São Gonçalo: município realizou a soltura de cinco corujas-caburé (Glaucidium brasilianum) resgatadas na região - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: município realizou a soltura de cinco corujas-caburé (Glaucidium brasilianum) resgatadas na regiãoDivulgação/Ascom

Publicado 14/11/2026 08:00

Cinco exemplares da coruja-caburé (Glaucidium brasilianum) ganharam uma nova chance de vida livre após serem devolvidos à natureza pela Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) da Prefeitura de São Gonçalo . As aves de rapina, que medem cerca de 15 centímetros de comprimento, haviam sido recolhidas anteriormente em operações distintas realizadas pelas equipes das Guardas Municipais Ambientais nos territórios de São Gonçalo, Niterói e Maricá, demonstrando a integração regional no cuidado com a fauna nativa.





Antes de retornarem à mata, os animais passaram por um período de observação e triagem na unidade municipal. A equipe multidisciplinar conduziu exames clínicos detalhados e monitorou o comportamento das corujas para atestar que estavam saudáveis, livres de ferimentos e com os instintos de caça e defesa plenamente preservados. Somente após a comprovação de plena aptidão física e comportamental é que a liberação foi autorizada pelos especialistas.



O local escolhido para a reintrodução foi uma área preservada de vegetação nativa, contando com o suporte técnico da equipe do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), unidade de conservação gerida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O ponto de soltura foi rigorosamente inspecionado com antecedência para assegurar que o ecossistema oferecesse oferta suficiente de alimento, locais seguros para abrigo e proteção contra ameaças urbanas, facilitando a readaptação dos espécimes. LEIA MAIS: ASAS recebe 122 animais silvestres em julho e reforça atuação na proteção da fauna Antes de retornarem à mata, os animais passaram por um período de observação e triagem na unidade municipal. A equipe multidisciplinar conduziu exames clínicos detalhados e monitorou o comportamento das corujas para atestar que estavam saudáveis, livres de ferimentos e com os instintos de caça e defesa plenamente preservados. Somente após a comprovação de plena aptidão física e comportamental é que a liberação foi autorizada pelos especialistas.O local escolhido para a reintrodução foi uma área preservada de vegetação nativa, contando com o suporte técnico da equipe do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), unidade de conservação gerida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O ponto de soltura foi rigorosamente inspecionado com antecedência para assegurar que o ecossistema oferecesse oferta suficiente de alimento, locais seguros para abrigo e proteção contra ameaças urbanas, facilitando a readaptação dos espécimes.

Equilíbrio ecológico e orientação à população

Apesar de suas dimensões reduzidas, a coruja-caburé exerce uma função estratégica na cadeia alimentar e na manutenção da saúde dos ecossistemas locais. Por se alimentar de insetos e pequenos vertebrados, a espécie atua diretamente no controle biológico dessas populações, evitando desequilíbrios ambientais e contribuindo para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica.



O secretário de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo, Fabio Lemos, ressaltou o impacto positivo da cooperação intermunicipal e da estrutura dedicada ao atendimento veterinário e ao manejo da fauna silvestre.



“Devolver essas cinco corujas à natureza é um resultado importante do trabalho realizado pela ASAS e da integração entre os municípios. Essas aves desempenham uma função essencial no equilíbrio ambiental, e sua preservação contribui diretamente para a conservação da biodiversidade. A ASAS tem um papel fundamental nesse processo, oferecendo atendimento especializado à fauna silvestre de São Gonçalo e de toda a região”, afirmou o gestor.



Integrada à estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, a ASAS funciona na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, no bairro de Maria Paula. Além de acolher, tratar e reabilitar animais silvestres vítimas de acidentes ou tráfico, o espaço desenvolve ações contínuas de educação ambiental. As autoridades reforçam que, caso algum morador encontre um animal silvestre ferido, desorientado ou em área urbana de risco, não deve tentar capturá-lo por conta própria, mas sim acionar imediatamente as equipes ambientais responsáveis para garantir um resgate seguro tanto para o bicho quanto para o cidadão.