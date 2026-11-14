São Gonçalo: município realizou a soltura de cinco corujas-caburé (Glaucidium brasilianum) resgatadas na regiãoDivulgação/Ascom
Antes de retornarem à mata, os animais passaram por um período de observação e triagem na unidade municipal. A equipe multidisciplinar conduziu exames clínicos detalhados e monitorou o comportamento das corujas para atestar que estavam saudáveis, livres de ferimentos e com os instintos de caça e defesa plenamente preservados. Somente após a comprovação de plena aptidão física e comportamental é que a liberação foi autorizada pelos especialistas.
O local escolhido para a reintrodução foi uma área preservada de vegetação nativa, contando com o suporte técnico da equipe do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), unidade de conservação gerida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O ponto de soltura foi rigorosamente inspecionado com antecedência para assegurar que o ecossistema oferecesse oferta suficiente de alimento, locais seguros para abrigo e proteção contra ameaças urbanas, facilitando a readaptação dos espécimes.
Equilíbrio ecológico e orientação à população
O secretário de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo, Fabio Lemos, ressaltou o impacto positivo da cooperação intermunicipal e da estrutura dedicada ao atendimento veterinário e ao manejo da fauna silvestre.
“Devolver essas cinco corujas à natureza é um resultado importante do trabalho realizado pela ASAS e da integração entre os municípios. Essas aves desempenham uma função essencial no equilíbrio ambiental, e sua preservação contribui diretamente para a conservação da biodiversidade. A ASAS tem um papel fundamental nesse processo, oferecendo atendimento especializado à fauna silvestre de São Gonçalo e de toda a região”, afirmou o gestor.
Integrada à estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, a ASAS funciona na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, no bairro de Maria Paula. Além de acolher, tratar e reabilitar animais silvestres vítimas de acidentes ou tráfico, o espaço desenvolve ações contínuas de educação ambiental. As autoridades reforçam que, caso algum morador encontre um animal silvestre ferido, desorientado ou em área urbana de risco, não deve tentar capturá-lo por conta própria, mas sim acionar imediatamente as equipes ambientais responsáveis para garantir um resgate seguro tanto para o bicho quanto para o cidadão.
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