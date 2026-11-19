São Gonçalo: iniciativa busca disseminar conhecimentos, desenvolver habilidades práticas e promover maior segurança e agilidade na prestação dos primeiros socorros - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: iniciativa busca disseminar conhecimentos, desenvolver habilidades práticas e promover maior segurança e agilidade na prestação dos primeiros socorrosDivulgação/Ascom

Publicado 19/11/2026 08:30

Profissionais da saúde e estudantes da área participaram de uma capacitação voltada ao atendimento de situações emergenciais no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. A iniciativa teve como objetivo ampliar o conhecimento técnico dos participantes e reforçar a importância da atuação rápida diante de ocorrências como engasgo e parada cardiorrespiratória, condições em que os primeiros minutos podem ser decisivos para a sobrevivência da vítima.





Com o tema “Respire e Reaja – do Cotidiano ao Leito: Engasgo e Parada Cardíaca”, o treinamento foi conduzido pelo professor e bombeiro militar Anderson Nascimento, especialista em urgência, emergência e atendimento pré-hospitalar. A programação reuniu conteúdos teóricos e atividades práticas, permitindo que os participantes exercitassem técnicas fundamentais para o reconhecimento e a assistência inicial em situações críticas.



Segundo a organização, a proposta do curso foi preparar tanto os profissionais quanto a comunidade inscrita para agir de forma segura e eficiente diante de emergências médicas que podem acontecer em diferentes ambientes, seja dentro de unidades de saúde, em residências, locais de trabalho ou espaços públicos.



Ao longo da capacitação, foram apresentados conceitos relacionados ao reconhecimento precoce da parada cardiorrespiratória, análise dos ritmos cardíacos, suporte básico de vida e protocolos de atendimento utilizados em situações de emergência. Também foram discutidos procedimentos adequados para a realização de compressões torácicas, ventilações de resgate, utilização do desfibrilador e técnicas específicas para desobstrução das vias aéreas em casos de engasgo. LEIA MAIS: Hospitais e UPA reforçam campanha Adorno Zero contra infecções Com o tema “Respire e Reaja – do Cotidiano ao Leito: Engasgo e Parada Cardíaca”, o treinamento foi conduzido pelo professor e bombeiro militar Anderson Nascimento, especialista em urgência, emergência e atendimento pré-hospitalar. A programação reuniu conteúdos teóricos e atividades práticas, permitindo que os participantes exercitassem técnicas fundamentais para o reconhecimento e a assistência inicial em situações críticas.Segundo a organização, a proposta do curso foi preparar tanto os profissionais quanto a comunidade inscrita para agir de forma segura e eficiente diante de emergências médicas que podem acontecer em diferentes ambientes, seja dentro de unidades de saúde, em residências, locais de trabalho ou espaços públicos.Ao longo da capacitação, foram apresentados conceitos relacionados ao reconhecimento precoce da parada cardiorrespiratória, análise dos ritmos cardíacos, suporte básico de vida e protocolos de atendimento utilizados em situações de emergência. Também foram discutidos procedimentos adequados para a realização de compressões torácicas, ventilações de resgate, utilização do desfibrilador e técnicas específicas para desobstrução das vias aéreas em casos de engasgo.

Simulações reforçam aprendizado prático

Uma das etapas de maior participação dos alunos foi a realização de exercícios simulados, que permitiram colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante as aulas. Com o auxílio de manequins de treinamento, os participantes acompanharam demonstrações que reproduziram cenários de parada cardiorrespiratória e obstrução das vias aéreas por corpos estranhos.



Durante as simulações, foram abordadas todas as etapas do atendimento inicial, desde a identificação dos sinais de emergência até a execução das manobras necessárias para aumentar as chances de sobrevivência da vítima. Os exercícios também incluíram treinamento voltado ao uso correto do desfibrilador e à aplicação das manobras recomendadas para casos de engasgo.



A coordenação do evento destacou que a capacitação busca tornar os participantes mais preparados para responder a situações inesperadas, reduzindo o tempo de reação diante de ocorrências que exigem intervenção imediata. Além do conhecimento técnico, o treinamento contribui para aumentar a confiança dos profissionais e estudantes no momento da tomada de decisão.



A iniciativa também reforça a importância da educação continuada na área da saúde. Com a atualização constante de protocolos e técnicas de atendimento, ações de capacitação têm papel fundamental na qualificação das equipes e na melhoria da assistência prestada à população.



Ao final do encontro, o instrutor Anderson Nascimento promoveu um momento de interação com os participantes para esclarecimento de dúvidas e avaliação das atividades desenvolvidas durante a tarde. O encerramento serviu ainda para reforçar a necessidade de disseminar conhecimentos sobre primeiros socorros e suporte básico de vida, ampliando a preparação de profissionais e cidadãos para agir corretamente em situações de emergência.



Com foco na prevenção e no atendimento precoce, o curso reafirmou a importância da capacitação como ferramenta essencial para salvar vidas e garantir respostas mais rápidas e eficazes diante de eventos críticos que podem ocorrer tanto no ambiente hospitalar quanto fora dele.