São Gonçalo: servidores públicos prestaram atendimento direto, esclareceram dúvidas sobre os protocolos de evacuação e registraram demandas estruturaisDivulgação/Ascom
O treinamento integra o cronograma permanente do projeto “São Gonçalo Resiliente”, desenvolvido para orientar as famílias sobre os procedimentos corretos que devem ser adotados imediatamente após o acionamento das sirenes comunitárias em dias de temporais. Para garantir o engajamento da vizinhança, a mobilização começa dias antes, com avisos prévios sobre a dinâmica da atividade e as orientações básicas de autoproteção. Na manhã do exercício, as equipes técnicas também percorrem as ruas e batem de porta em porta para convidar os residentes a participarem ativamente da simulação.
Segundo o subsecretário municipal de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção, a ação vai além do teste técnico dos equipamentos sonoros, fortalecendo o vínculo comunitário e o preparo diante dos fenômenos meteorológicos previstos para a próxima estação. “Esse simulado tem como finalidade aproximar a população local da Defesa Civil. A ideia é acolher as pessoas após o toque da sirene, que tem o seu volume testado para ver se atinge as casas, e ver como elas chegam ao ponto de apoio. Também conversamos sobre o fenômeno El Niño, que vem modificando o clima em todo o Estado e pode trazer temperaturas acima da média histórica e chuvas mais intensas no próximo verão”, explicou o gestor.
Acolhimento em ponto de apoio e planejamento estadual
A realização frequente de capacitações internas e treinamentos práticos junto à população faz parte da estratégia contínua da pasta gonçalense para mitigar danos humanos e materiais no período chuvoso. Em alinhamento com essa política preventiva, a Defesa Civil de São Gonçalo também marcou presença, na última quarta-feira (11), na cerimônia oficial de lançamento do Plano de Contingência Estadual de Chuvas Intensas 2026/2027, organizado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil para integrar as ações de resposta em todo o território fluminense.
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