São Gonçalo: primeira edição da FLIPO (Festa Literária Popular de São Gonçalo), neste sábado, terá participação do cantor e compositor Wanderson LemosDivulgação/Ascom
Realizada nos dias 13 e 14 de novembro, a estreia da FLIPO ocupa a tradicional quadra da escola de samba GRES Unidos do Porto da Pedra. Guiada pelo tema central "Palavra Viva: do Terreiro ao Livro", a festa literária busca democratizar o acesso à leitura, valorizar as raízes afro-brasileiras e conectar as expressões populares da periferia fluminense com o universo editorial, transformando o espaço do samba em um polo de reflexão, arte e cidadania para moradores e visitantes da região.
Trajetória internacional e engajamento cultural
Essa pesquisa estética e política ganhou forma destacada no projeto "América Negra Vol. 1", obra que reafirma o protagonismo negro na construção da identidade nacional. O impacto das produções audiovisuais do artista rendeu seleções e exibições em festivais internacionais realizados em países como Chile, Portugal e Estados Unidos. No Brasil, o alcance de suas obras extrapola os palcos e as plataformas de streaming, sendo amplamente adotado por educadores e professores em salas de aula de todo o país como ferramenta pedagógica para o ensino de história e cultura afro-brasileira.
O engajamento de Lemos na promoção da igualdade racial também lhe rendeu importantes reconhecimentos institucionais, entre eles a medalha "Advogado Luiz Gama". A honraria é concedida a personalidades que se destacam na defesa dos direitos humanos, no enfrentamento ao racismo e à intolerância étnica, e na luta contínua por oportunidades equitativas para a população negra. O público interessado em conhecer mais sobre a obra do compositor pode acessar sua discografia completa nos principais aplicativos de música digital ou conferir detalhes sobre sua agenda no portal oficial www.wandersonlemos.com.
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