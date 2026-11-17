São Gonçalo: feira gastronômica ?Elas Inspiram e Transformam' vai reunir mulheres empreendedoras do segmento gastronômico - Reprodução/Internet

São Gonçalo: feira gastronômica ?Elas Inspiram e Transformam' vai reunir mulheres empreendedoras do segmento gastronômicoReprodução/Internet

Publicado 17/11/2026 08:50

A cidade de São Gonçalo receberá, na próxima terça-feira (17), uma ação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. Promovida pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, vinculada à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, a feira gastronômica “Elas Inspiram e Transformam” acontecerá em Alcântara, das 9h às 15h, reunindo mulheres que atuam no setor de alimentação e produção gastronômica.





A iniciativa integra a programação da Semana do Empreendedorismo Feminino e tem como principal objetivo ampliar a visibilidade dos negócios liderados por mulheres, além de criar oportunidades para geração de renda e fortalecimento da economia local. O evento será realizado na Rua Yolanda Saad Abuzaid e oferecerá ao público a oportunidade de conhecer e adquirir produtos desenvolvidos por empreendedoras gonçalenses.



Mais do que um espaço para comercialização, a feira busca incentivar a troca de experiências entre as participantes e aproximar a população de iniciativas que vêm ganhando destaque no município. A proposta é valorizar o trabalho feminino e reconhecer a importância das mulheres que transformam habilidades, conhecimento e criatividade em empreendimentos capazes de impactar positivamente suas comunidades.



Ao longo do evento, as expositoras terão a oportunidade de apresentar seus produtos a novos clientes, divulgar suas marcas e ampliar sua rede de contatos. A programação também prevê momentos de reconhecimento às participantes, com entrega de certificados e homenagens voltadas às mulheres que vêm contribuindo para o crescimento do empreendedorismo feminino na cidade. LEIA MAIS: Restaurante do Povo ultrapassa a marca de 1 milhão de refeições A iniciativa integra a programação da Semana do Empreendedorismo Feminino e tem como principal objetivo ampliar a visibilidade dos negócios liderados por mulheres, além de criar oportunidades para geração de renda e fortalecimento da economia local. O evento será realizado na Rua Yolanda Saad Abuzaid e oferecerá ao público a oportunidade de conhecer e adquirir produtos desenvolvidos por empreendedoras gonçalenses.Mais do que um espaço para comercialização, a feira busca incentivar a troca de experiências entre as participantes e aproximar a população de iniciativas que vêm ganhando destaque no município. A proposta é valorizar o trabalho feminino e reconhecer a importância das mulheres que transformam habilidades, conhecimento e criatividade em empreendimentos capazes de impactar positivamente suas comunidades.Ao longo do evento, as expositoras terão a oportunidade de apresentar seus produtos a novos clientes, divulgar suas marcas e ampliar sua rede de contatos. A programação também prevê momentos de reconhecimento às participantes, com entrega de certificados e homenagens voltadas às mulheres que vêm contribuindo para o crescimento do empreendedorismo feminino na cidade.

Foco no empreendedorismo feminino

A data escolhida para a realização da feira antecede o Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, reforçando a importância da discussão sobre o papel das mulheres na economia e no mercado de trabalho. Nos últimos anos, o empreendedorismo tem se consolidado como alternativa para muitas brasileiras que buscam autonomia financeira, independência e novas perspectivas profissionais.



Segundo a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, iniciativas desse tipo vão além do incentivo à criação de empresas e pequenos negócios. Para ela, fomentar o empreendedorismo feminino é também reconhecer histórias marcadas pela determinação e pela capacidade de superação, além de ampliar as oportunidades de participação das mulheres em diferentes setores da sociedade.



A expectativa da organização é que a feira contribua para fortalecer os empreendimentos locais e estimule novas mulheres a investirem em seus próprios projetos. A ação também reforça o compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social das mulheres, promovendo inclusão, valorização profissional e geração de oportunidades.



Com entrada gratuita, a Feira Gastronômica “Elas Inspiram e Transformam” deverá movimentar Alcântara durante todo o dia, reunindo empreendedoras, consumidores e apoiadores da causa em uma celebração do talento, da criatividade e da capacidade transformadora das mulheres gonçalenses.