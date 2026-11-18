São Gonçalo: candidato deve efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, estabelecida no valor único de R$ 95,18 para ambos os cargosRenan Otto/Ascom
Para concorrer à função de guarda municipal nível II, que oferece remuneração inicial de R$ 3.172,96, os candidatos precisam comprovar a conclusão do ensino médio em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida nas categorias AB ou superior. Do total de cem oportunidades destinadas a essa carreira, 95 são voltadas à ampla concorrência e cinco estão reservadas especificamente para pessoas com deficiência (PcD), seguindo a legislação vigente.
No caso da vaga única destinada ao cargo de psicólogo, inserida na modalidade de ampla concorrência com vencimento inicial fixado em R$ 4.535,54, o edital exige diploma de nível superior em Psicologia devidamente reconhecido pelo MEC, registro profissional ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e habilitação nacional para condução de veículos nas categorias AB ou superior.
Pagamento da taxa e cronograma das próximas etapas
De acordo com o cronograma oficial divulgado pela Prefeitura de São Gonçalo, a publicação do cartão de convocação contendo a data exata, os horários de abertura e fechamento dos portões e os locais de aplicação das provas objetivas ocorrerá no dia 14 de janeiro de 2027, diretamente na página eletrônica do Instituto Selecon. Os concorrentes que desejarem consultar a íntegra do edital, as retificações publicadas no Diário Oficial e o conteúdo programático completo podem acessar os canais institucionais da administração municipal no endereço pmsg.rj.gov.br.
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