São Gonçalo: feira gastronômica ?Elas Inspiram e Transformam' vai reunir mulheres empreendedoras do segmento gastronômicoReprodução/Internet
A iniciativa integra a programação da Semana do Empreendedorismo Feminino e tem como principal objetivo ampliar a visibilidade dos negócios liderados por mulheres, além de criar oportunidades para geração de renda e fortalecimento da economia local. O evento será realizado na Rua Yolanda Saad Abuzaid e oferecerá ao público a oportunidade de conhecer e adquirir produtos desenvolvidos por empreendedoras gonçalenses.
Mais do que um espaço para comercialização, a feira busca incentivar a troca de experiências entre as participantes e aproximar a população de iniciativas que vêm ganhando destaque no município. A proposta é valorizar o trabalho feminino e reconhecer a importância das mulheres que transformam habilidades, conhecimento e criatividade em empreendimentos capazes de impactar positivamente suas comunidades.
Ao longo do evento, as expositoras terão a oportunidade de apresentar seus produtos a novos clientes, divulgar suas marcas e ampliar sua rede de contatos. A programação também prevê momentos de reconhecimento às participantes, com entrega de certificados e homenagens voltadas às mulheres que vêm contribuindo para o crescimento do empreendedorismo feminino na cidade.
Foco no empreendedorismo feminino
Segundo a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, iniciativas desse tipo vão além do incentivo à criação de empresas e pequenos negócios. Para ela, fomentar o empreendedorismo feminino é também reconhecer histórias marcadas pela determinação e pela capacidade de superação, além de ampliar as oportunidades de participação das mulheres em diferentes setores da sociedade.
A expectativa da organização é que a feira contribua para fortalecer os empreendimentos locais e estimule novas mulheres a investirem em seus próprios projetos. A ação também reforça o compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social das mulheres, promovendo inclusão, valorização profissional e geração de oportunidades.
Com entrada gratuita, a Feira Gastronômica “Elas Inspiram e Transformam” deverá movimentar Alcântara durante todo o dia, reunindo empreendedoras, consumidores e apoiadores da causa em uma celebração do talento, da criatividade e da capacidade transformadora das mulheres gonçalenses.
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