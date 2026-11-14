São Gonçalo: primeira edição da FLIPO (Festa Literária Popular de São Gonçalo), neste sábado, terá participação do cantor e compositor Wanderson LemosDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
A programação cultural de São Gonçalo ganha um reforço de peso neste sábado (14) com a participação do cantor e compositor Wanderson Lemos na primeira edição da FLIPO (Festa Literária Popular de São Gonçalo). O artista é um dos convidados especiais da roda de conversa intitulada "Palavra Viva: a literatura abre alas no Porto da Pedra", marcada para começar às 17h30. O encontro reunirá grandes nomes da cultura local e nacional, contando com a presença do grande homenageado do evento, o compositor Altay Veloso, além das participações de Mãe Márcia de Oxum, Roberta Martins e Caio Cidrini, promovendo um diálogo plural entre música, oralidade e escrita.
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Realizada nos dias 13 e 14 de novembro, a estreia da FLIPO ocupa a tradicional quadra da escola de samba GRES Unidos do Porto da Pedra. Guiada pelo tema central "Palavra Viva: do Terreiro ao Livro", a festa literária busca democratizar o acesso à leitura, valorizar as raízes afro-brasileiras e conectar as expressões populares da periferia fluminense com o universo editorial, transformando o espaço do samba em um polo de reflexão, arte e cidadania para moradores e visitantes da região.

Trajetória internacional e engajamento cultural

Com mais de duas décadas dedicadas à música, Wanderson Lemos construiu uma carreira sólida que ultrapassou as fronteiras brasileiras, levando suas composições e apresentações para palcos no exterior. Ao longo de sua caminhada artística, o músico consolidou um trabalho marcado pelo compromisso social e pelo resgate histórico, utilizando tanto a sonoridade quanto a linguagem audiovisual para homenagear personalidades fundamentais da cultura negra, como a escritora Conceição Evaristo, a autora Carolina Maria de Jesus, a cantora Elza Soares e o abolicionista Luiz Gama.

Essa pesquisa estética e política ganhou forma destacada no projeto "América Negra Vol. 1", obra que reafirma o protagonismo negro na construção da identidade nacional. O impacto das produções audiovisuais do artista rendeu seleções e exibições em festivais internacionais realizados em países como Chile, Portugal e Estados Unidos. No Brasil, o alcance de suas obras extrapola os palcos e as plataformas de streaming, sendo amplamente adotado por educadores e professores em salas de aula de todo o país como ferramenta pedagógica para o ensino de história e cultura afro-brasileira.

O engajamento de Lemos na promoção da igualdade racial também lhe rendeu importantes reconhecimentos institucionais, entre eles a medalha "Advogado Luiz Gama". A honraria é concedida a personalidades que se destacam na defesa dos direitos humanos, no enfrentamento ao racismo e à intolerância étnica, e na luta contínua por oportunidades equitativas para a população negra. O público interessado em conhecer mais sobre a obra do compositor pode acessar sua discografia completa nos principais aplicativos de música digital ou conferir detalhes sobre sua agenda no portal oficial www.wandersonlemos.com.
 