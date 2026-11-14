São Gonçalo: primeira edição da FLIPO (Festa Literária Popular de São Gonçalo), neste sábado, terá participação do cantor e compositor Wanderson Lemos - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: primeira edição da FLIPO (Festa Literária Popular de São Gonçalo), neste sábado, terá participação do cantor e compositor Wanderson LemosDivulgação/Ascom

Publicado 14/11/2026 08:00 | Atualizado 14/11/2026 09:27

A programação cultural de São Gonçalo ganha um reforço de peso neste sábado (14) com a participação do cantor e compositor Wanderson Lemos na primeira edição da FLIPO (Festa Literária Popular de São Gonçalo). O artista é um dos convidados especiais da roda de conversa intitulada "Palavra Viva: a literatura abre alas no Porto da Pedra", marcada para começar às 17h30. O encontro reunirá grandes nomes da cultura local e nacional, contando com a presença do grande homenageado do evento, o compositor Altay Veloso, além das participações de Mãe Márcia de Oxum, Roberta Martins e Caio Cidrini, promovendo um diálogo plural entre música, oralidade e escrita.





Realizada nos dias 13 e 14 de novembro, a estreia da FLIPO ocupa a tradicional quadra da escola de samba GRES Unidos do Porto da Pedra. Guiada pelo tema central "Palavra Viva: do Terreiro ao Livro", a festa literária busca democratizar o acesso à leitura, valorizar as raízes afro-brasileiras e conectar as expressões populares da periferia fluminense com o universo editorial, transformando o espaço do samba em um polo de reflexão, arte e cidadania para moradores e visitantes da região. LEIA MAIS: Bibliotecas em São Gonçalo democratizam o acesso a livros e cursos Realizada nos dias 13 e 14 de novembro, a estreia da FLIPO ocupa a tradicional quadra da escola de samba GRES Unidos do Porto da Pedra. Guiada pelo tema central "Palavra Viva: do Terreiro ao Livro", a festa literária busca democratizar o acesso à leitura, valorizar as raízes afro-brasileiras e conectar as expressões populares da periferia fluminense com o universo editorial, transformando o espaço do samba em um polo de reflexão, arte e cidadania para moradores e visitantes da região.

Trajetória internacional e engajamento cultural