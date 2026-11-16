São Gonçalo: servidores públicos prestaram atendimento direto, esclareceram dúvidas sobre os protocolos de evacuação e registraram demandas estruturais - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: servidores públicos prestaram atendimento direto, esclareceram dúvidas sobre os protocolos de evacuação e registraram demandas estruturaisDivulgação/Ascom

Publicado 16/11/2026 15:18

Defesa Civil de São Gonçalo promoveu, na manhã deste sábado (14), mais uma edição do exercício simulado de desocupação preventiva no bairro Nova Grécia. A iniciativa teve como foco principal capacitar os moradores da região para realizarem deslocamentos ágeis e seguirem rotas seguras diante de eventuais situações de emergência climática. A operação foi executada em parceria com a Defesa Civil Estadual e atraiu representantes de outros municípios integrados ao Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro, que estiveram na cidade para acompanhar a metodologia aplicada localmente com o objetivo de replicá-la em seus territórios.





O treinamento integra o cronograma permanente do projeto “São Gonçalo Resiliente”, desenvolvido para orientar as famílias sobre os procedimentos corretos que devem ser adotados imediatamente após o acionamento das sirenes comunitárias em dias de temporais. Para garantir o engajamento da vizinhança, a mobilização começa dias antes, com avisos prévios sobre a dinâmica da atividade e as orientações básicas de autoproteção. Na manhã do exercício, as equipes técnicas também percorrem as ruas e batem de porta em porta para convidar os residentes a participarem ativamente da simulação.



Segundo o subsecretário municipal de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção, a ação vai além do teste técnico dos equipamentos sonoros, fortalecendo o vínculo comunitário e o preparo diante dos fenômenos meteorológicos previstos para a próxima estação. “Esse simulado tem como finalidade aproximar a população local da Defesa Civil. A ideia é acolher as pessoas após o toque da sirene, que tem o seu volume testado para ver se atinge as casas, e ver como elas chegam ao ponto de apoio. Também conversamos sobre o fenômeno El Niño, que vem modificando o clima em todo o Estado e pode trazer temperaturas acima da média histórica e chuvas mais intensas no próximo verão”, explicou o gestor. LEIA MAIS: Defesa Civil de São Gonçalo orienta população em caso de ocorrências climáticas O treinamento integra o cronograma permanente do projeto “São Gonçalo Resiliente”, desenvolvido para orientar as famílias sobre os procedimentos corretos que devem ser adotados imediatamente após o acionamento das sirenes comunitárias em dias de temporais. Para garantir o engajamento da vizinhança, a mobilização começa dias antes, com avisos prévios sobre a dinâmica da atividade e as orientações básicas de autoproteção. Na manhã do exercício, as equipes técnicas também percorrem as ruas e batem de porta em porta para convidar os residentes a participarem ativamente da simulação.Segundo o subsecretário municipal de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção, a ação vai além do teste técnico dos equipamentos sonoros, fortalecendo o vínculo comunitário e o preparo diante dos fenômenos meteorológicos previstos para a próxima estação. “Esse simulado tem como finalidade aproximar a população local da Defesa Civil. A ideia é acolher as pessoas após o toque da sirene, que tem o seu volume testado para ver se atinge as casas, e ver como elas chegam ao ponto de apoio. Também conversamos sobre o fenômeno El Niño, que vem modificando o clima em todo o Estado e pode trazer temperaturas acima da média histórica e chuvas mais intensas no próximo verão”, explicou o gestor.

Acolhimento em ponto de apoio e planejamento estadual

Assim que deixaram suas residências ao som do alerta, os moradores foram direcionados ao ponto de apoio oficial do bairro, instalado na Escola Municipal Presidente João Belchior Marques Goulart. No espaço, servidores públicos prestaram atendimento direto, esclareceram dúvidas sobre os protocolos de evacuação, registraram demandas estruturais relatadas pela própria comunidade e conduziram avaliações técnicas de risco nas áreas do entorno. O acionamento real das sirenes ocorre sempre que o monitoramento pluviométrico indica perigo iminente de deslizamentos de terra em encostas durante chuvas fortes.



A realização frequente de capacitações internas e treinamentos práticos junto à população faz parte da estratégia contínua da pasta gonçalense para mitigar danos humanos e materiais no período chuvoso. Em alinhamento com essa política preventiva, a Defesa Civil de São Gonçalo também marcou presença, na última quarta-feira (11), na cerimônia oficial de lançamento do Plano de Contingência Estadual de Chuvas Intensas 2026/2027, organizado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil para integrar as ações de resposta em todo o território fluminense.