São Gonçalo: Secretaria de Meio Ambiente e Transportes estabeleceu novas normas de circulação para preservar a integridade da área pública - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: Secretaria de Meio Ambiente e Transportes estabeleceu novas normas de circulação para preservar a integridade da área públicaRenan Otto/Ascom

Publicado 19/11/2026 08:00

Os moradores de São Gonçalo têm encontro marcado com o lazer e a valorização histórica na próxima sexta-feira, dia 20 de novembro. Coincidindo com o feriado nacional do Dia de Zumbi e da Consciência Negra, a Prefeitura realiza, a partir das 15h, a cerimônia oficial de entrega da nova orla da Praia das Pedrinhas, considerada um dos cartões-postais mais emblemáticos do município e famosa por abrigar um dos pores do sol mais bonitos de toda a Região Metropolitana.





Para celebrar a entrega do espaço completamente transformado, a Secretaria de Turismo e Cultura preparou uma grade de programação artística totalmente gratuita. Subirão ao palco talentos locais e nomes consagrados da música brasileira, como o tradicional grupo Pagode do Laranja, o cantor Pitty de Menezes — presidente da Liga das Escolas de Samba de São Gonçalo e intérprete oficial da agremiação carioca Imperatriz Leopoldinense — e a participação especial do renomado cantor, compositor e escritor Altay Veloso.



A escolha da data e o formato da celebração foram estruturados para conectar a entrega urbana às reflexões do Novembro Negro, reverenciando a luta antirracista e destacando a contribuição histórica de artistas negros. Além das atrações musicais, o evento tem como meta impulsionar a economia e a culinária da região, valorizando diretamente os bares, quiosques e restaurantes tradicionais localizados na orla. LEIA MAIS: Praia das Pedrinhas recebe equipamentos para a nova orla Para celebrar a entrega do espaço completamente transformado, a Secretaria de Turismo e Cultura preparou uma grade de programação artística totalmente gratuita. Subirão ao palco talentos locais e nomes consagrados da música brasileira, como o tradicional grupo Pagode do Laranja, o cantor Pitty de Menezes — presidente da Liga das Escolas de Samba de São Gonçalo e intérprete oficial da agremiação carioca Imperatriz Leopoldinense — e a participação especial do renomado cantor, compositor e escritor Altay Veloso.A escolha da data e o formato da celebração foram estruturados para conectar a entrega urbana às reflexões do Novembro Negro, reverenciando a luta antirracista e destacando a contribuição histórica de artistas negros. Além das atrações musicais, o evento tem como meta impulsionar a economia e a culinária da região, valorizando diretamente os bares, quiosques e restaurantes tradicionais localizados na orla.

Infraestrutura premiada e novas regras de trânsito

Executadas pelas equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, as obras de modernização da Praia das Pedrinhas (situada na Rua Sérgio Martins de Carvalho) mudaram o perfil urbanístico do trecho. O projeto arquitetônico, concebido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), priorizou a vocação turística e de convivência, recebendo inclusive menção honrosa no prestigiado Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural.



O pacote de intervenções incluiu a implantação de redes modernas de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, padronização e alargamento de calçadas com acessibilidade, instalação de pergolados, nova iluminação pública com tecnologia em LED, implantação de uma academia ao ar livre para a melhor idade e a construção de uma arquibancada voltada para a baía. Simultaneamente, a concessionária Águas do Rio executou a instalação das redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável no entorno.



Com a nova configuração voltada para o pedestre, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes estabeleceu novas normas de circulação para preservar a integridade da área pública. Fica expressamente proibido o tráfego de veículos automotores não autorizados — tais como carros, motos e caminhões — no calçadão da orla. A Prefeitura orienta motoristas e frequentadores a redobrarem a atenção à sinalização viária instalada nas ruas de acesso, garantindo a convivência harmoniosa entre pedestres, frequentadores e o comércio local.