São Gonçalo: fato de não haver feridos graves foi considerado o aspecto mais positivo da ocorrência - Reprodução/Internet

São Gonçalo: fato de não haver feridos graves foi considerado o aspecto mais positivo da ocorrênciaReprodução/Internet

Publicado 17/11/2026 11:44

Motoristas que trafegaram pela BR-101 na manhã desta terça-feira (17) encontraram trânsito lento em um dos principais corredores viários de São Gonçalo . Um acidente envolvendo dois veículos na altura do bairro Porto do Rosa provocou retenções e impactou a circulação de quem seguia pela rodovia em direção a diferentes municípios da Região Metropolitana.





A ocorrência foi registrada nas primeiras horas do dia e mobilizou a atenção de condutores que passavam pelo trecho. A colisão atingiu a parte traseira de um Fiat Argo branco, que sofreu danos significativos após o impacto. Apesar da força da batida e dos prejuízos materiais observados nos veículos envolvidos, não houve registro de vítimas em estado grave, segundo as informações iniciais.



Com a necessidade de sinalização da área e organização do fluxo viário, uma das faixas da rodovia precisou ser parcialmente ocupada para o atendimento da ocorrência. Cones foram posicionados no local para orientar os motoristas e garantir a segurança dos profissionais que atuavam na operação, mas a restrição acabou reduzindo a capacidade de circulação da via.



O reflexo foi sentido rapidamente por quem utilizava a BR-101 durante o período da manhã. O trânsito começou a apresentar retenções nas proximidades do Porto do Rosa, um dos trechos de grande movimento da rodovia, especialmente nos horários de pico, quando milhares de veículos seguem em direção a Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e cidades vizinhas. LEIA MAIS: Trânsito será alterado para desfile cívico-militar do dia 22 A ocorrência foi registrada nas primeiras horas do dia e mobilizou a atenção de condutores que passavam pelo trecho. A colisão atingiu a parte traseira de um Fiat Argo branco, que sofreu danos significativos após o impacto. Apesar da força da batida e dos prejuízos materiais observados nos veículos envolvidos, não houve registro de vítimas em estado grave, segundo as informações iniciais.Com a necessidade de sinalização da área e organização do fluxo viário, uma das faixas da rodovia precisou ser parcialmente ocupada para o atendimento da ocorrência. Cones foram posicionados no local para orientar os motoristas e garantir a segurança dos profissionais que atuavam na operação, mas a restrição acabou reduzindo a capacidade de circulação da via.O reflexo foi sentido rapidamente por quem utilizava a BR-101 durante o período da manhã. O trânsito começou a apresentar retenções nas proximidades do Porto do Rosa, um dos trechos de grande movimento da rodovia, especialmente nos horários de pico, quando milhares de veículos seguem em direção a Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e cidades vizinhas.

Lentidão se estendeu por vários quilômetros

Além da redução da capacidade da pista causada pela interdição parcial, outro fator contribuiu para o aumento dos congestionamentos. Muitos condutores diminuíram a velocidade ao se aproximarem do local do acidente para observar a movimentação, comportamento conhecido como “efeito borracha”, que costuma ampliar os impactos de ocorrências viárias mesmo após a liberação parcial do tráfego.



No sentido Itaboraí, a lentidão avançou por vários quilômetros e chegou a atingir a região do Gradim, gerando atrasos para motoristas que seguiam para compromissos profissionais, entregas e demais deslocamentos cotidianos. Em alguns pontos, o fluxo apresentou períodos de tráfego intenso e velocidade reduzida.



A situação chamou a atenção de quem depende diariamente da BR-101, uma das principais ligações rodoviárias do estado do Rio de Janeiro. Em horários de grande circulação, qualquer incidente tem potencial para gerar reflexos significativos em toda a malha viária da região, afetando não apenas os trechos próximos ao acidente, mas também acessos e vias secundárias utilizadas como alternativas.



Diante do cenário, a orientação para os motoristas foi de cautela redobrada ao trafegar pelo local. Respeitar a sinalização, manter distância segura dos demais veículos e evitar mudanças bruscas de faixa são medidas consideradas essenciais para prevenir novos acidentes em situações de trânsito intenso.



Para quem tinha flexibilidade de trajeto, a recomendação foi buscar rotas alternativas até a normalização completa do fluxo. A expectativa era de que o trânsito fosse gradualmente liberado após a remoção dos veículos envolvidos e a conclusão dos procedimentos necessários na pista.



Apesar dos transtornos registrados ao longo da manhã, o fato de não haver feridos graves foi considerado o aspecto mais positivo da ocorrência, que terminou causando principalmente impactos na mobilidade urbana e no deslocamento dos usuários da rodovia.