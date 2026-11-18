São Gonçalo: programa conta com 84 unidades de saúde que oferecem o atendimento com encontros semanais, de graça e para todas as idadesDivulgação/Ascom
O impacto severo do cigarro na saúde pública é tão expressivo que o calendário sanitário dedica três marcos anuais ao enfrentamento da dependência química. O último deles ocorreu na última segunda-feira, data em que se celebra o Dia do Não Fumar. Em São Gonçalo, a ocasião serve como incentivo para que moradores interessados em abandonar o vício busquem acolhimento especializado por meio do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, mantido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde.
Atualmente, a rede pública gonçalense disponibiliza o serviço em 84 unidades básicas de saúde espalhadas pelo município, promovendo encontros semanais abertos a cidadãos de todas as faixas etárias. Para a coordenadora do programa, Raquel de Oliveira Dias, o momento é propício para ampliar o debate preventivo e estimular a procura por suporte técnico. “A data é uma oportunidade para reforçar a conscientização sobre os prejuízos causados pelo cigarro e outros produtos derivados do tabaco, além de incentivar quem deseja parar de fumar a buscar ajuda profissional”, destacou a gestora.
O alerta das equipes médicas não se restringe ao cigarro convencional de papel, estendendo-se também ao uso crescente dos dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente chamados de cigarros eletrônicos ou vapes. Embora sejam frequentemente comercializados sob o falso argumento de representarem alternativas menos nocivas, esses aparelhos concentram altas taxas de nicotina e compostos químicos tóxicos capazes de provocar danos severos ao sistema respiratório e cardiovascular.
O alerta das equipes médicas não se restringe ao cigarro convencional de papel, estendendo-se também ao uso crescente dos dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente chamados de cigarros eletrônicos ou vapes. Embora sejam frequentemente comercializados sob o falso argumento de representarem alternativas menos nocivas, esses aparelhos concentram altas taxas de nicotina e compostos químicos tóxicos capazes de provocar danos severos ao sistema respiratório e cardiovascular.
Acompanhamento multiprofissional e benefícios clínicos
Nos postos credenciados, o acolhimento aos pacientes é conduzido por equipes multiprofissionais capacitadas. A metodologia combina sessões coletivas — marcadas por dinâmicas educativas, troca de vivências e estratégias comportamentais — com atendimentos individualizados ajustados ao perfil clínico de cada participante. Para adultos com mais de 18 anos que enfrentam graus elevados de abstinência, o protocolo inclui ainda a prescrição gratuita de suporte medicamentoso.
“Nos encontros, os pacientes recebem dicas e atividades para tentar deixar o vício e ter hábitos mais saudáveis. Ele é ativo em todo o processo, mas com ajuda profissional. O acompanhamento pode durar até um ano caso o paciente sinta a necessidade. Abandonar o tabagismo é uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar pela própria saúde e de sua família. E sabemos que é possível vencer essa dependência”, explicou Raquel.
Considerado uma das principais causas evitáveis de enfermidades crônicas e mortes prematuras no mundo, o tabagismo tem seus efeitos revertidos progressivamente assim que o consumo é interrompido. Deixar de fumar diminui substancialmente a probabilidade de infartos, acidentes vasculares cerebrais, doenças pulmonares obstrutivas e diversos tipos de câncer, além de elevar a disposição física e fortalecer os vínculos familiares.
“Vale lembrar que a decisão de abandonar o cigarro traz benefícios para a saúde em qualquer idade, mesmo para quem fuma há muitos anos. Com o passar do tempo, o organismo começa a se recuperar dos efeitos do tabagismo, com melhora da circulação sanguínea e da função pulmonar, além da redução progressiva dos riscos de doenças relacionadas ao fumo. Que este dia seja um convite e incentivo para que os fumantes deem o primeiro passo para uma vida mais saudável”, completou a coordenadora. Os moradores que desejam ingressar no tratamento devem comparecer diretamente a uma
“Nos encontros, os pacientes recebem dicas e atividades para tentar deixar o vício e ter hábitos mais saudáveis. Ele é ativo em todo o processo, mas com ajuda profissional. O acompanhamento pode durar até um ano caso o paciente sinta a necessidade. Abandonar o tabagismo é uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar pela própria saúde e de sua família. E sabemos que é possível vencer essa dependência”, explicou Raquel.
Considerado uma das principais causas evitáveis de enfermidades crônicas e mortes prematuras no mundo, o tabagismo tem seus efeitos revertidos progressivamente assim que o consumo é interrompido. Deixar de fumar diminui substancialmente a probabilidade de infartos, acidentes vasculares cerebrais, doenças pulmonares obstrutivas e diversos tipos de câncer, além de elevar a disposição física e fortalecer os vínculos familiares.
“Vale lembrar que a decisão de abandonar o cigarro traz benefícios para a saúde em qualquer idade, mesmo para quem fuma há muitos anos. Com o passar do tempo, o organismo começa a se recuperar dos efeitos do tabagismo, com melhora da circulação sanguínea e da função pulmonar, além da redução progressiva dos riscos de doenças relacionadas ao fumo. Que este dia seja um convite e incentivo para que os fumantes deem o primeiro passo para uma vida mais saudável”, completou a coordenadora. Os moradores que desejam ingressar no tratamento devem comparecer diretamente a uma
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.