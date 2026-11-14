São Gonçalo: ação educativa orienta funcionários, pacientes e visitantes sobre os riscos de contaminaçãoDivulgação/Ascom
Objetos cotidianos como alianças, anéis, relógios, pulseiras, brincos, colares e piercings funcionam como superfícies propícias para o acúmulo de sujidades e microrganismos patogênicos. Mesmo quando há higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, a presença desses itens dificulta a limpeza completa da pele, criando pontos de retenção para vírus, fungos e bactérias resistentes, o que eleva o risco de transmissão cruzada dentro das enfermarias, centros cirúrgicos e emergências.
De acordo com os especialistas que integram a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) das unidades participantes, o perigo não se restringe apenas aos pacientes internados que estão com o sistema imunológico debilitado, mas estende-se também à rotina externa de quem trabalha no setor. “Essas bactérias também podem ser levadas para o ambiente familiar daquele profissional. Evitar o uso de adorno também faz parte do protocolo de segurança do paciente e seus familiares", destacam os técnicos da comissão.
Abordagem educativa e respaldo na legislação trabalhista
A diretriz adotada pelas unidades segue rigorosamente o que determina a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), do Ministério do Trabalho e Emprego, legislação que estabelece medidas básicas para a proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Como apoio visual para fixar as orientações de forma acessível, as equipes utilizam materiais gráficos e banners ilustrativos protagonizados pela personagem apelidada de "Pérola", que sinaliza de maneira didática a proibição de acessórios nas áreas clínicas, consolidando uma cultura permanente de prevenção e cuidado coletivo.
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