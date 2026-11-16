Publicado 16/11/2026 14:59

Equipes técnicas da Prefeitura de São Gonçalo e representantes do Ministério das Cidades realizaram, na sexta-feira (13), uma vistoria conjunta nas obras de urbanização da comunidade da Ipuca, situada no bairro Jardim Catarina. A agenda contou com a participação de gestores das secretarias municipais de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e de Desenvolvimento Urbano, acompanhados por técnicos da Secretaria Nacional de Periferias do governo federal. Atualmente, a região recebe um amplo pacote de intervenções estruturais que abrange 45 vias públicas, com serviços de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, construção de novas calçadas com acessibilidade e projetos de paisagismo.





Durante o percurso pela localidade, a comitiva acompanhou de perto o avanço das frentes de trabalho na Rua Florentino Geovane, onde ocorrem escavações para a rede de drenagem, visitou a área reservada para a futura implantação de uma praça linear e inspecionou o entorno da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Professor Augusto de Freitas Lessa. O governo federal foi representado por Flávio Carvalho, da Coordenação de Urbanização de Favelas, e Stéfany Silva, da Coordenação Geral de Articulação e Planejamento.



Integrado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por meio da iniciativa Periferia Viva – Nova Ipuca, o projeto teve sua concepção e captação financeira conduzidas pela Semgipe, enquanto a execução das obras está sob gestão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Apenas nas frentes de infraestrutura viária, o aporte chega a R$ 108.028.159,20. Considerando o escopo completo do convênio, o investimento total atinge R$ 156.697.774,75, contemplando ainda processos de regularização fundiária, reformas habitacionais para cerca de 200 famílias e a edificação de novos equipamentos comunitários, como uma creche, um ecoponto, a reforma de uma praça já existente e a criação de um parque linear ao longo do Canal Isaura-Santarém. LEIA MAIS: Obras de infraestrutura estão mudando a vida da população Durante o percurso pela localidade, a comitiva acompanhou de perto o avanço das frentes de trabalho na Rua Florentino Geovane, onde ocorrem escavações para a rede de drenagem, visitou a área reservada para a futura implantação de uma praça linear e inspecionou o entorno da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Professor Augusto de Freitas Lessa. O governo federal foi representado por Flávio Carvalho, da Coordenação de Urbanização de Favelas, e Stéfany Silva, da Coordenação Geral de Articulação e Planejamento.Integrado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por meio da iniciativa Periferia Viva – Nova Ipuca, o projeto teve sua concepção e captação financeira conduzidas pela Semgipe, enquanto a execução das obras está sob gestão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Apenas nas frentes de infraestrutura viária, o aporte chega a R$ 108.028.159,20. Considerando o escopo completo do convênio, o investimento total atinge R$ 156.697.774,75, contemplando ainda processos de regularização fundiária, reformas habitacionais para cerca de 200 famílias e a edificação de novos equipamentos comunitários, como uma creche, um ecoponto, a reforma de uma praça já existente e a criação de um parque linear ao longo do Canal Isaura-Santarém.

Diálogo institucional e atendimento direto aos moradores

Para a secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana, a presença dos técnicos federais no canteiro de obras assegura celeridade e eficiência administrativa. "Para nós, é importante esse contato direto com agentes do governo federal, alinhando e estreitando essa relação para que a obra possa fluir da melhor forma possível e consigamos realizar essa entrega necessária aos moradores da Ipuca. Esse diálogo e alinhamento são essenciais para que tudo transcorra da melhor maneira possível. O acompanhamento direto garante uma entrega satisfatória para a população", ressaltou.

O subsecretário de Infraestrutura e Obra, Fábio Anchieta, destacou que o cronograma responde a uma reivindicação histórica da comunidade local. "Os moradores estão com uma expectativa muito grande com relação a essa obra. Foram muitos anos querendo esse projeto. Esperamos que a população veja que as coisas estão andando, que a comunidade está sendo atendida pelo poder público", pontuou. Pelo lado do Ministério das Cidades, Flávio Carvalho Silva elogiou a condução local dos trabalhos, destacando a importância de suprir carências antigas de pavimentação, drenagem e saneamento no Jardim Catarina.



Complementando o pacote público, a concessionária Águas do Rio atua em parceria com o município para instalar redes de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, dentro de um prazo global de execução estimado em 24 meses. Para manter a transparência e orientar os habitantes sobre o andamento dos serviços, funciona desde maio de 2025 um Posto Territorial no anexo da USF Agenor José da Silva (Rua Eugênio Fromentin, s/n, Qd. 230/42), operando de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, com equipes do ONU-Habitat e das pastas municipais envolvidas.