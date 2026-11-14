São Gonçalo: esforços entre o Estado e a administração municipal potencializa os resultados das obras estruturais já em andamento na cidadeDivulgação/Ascom
O objetivo central da intervenção é remover sedimentos, lixo doméstico e vegetação invasora acumulados no leito do curso d'água. Ao desobstruir a calha natural, o serviço garante o escoamento adequado da correnteza, fator decisivo durante os períodos de chuvas intensas para conter a elevação repentina do nível do rio e reduzir drasticamente o risco de transbordamentos e alagamentos nas áreas residenciais e comerciais do entorno.
Ao longo de suas etapas anteriores no município gonçalense, o programa estadual já promoveu intervenções relevantes em diversas localidades estratégicas, contemplando bairros como Neves, Nova Cidade, Jardim Catarina, Salgueiro, Alcântara e Luiz Caçador. Essa capilaridade busca atender regiões historicamente vulneráveis ao acúmulo pluvial, mitigando prejuízos materiais e transtornos à mobilidade urbana dos moradores.
Manutenção em Neves e integração com obras municipais
Para o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, a somatória de esforços entre o Estado e a administração municipal potencializa os resultados das obras estruturais já em andamento na cidade, especialmente no corredor de mobilidade urbana.
"A parceria com o Limpa Rio é muito benéfica para a nossa cidade. São Gonçalo possui inúmeros corpos hídricos e essa limpeza retira os detritos que impedem a passagem da água, causando acúmulos e consequentes alagamentos. Esse trabalho de prevenção complementa o que realizamos com as mais diversas obras de drenagem pela cidade, inclusive, em Guaxindiba, com o MUVI. Com isso, conseguimos transformar São Gonçalo para melhor, como determina o prefeito Capitão Nelson, com foco em mais qualidade de vida para os gonçalenses", destacou o secretário.
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