São Gonçalo: encontro transformou as vivências cotidianas dos estudantes em manifestações cênicas, musicais e literárias - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: encontro transformou as vivências cotidianas dos estudantes em manifestações cênicas, musicais e literáriasRenan Otto/Ascom

Publicado 15/11/2026 08:10

A Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo , por meio da Subsecretaria de Ações Pedagógicas, promoveu mais uma edição do Festival Sankofa, evento que integra a programação oficial da Mostra Anual de Educação Antirracista. A atividade mobilizou alunos, professores e equipes gestoras de oito unidades da rede pública municipal em uma jornada dedicada a expressões artístico-culturais que exaltam a ancestralidade, a memória e a construção das identidades negras no ambiente escolar.





Concebido para dar visibilidade aos projetos pedagógicos desenvolvidos continuamente nas salas de aula, o encontro transformou as vivências cotidianas dos estudantes em manifestações cênicas, musicais e literárias. A proposta reforça o papel da escola pública como espaço fundamental de combate ao preconceito e de promoção da igualdade racial desde os primeiros anos da educação básica.



Segundo a subsecretária de Ações Pedagógicas, Eliane Melo, o evento sintetiza o planejamento educacional aplicado ao longo de todo o ano letivo. “Inspirado no conceito de Sankofa, que nos convida a resgatar conhecimentos do passado para construir o futuro, o festival integra as ações desenvolvidas ao longo de 2026 com o tema ‘Tecendo Saberes, Cultivando Futuros’, tendo a Educação Antirracista como eixo norteador. Mais do que um momento de apresentações, o festival celebra o protagonismo dos estudantes e o compromisso das equipes escolares com uma educação que promove pertencimento, respeito à diversidade e equidade”, ressaltou a gestora. LEIA MAIS: OcupaSound festeja 10 anos com arte e cultura em São Gonçalo Concebido para dar visibilidade aos projetos pedagógicos desenvolvidos continuamente nas salas de aula, o encontro transformou as vivências cotidianas dos estudantes em manifestações cênicas, musicais e literárias. A proposta reforça o papel da escola pública como espaço fundamental de combate ao preconceito e de promoção da igualdade racial desde os primeiros anos da educação básica.Segundo a subsecretária de Ações Pedagógicas, Eliane Melo, o evento sintetiza o planejamento educacional aplicado ao longo de todo o ano letivo. “Inspirado no conceito de Sankofa, que nos convida a resgatar conhecimentos do passado para construir o futuro, o festival integra as ações desenvolvidas ao longo de 2026 com o tema ‘Tecendo Saberes, Cultivando Futuros’, tendo a Educação Antirracista como eixo norteador. Mais do que um momento de apresentações, o festival celebra o protagonismo dos estudantes e o compromisso das equipes escolares com uma educação que promove pertencimento, respeito à diversidade e equidade”, ressaltou a gestora.

Vivências dos alunos inspiram produções em sala de aula

Entre os trabalhos apresentados durante o evento, destacou-se a iniciativa desenvolvida pela turma do primeiro ano do CIEP 411 Doutor Armando Leão Ferreira, orientada pelo professor Rafael Angelo da Paixão. Intitulada “Meu Cabelo, Minha Identidade: Respeito é Fundamental”, a performance nasceu a partir do relato pessoal de uma estudante, desdobrando-se em uma produção textual escrita coletivamente pelas crianças para abordar a autoestima e a aceitação estética.



Para o docente, a troca de experiências proporcionada pelo projeto rompe as barreiras entre a vivência comunitária e o currículo formal. “A ideia surgiu em uma outra atividade da escola, onde a aluna trouxe as suas questões e, a partir daí, falamos da representatividade e do respeito às diferenças. Essa atividade do Festival Sankofa foi uma oportunidade de aprendizado onde os alunos puderam trazer todas as questões que eles tinham de fora. Eles tiraram do contexto que eles vivem e o assunto entrou para os muros da escola, desaguando na sala de aula para a gente debater”, explicou Paixão.



Além do CIEP 411, o evento contou com a participação ativa das Escolas Municipais Carlos Drummond de Andrade, Vinicius Cruz de Mello Morais, Célia Pereira da Rosa, Professora Aurelina Dias Cavalcante e Albertina Campos, da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Professora Claudia de Souza Mota e do CIEP 125 Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral, consolidando uma rede colaborativa de ensino voltada à cidadania e ao respeito mútuo.