São Gonçalo: ação educativa orienta funcionários, pacientes e visitantes sobre os riscos de contaminação - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: ação educativa orienta funcionários, pacientes e visitantes sobre os riscos de contaminaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 14/11/2026 08:50

Com o objetivo de fortalecer os protocolos de biossegurança e reduzir os índices de infecção hospitalar, unidades estaduais de saúde da Região Metropolitana do Rio de Janeiro intensificaram nesta semana as ações da campanha "Adorno Zero". A mobilização ocorre simultaneamente no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, ambos situados em São Gonçalo, além do Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí. O foco da iniciativa é sensibilizar profissionais de saúde, equipes administrativas, pacientes e acompanhantes sobre a necessidade de retirar acessórios pessoais antes de circular pelas dependências assistenciais.





Objetos cotidianos como alianças, anéis, relógios, pulseiras, brincos, colares e piercings funcionam como superfícies propícias para o acúmulo de sujidades e microrganismos patogênicos. Mesmo quando há higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, a presença desses itens dificulta a limpeza completa da pele, criando pontos de retenção para vírus, fungos e bactérias resistentes, o que eleva o risco de transmissão cruzada dentro das enfermarias, centros cirúrgicos e emergências.



De acordo com os especialistas que integram a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) das unidades participantes, o perigo não se restringe apenas aos pacientes internados que estão com o sistema imunológico debilitado, mas estende-se também à rotina externa de quem trabalha no setor. “Essas bactérias também podem ser levadas para o ambiente familiar daquele profissional. Evitar o uso de adorno também faz parte do protocolo de segurança do paciente e seus familiares", destacam os técnicos da comissão. LEIA MAIS: HEAT capta mais um coração para transplante Objetos cotidianos como alianças, anéis, relógios, pulseiras, brincos, colares e piercings funcionam como superfícies propícias para o acúmulo de sujidades e microrganismos patogênicos. Mesmo quando há higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, a presença desses itens dificulta a limpeza completa da pele, criando pontos de retenção para vírus, fungos e bactérias resistentes, o que eleva o risco de transmissão cruzada dentro das enfermarias, centros cirúrgicos e emergências.De acordo com os especialistas que integram a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) das unidades participantes, o perigo não se restringe apenas aos pacientes internados que estão com o sistema imunológico debilitado, mas estende-se também à rotina externa de quem trabalha no setor. “Essas bactérias também podem ser levadas para o ambiente familiar daquele profissional. Evitar o uso de adorno também faz parte do protocolo de segurança do paciente e seus familiares", destacam os técnicos da comissão.

Abordagem educativa e respaldo na legislação trabalhista

Para garantir que a mensagem alcance todos os públicos que transitam pelos prédios, uma força-tarefa multidisciplinar foi organizada para atuar diretamente nas recepções e portas de entrada dos hospitais e da UPA. O grupo reúne representantes da Gerência de Saúde, Segurança e Trabalho, do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar e dos setores de Qualidade e Humanização, que realizam abordagens dialogadas, esclarecem dúvidas e reforçam a importância da mudança de hábito no dia a dia assistencial.



A diretriz adotada pelas unidades segue rigorosamente o que determina a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), do Ministério do Trabalho e Emprego, legislação que estabelece medidas básicas para a proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Como apoio visual para fixar as orientações de forma acessível, as equipes utilizam materiais gráficos e banners ilustrativos protagonizados pela personagem apelidada de "Pérola", que sinaliza de maneira didática a proibição de acessórios nas áreas clínicas, consolidando uma cultura permanente de prevenção e cuidado coletivo.