São Gonçalo: esforços entre o Estado e a administração municipal potencializa os resultados das obras estruturais já em andamento na cidade - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: esforços entre o Estado e a administração municipal potencializa os resultados das obras estruturais já em andamento na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 14/11/2026 08:20

As ações de prevenção contra enchentes e melhoria da infraestrutura hídrica em São Gonçalo ganharam um novo reforço nesta semana. O Programa Limpa Rio deu início aos serviços de limpeza e desassoreamento em mais um segmento do Rio Guaxindiba, nas imediações da Estrada de Guaxindiba. De acordo com o cronograma técnico estabelecido, a operação nesse ponto específico deve se estender por aproximadamente três meses. A iniciativa é executada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão vinculado ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em cooperação direta com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo





O objetivo central da intervenção é remover sedimentos, lixo doméstico e vegetação invasora acumulados no leito do curso d'água. Ao desobstruir a calha natural, o serviço garante o escoamento adequado da correnteza, fator decisivo durante os períodos de chuvas intensas para conter a elevação repentina do nível do rio e reduzir drasticamente o risco de transbordamentos e alagamentos nas áreas residenciais e comerciais do entorno.



Ao longo de suas etapas anteriores no município gonçalense, o programa estadual já promoveu intervenções relevantes em diversas localidades estratégicas, contemplando bairros como Neves, Nova Cidade, Jardim Catarina, Salgueiro, Alcântara e Luiz Caçador. Essa capilaridade busca atender regiões historicamente vulneráveis ao acúmulo pluvial, mitigando prejuízos materiais e transtornos à mobilidade urbana dos moradores. LEIA MAIS: Obras de macro e microdrenagem avançam em Neves O objetivo central da intervenção é remover sedimentos, lixo doméstico e vegetação invasora acumulados no leito do curso d'água. Ao desobstruir a calha natural, o serviço garante o escoamento adequado da correnteza, fator decisivo durante os períodos de chuvas intensas para conter a elevação repentina do nível do rio e reduzir drasticamente o risco de transbordamentos e alagamentos nas áreas residenciais e comerciais do entorno.Ao longo de suas etapas anteriores no município gonçalense, o programa estadual já promoveu intervenções relevantes em diversas localidades estratégicas, contemplando bairros como Neves, Nova Cidade, Jardim Catarina, Salgueiro, Alcântara e Luiz Caçador. Essa capilaridade busca atender regiões historicamente vulneráveis ao acúmulo pluvial, mitigando prejuízos materiais e transtornos à mobilidade urbana dos moradores.

Manutenção em Neves e integração com obras municipais

Paralelamente à frente de trabalho aberta em Guaxindiba, outra equipe operacional concentra esforços no Rio Brandoas, localizado no bairro de Neves. Embora esse corpo hídrico já tenha passado por processos de limpeza em fases passadas, os técnicos retornaram ao local para executar uma etapa de manutenção preventiva, utilizando uma escavadeira hidráulica de grande porte para assegurar que o canal permaneça livre de novos depósitos de detritos.



Para o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, a somatória de esforços entre o Estado e a administração municipal potencializa os resultados das obras estruturais já em andamento na cidade, especialmente no corredor de mobilidade urbana.



"A parceria com o Limpa Rio é muito benéfica para a nossa cidade. São Gonçalo possui inúmeros corpos hídricos e essa limpeza retira os detritos que impedem a passagem da água, causando acúmulos e consequentes alagamentos. Esse trabalho de prevenção complementa o que realizamos com as mais diversas obras de drenagem pela cidade, inclusive, em Guaxindiba, com o MUVI. Com isso, conseguimos transformar São Gonçalo para melhor, como determina o prefeito Capitão Nelson, com foco em mais qualidade de vida para os gonçalenses", destacou o secretário.