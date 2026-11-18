Niterói: apresentação celebra o talento e o protagonismo de compositoras e intérpretes brasileiras de diferentes gerações - Divulgação/Ascom

Niterói: apresentação celebra o talento e o protagonismo de compositoras e intérpretes brasileiras de diferentes geraçõesDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 09:00



A cidade de São Gonçalo será o cenário da apresentação de encerramento do projeto Sons Pelas Mulheres, iniciativa da Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM) que destaca a relevância da produção artística feminina na música brasileira. O concerto acontece hoje (18), às 19h, no Teatro Sesc São Gonçalo, com entrada gratuita para o público.

A apresentação marca o fechamento de uma programação voltada à valorização de compositoras, intérpretes e instrumentistas que ajudaram a construir a história da música no país. A proposta do espetáculo é proporcionar ao público uma experiência que une apreciação musical, informação e reflexão sobre a participação das mulheres no cenário artístico nacional.



Sob a condução da maestra Waleska Araújo, os músicos da Orquestra Filarmônica Metropolitana apresentarão um repertório dedicado a artistas de diferentes épocas e estilos. Além das execuções musicais, o concerto contará com contextualizações sobre as obras escolhidas e sobre a trajetória de mulheres que deixaram contribuições importantes para a cultura brasileira.



A iniciativa busca não apenas celebrar a produção feminina, mas também ampliar o reconhecimento de nomes que muitas vezes tiveram sua atuação pouco evidenciada ao longo da história. Durante a apresentação, o público poderá conhecer curiosidades e aspectos marcantes da carreira de compositoras e intérpretes que influenciaram gerações e ajudaram a moldar a identidade musical do Brasil.



O projeto Sons Pelas Mulheres é realizado pelo Instituto dos Sonhos e conta com patrocínio da Vale. A proposta tem como um de seus principais objetivos ampliar o acesso à música de concerto, aproximando esse gênero de diferentes segmentos da sociedade e promovendo atividades culturais gratuitas. Ao mesmo tempo, a iniciativa reforça o debate sobre representatividade e igualdade de oportunidades no campo artístico.

Valorização da presença feminina na música

Segundo os organizadores, a valorização da presença feminina na música é um dos pilares do projeto. Por meio do repertório escolhido e das atividades formativas associadas à programação, a ação procura evidenciar a relevância de mulheres que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento da música brasileira em suas mais diversas vertentes.



Além do aspecto artístico, o concerto também pretende estimular o acesso à cultura na região, oferecendo uma programação aberta ao público e incentivando a participação de novos espectadores em eventos de música de concerto. A expectativa é reunir pessoas de diferentes faixas etárias para uma celebração da diversidade cultural e da criatividade feminina.



Com entrada gratuita, o espetáculo representa uma oportunidade para moradores de São Gonçalo e cidades vizinhas acompanharem uma apresentação especial da Orquestra Filarmônica Metropolitana em um dos principais espaços culturais da região. Os ingressos estão disponíveis para retirada antecipada por meio da plataforma Sympla, sujeita à capacidade do teatro.



Ao unir música, conhecimento e valorização da trajetória de mulheres artistas, o encerramento do Sons Pelas Mulheres promete transformar o palco do Teatro Sesc São Gonçalo em um espaço de homenagem, reconhecimento e celebração da contribuição feminina para a cultura brasileira.