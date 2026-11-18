São Gonçalo: candidato deve efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, estabelecida no valor único de R$ 95,18 para ambos os cargos - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: candidato deve efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, estabelecida no valor único de R$ 95,18 para ambos os cargosRenan Otto/Ascom

Publicado 18/11/2026 08:00

Entra na reta final o prazo para quem deseja ingressar nos quadros da segurança pública municipal em São Gonçalo. Os interessados em disputar uma das oportunidades do novo concurso público da Guarda Municipal têm somente até hoje, para efetuar o cadastro exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon ( selecon.org.br ), banca responsável pela organização do processo seletivo. Ao todo, o edital disponibiliza 101 vagas para provimento imediato — divididas entre 100 postos para o cargo de guarda municipal nível II e uma vaga para psicólogo —, além de prever a formação de um cadastro de reserva com outras 500 posições.





Para concorrer à função de guarda municipal nível II, que oferece remuneração inicial de R$ 3.172,96, os candidatos precisam comprovar a conclusão do ensino médio em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida nas categorias AB ou superior. Do total de cem oportunidades destinadas a essa carreira, 95 são voltadas à ampla concorrência e cinco estão reservadas especificamente para pessoas com deficiência (PcD), seguindo a legislação vigente.



No caso da vaga única destinada ao cargo de psicólogo, inserida na modalidade de ampla concorrência com vencimento inicial fixado em R$ 4.535,54, o edital exige diploma de nível superior em Psicologia devidamente reconhecido pelo MEC, registro profissional ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e habilitação nacional para condução de veículos nas categorias AB ou superior. LEIA MAIS: Concurso da Guarda Municipal entra nos últimos dias de inscrição Para concorrer à função de guarda municipal nível II, que oferece remuneração inicial de R$ 3.172,96, os candidatos precisam comprovar a conclusão do ensino médio em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida nas categorias AB ou superior. Do total de cem oportunidades destinadas a essa carreira, 95 são voltadas à ampla concorrência e cinco estão reservadas especificamente para pessoas com deficiência (PcD), seguindo a legislação vigente.No caso da vaga única destinada ao cargo de psicólogo, inserida na modalidade de ampla concorrência com vencimento inicial fixado em R$ 4.535,54, o edital exige diploma de nível superior em Psicologia devidamente reconhecido pelo MEC, registro profissional ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e habilitação nacional para condução de veículos nas categorias AB ou superior.

Pagamento da taxa e cronograma das próximas etapas