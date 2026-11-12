São Gonçalo: quatro Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17hRenan Otto/Ascom
Desde a implantação do programa, em 2023, já foram encaminhadas para reciclagem cerca de 773 toneladas de resíduos. O resultado demonstra o crescimento da participação dos moradores e consolida os Ecopontos como uma ferramenta importante para a destinação correta de materiais que, muitas vezes, acabavam descartados irregularmente em ruas, terrenos baldios e cursos d’água.
As unidades funcionam nos bairros Barro Vermelho, Santa Luzia, Zé Garoto e Alcântara. O projeto foi implantado pela Secretaria Municipal de Conservação por meio da campanha Limpa São Gonçalo, em parceria com a empresa Eccos Sustentável. A iniciativa surgiu a partir das metas estabelecidas pelo Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a ampliação da coleta seletiva e das ações voltadas à sustentabilidade na cidade.
Um dos diferenciais do programa é o incentivo financeiro oferecido aos participantes. Nos Ecopontos, a população pode trocar materiais recicláveis por créditos em moeda digital. O benefício pode ser utilizado em estabelecimentos conveniados do município, gerando renda complementar para as famílias e fortalecendo o comércio local.
O sistema aceita uma ampla variedade de resíduos. Entre os materiais recebidos estão embalagens plásticas, garrafas PET, recipientes diversos, jornais, revistas, caixas de papelão, garrafas e recipientes de vidro, latas de alumínio e aço, sucatas metálicas, além de eletroeletrônicos como celulares, computadores, televisores e eletrodomésticos. Óleo de cozinha usado também pode ser descartado nas unidades de coleta.
Projeto ajuda a reduzir impactos ambientais
Entre as quatro unidades em funcionamento, o Ecoponto do Barro Vermelho lidera os resultados acumulados desde a inauguração, com mais de 520 toneladas de materiais recebidos. A unidade de Santa Luzia também apresenta números expressivos, ultrapassando 190 toneladas destinadas à reciclagem. Os demais pontos seguem ampliando gradativamente sua participação no programa, contribuindo para o fortalecimento da coleta seletiva em diferentes regiões da cidade.
Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a expansão da iniciativa representa um avanço importante na construção de uma cidade mais sustentável. O programa busca não apenas reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários, mas também promover conscientização ambiental e incentivar hábitos mais responsáveis entre os moradores.
Outro benefício apontado é o estímulo à economia circular, modelo que prioriza o reaproveitamento de materiais e a redução do desperdício. Nesse sistema, resíduos deixam de ser vistos como lixo e passam a integrar novamente cadeias produtivas por meio da reciclagem.
Com quase 18 toneladas recolhidas somente em outubro e mais de 770 toneladas recicladas desde 2023, os Ecopontos vêm se consolidando como importante instrumento de preservação ambiental e inclusão social em São Gonçalo. A expectativa é que os números continuem crescendo nos próximos meses à medida que mais moradores passem a utilizar o serviço e a contribuir para uma cidade mais limpa e sustentável.
Serviço
Os quatro Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h:
Barro Vermelho: Rua Lúcio Tomé Feteira
Santa Luzia: Rua Visconde Seabra
Zé Garoto: Praça Estephânia de Carvalho
Alcântara: Rua Doutor Alfredo Backer, 605, dentro do Assaí Atacadista.
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