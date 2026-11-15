São Gonçalo: encontro transformou as vivências cotidianas dos estudantes em manifestações cênicas, musicais e literáriasRenan Otto/Ascom
Concebido para dar visibilidade aos projetos pedagógicos desenvolvidos continuamente nas salas de aula, o encontro transformou as vivências cotidianas dos estudantes em manifestações cênicas, musicais e literárias. A proposta reforça o papel da escola pública como espaço fundamental de combate ao preconceito e de promoção da igualdade racial desde os primeiros anos da educação básica.
Segundo a subsecretária de Ações Pedagógicas, Eliane Melo, o evento sintetiza o planejamento educacional aplicado ao longo de todo o ano letivo. “Inspirado no conceito de Sankofa, que nos convida a resgatar conhecimentos do passado para construir o futuro, o festival integra as ações desenvolvidas ao longo de 2026 com o tema ‘Tecendo Saberes, Cultivando Futuros’, tendo a Educação Antirracista como eixo norteador. Mais do que um momento de apresentações, o festival celebra o protagonismo dos estudantes e o compromisso das equipes escolares com uma educação que promove pertencimento, respeito à diversidade e equidade”, ressaltou a gestora.
Vivências dos alunos inspiram produções em sala de aula
Para o docente, a troca de experiências proporcionada pelo projeto rompe as barreiras entre a vivência comunitária e o currículo formal. “A ideia surgiu em uma outra atividade da escola, onde a aluna trouxe as suas questões e, a partir daí, falamos da representatividade e do respeito às diferenças. Essa atividade do Festival Sankofa foi uma oportunidade de aprendizado onde os alunos puderam trazer todas as questões que eles tinham de fora. Eles tiraram do contexto que eles vivem e o assunto entrou para os muros da escola, desaguando na sala de aula para a gente debater”, explicou Paixão.
Além do CIEP 411, o evento contou com a participação ativa das Escolas Municipais Carlos Drummond de Andrade, Vinicius Cruz de Mello Morais, Célia Pereira da Rosa, Professora Aurelina Dias Cavalcante e Albertina Campos, da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Professora Claudia de Souza Mota e do CIEP 125 Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral, consolidando uma rede colaborativa de ensino voltada à cidadania e ao respeito mútuo.
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