São Gonçalo: programa conta com 84 unidades de saúde que oferecem o atendimento com encontros semanais, de graça e para todas as idades - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: programa conta com 84 unidades de saúde que oferecem o atendimento com encontros semanais, de graça e para todas as idadesDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 08:20

O impacto severo do cigarro na saúde pública é tão expressivo que o calendário sanitário dedica três marcos anuais ao enfrentamento da dependência química. O último deles ocorreu na última segunda-feira, data em que se celebra o Dia do Não Fumar. Em São Gonçalo, a ocasião serve como incentivo para que moradores interessados em abandonar o vício busquem acolhimento especializado por meio do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, mantido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde.

Atualmente, a rede pública gonçalense disponibiliza o serviço em 84 unidades básicas de saúde espalhadas pelo município, promovendo encontros semanais abertos a cidadãos de todas as faixas etárias. Para a coordenadora do programa, Raquel de Oliveira Dias, o momento é propício para ampliar o debate preventivo e estimular a procura por suporte técnico. “A data é uma oportunidade para reforçar a conscientização sobre os prejuízos causados pelo cigarro e outros produtos derivados do tabaco, além de incentivar quem deseja parar de fumar a buscar ajuda profissional”, destacou a gestora.



O alerta das equipes médicas não se restringe ao cigarro convencional de papel, estendendo-se também ao uso crescente dos dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente chamados de cigarros eletrônicos ou vapes. Embora sejam frequentemente comercializados sob o falso argumento de representarem alternativas menos nocivas, esses aparelhos concentram altas taxas de nicotina e compostos químicos tóxicos capazes de provocar danos severos ao sistema respiratório e cardiovascular.

Acompanhamento multiprofissional e benefícios clínicos