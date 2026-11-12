São Gonçalo: Policia Civil conduziu material recolhido, juntamente com o veículo adulterado e os dois suspeitos detidos, para a 75ª DP (Rio do Ouro) - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Policia Civil conduziu material recolhido, juntamente com o veículo adulterado e os dois suspeitos detidos, para a 75ª DP (Rio do Ouro)Reprodução/Internet

Publicado 12/11/2026 14:42

Policiais militares do 7º BPM (Alcântara) realizaram uma ação de impacto na manhã desta quinta-feira no município de São Gonçalo , culminando na recuperação de um valioso carregamento roubado e na prisão de duas pessoas em flagrante. A intervenção policial ocorreu no interior da Comunidade do Capote, após o recebimento de denúncias anônimas que indicavam o uso de uma residência local como depósito clandestino para receptação de mercadorias ilícitas.





A investida do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi desencadeada a partir de informações precisas que apontavam que um grande lote de cigarros da fabricante Souza Cruz, subtraído de forma criminosa no dia anterior, estaria escondido no imóvel. Ao chegarem ao endereço fornecido na denúncia, as equipes obtiveram autorização dos moradores para adentrar o imóvel e realizar as buscas necessárias.



Durante o vasculhamento minucioso do local, os agentes confirmaram a veracidade das suspeitas e localizaram a carga de cigarros. No entanto, a apreensão revelou proporções ainda maiores: além do material tabagístico, os policiais encontraram diversos caixotes contendo lotes de medicamentos variados e pacotes de fraldas geriátricas, cuja origem legal não pôde ser comprovada no momento da abordagem. Um homem e uma mulher que ocupavam o imóvel foram detidos imediatamente sob a acusação de receptação de material roubado. LEIA MAIS: Polícia Civil prende quatro suspeitos por tráfico no Complexo da Alma A investida do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi desencadeada a partir de informações precisas que apontavam que um grande lote de cigarros da fabricante Souza Cruz, subtraído de forma criminosa no dia anterior, estaria escondido no imóvel. Ao chegarem ao endereço fornecido na denúncia, as equipes obtiveram autorização dos moradores para adentrar o imóvel e realizar as buscas necessárias.Durante o vasculhamento minucioso do local, os agentes confirmaram a veracidade das suspeitas e localizaram a carga de cigarros. No entanto, a apreensão revelou proporções ainda maiores: além do material tabagístico, os policiais encontraram diversos caixotes contendo lotes de medicamentos variados e pacotes de fraldas geriátricas, cuja origem legal não pôde ser comprovada no momento da abordagem. Um homem e uma mulher que ocupavam o imóvel foram detidos imediatamente sob a acusação de receptação de material roubado.

Veículo adulterado e desdobramentos policiais



Além dos suprimentos recolhidos no interior da casa, a equipe policial identificou e apreendeu um carro do modelo Renault Logan que estava sob posse de um dos suspeitos. Após uma vistoria técnica efetuada no local pelos próprios agentes do GAT, constatou-se que o automóvel ostentava placas clonadas e acumulava um registro oficial de roubo ou furto nas bases de dados da segurança pública. As autoridades trabalham com a forte hipótese operacional de que o veículo era utilizado de maneira recorrente na escolta e no transbordo de cargas roubadas na região metropolitana.

Todo o material recolhido, juntamente com o veículo adulterado e os dois suspeitos detidos, foi encaminhado e apresentado na 75ª DP (Rio do Ouro), unidade responsável pelo registro formal da ocorrência e pela abertura dos procedimentos cabíveis.



A partir de agora, os investigadores da Polícia Civil assumem a condução do caso com o objetivo de determinar com exatidão a procedência do lote de remédios e insumos hospitalares encontrados, apurar se a dupla possui vínculo direto com quadrilhas especializadas em roubo de cargas que atuam no município e verificar se o casal esteve envolvido ativamente na execução da abordagem ao caminhão de cigarros no dia anterior.

Procurada pela reportagem, a defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço jornalístico está sempre aberto ao contraditório.