quase 18 toneladas de materiais recicláveis, reforçando a adesão da população ao projeto e o impacto positivo da iniciativa para o meio ambiente e a economia local.





Desde a implantação do programa, em 2023, já foram encaminhadas para reciclagem cerca de 773 toneladas de resíduos. O resultado demonstra o crescimento da participação dos moradores e consolida os Ecopontos como uma ferramenta importante para a destinação correta de materiais que, muitas vezes, acabavam descartados irregularmente em ruas, terrenos baldios e cursos d’água.



As unidades funcionam nos bairros Barro Vermelho, Santa Luzia, Zé Garoto e Alcântara. O projeto foi implantado pela Secretaria Municipal de Conservação por meio da campanha Limpa São Gonçalo, em parceria com a empresa Eccos Sustentável. A iniciativa surgiu a partir das metas estabelecidas pelo Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a ampliação da coleta seletiva e das ações voltadas à sustentabilidade na cidade.



Um dos diferenciais do programa é o incentivo financeiro oferecido aos participantes. Nos Ecopontos, a população pode trocar materiais recicláveis por créditos em moeda digital. O benefício pode ser utilizado em estabelecimentos conveniados do município, gerando renda complementar para as famílias e fortalecendo o comércio local.



O sistema aceita uma ampla variedade de resíduos. Entre os materiais recebidos estão embalagens plásticas, garrafas PET, recipientes diversos, jornais, revistas, caixas de papelão, garrafas e recipientes de vidro, latas de alumínio e aço, sucatas metálicas, além de eletroeletrônicos como celulares, computadores, televisores e eletrodomésticos. Óleo de cozinha usado também pode ser descartado nas unidades de coleta. LEIA MAIS: Rede municipal abre renovação de matrículas em São Gonçalo Desde a implantação do programa, em 2023, já foram encaminhadas para reciclagem cerca de 773 toneladas de resíduos. O resultado demonstra o crescimento da participação dos moradores e consolida os Ecopontos como uma ferramenta importante para a destinação correta de materiais que, muitas vezes, acabavam descartados irregularmente em ruas, terrenos baldios e cursos d’água.As unidades funcionam nos bairros Barro Vermelho, Santa Luzia, Zé Garoto e Alcântara. O projeto foi implantado pela Secretaria Municipal de Conservação por meio da campanha Limpa São Gonçalo, em parceria com a empresa Eccos Sustentável. A iniciativa surgiu a partir das metas estabelecidas pelo Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a ampliação da coleta seletiva e das ações voltadas à sustentabilidade na cidade.Um dos diferenciais do programa é o incentivo financeiro oferecido aos participantes. Nos Ecopontos, a população pode trocar materiais recicláveis por créditos em moeda digital. O benefício pode ser utilizado em estabelecimentos conveniados do município, gerando renda complementar para as famílias e fortalecendo o comércio local.O sistema aceita uma ampla variedade de resíduos. Entre os materiais recebidos estão embalagens plásticas, garrafas PET, recipientes diversos, jornais, revistas, caixas de papelão, garrafas e recipientes de vidro, latas de alumínio e aço, sucatas metálicas, além de eletroeletrônicos como celulares, computadores, televisores e eletrodomésticos. Óleo de cozinha usado também pode ser descartado nas unidades de coleta.

Projeto ajuda a reduzir impactos ambientais

Além de estimular a reciclagem, a iniciativa contribui diretamente para a redução dos problemas causados pelo descarte inadequado de resíduos. Materiais jogados em vias públicas frequentemente acabam entupindo redes de drenagem, galerias pluviais e bueiros, agravando situações de alagamento durante períodos de chuva intensa.



Entre as quatro unidades em funcionamento, o Ecoponto do Barro Vermelho lidera os resultados acumulados desde a inauguração, com mais de 520 toneladas de materiais recebidos. A unidade de Santa Luzia também apresenta números expressivos, ultrapassando 190 toneladas destinadas à reciclagem. Os demais pontos seguem ampliando gradativamente sua participação no programa, contribuindo para o fortalecimento da coleta seletiva em diferentes regiões da cidade.



Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a expansão da iniciativa representa um avanço importante na construção de uma cidade mais sustentável. O programa busca não apenas reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários, mas também promover conscientização ambiental e incentivar hábitos mais responsáveis entre os moradores.



Outro benefício apontado é o estímulo à economia circular, modelo que prioriza o reaproveitamento de materiais e a redução do desperdício. Nesse sistema, resíduos deixam de ser vistos como lixo e passam a integrar novamente cadeias produtivas por meio da reciclagem.



Com quase 18 toneladas recolhidas somente em outubro e mais de 770 toneladas recicladas desde 2023, os Ecopontos vêm se consolidando como importante instrumento de preservação ambiental e inclusão social em São Gonçalo. A expectativa é que os números continuem crescendo nos próximos meses à medida que mais moradores passem a utilizar o serviço e a contribuir para uma cidade mais limpa e sustentável.



Serviço



Os quatro Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h:



Barro Vermelho: Rua Lúcio Tomé Feteira

Santa Luzia: Rua Visconde Seabra

Zé Garoto: Praça Estephânia de Carvalho

Alcântara: Rua Doutor Alfredo Backer, 605, dentro do Assaí Atacadista.