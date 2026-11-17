São Gonçalo: parte do material foi apreendida nas proximidades de locais identificados como áreas de movimentação do tráfico - Reprodução/Internet

São Gonçalo: parte do material foi apreendida nas proximidades de locais identificados como áreas de movimentação do tráficoReprodução/Internet

Publicado 17/11/2026 19:38

Uma operação da Polícia Militar realizada em São Gonçalo resultou na prisão de um homem apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na comunidade do Risca Faca, localizada no bairro Maria Paula. Conhecido pelo apelido de “2N”, o suspeito foi detido durante uma ação conduzida por equipes do 7º BPM (Alcântara), que também terminou com outros três homens levados para a delegacia.





A ofensiva policial aconteceu em meio à repercussão de um caso que chocou moradores da região. Um dia antes da operação, uma menina de apenas 5 anos foi atingida por um tiro na cabeça enquanto estava dentro de casa. O episódio aumentou a preocupação com a violência armada na localidade e levou as forças de segurança a intensificarem as ações na comunidade.



De acordo com informações divulgadas pela corporação, os militares realizaram buscas em diferentes áreas consideradas estratégicas do Risca Faca. Durante a chegada das equipes, alguns suspeitos tentaram escapar, mas foram interceptados pelos policiais. Nas diligências, os agentes localizaram equipamentos utilizados na comunicação entre integrantes do tráfico, além de substâncias entorpecentes encontradas em pontos utilizados para a comercialização de drogas. LEIA MAIS: Polícia Civil prende quatro suspeitos por tráfico no Complexo da Alma A ofensiva policial aconteceu em meio à repercussão de um caso que chocou moradores da região. Um dia antes da operação, uma menina de apenas 5 anos foi atingida por um tiro na cabeça enquanto estava dentro de casa. O episódio aumentou a preocupação com a violência armada na localidade e levou as forças de segurança a intensificarem as ações na comunidade.De acordo com informações divulgadas pela corporação, os militares realizaram buscas em diferentes áreas consideradas estratégicas do Risca Faca. Durante a chegada das equipes, alguns suspeitos tentaram escapar, mas foram interceptados pelos policiais. Nas diligências, os agentes localizaram equipamentos utilizados na comunicação entre integrantes do tráfico, além de substâncias entorpecentes encontradas em pontos utilizados para a comercialização de drogas.

Material recolhido foi enviado para análise

Ainda segundo a polícia, parte do material foi apreendida nas proximidades de locais identificados como áreas de movimentação do tráfico. Em outro ponto da comunidade, os agentes encontraram mais drogas armazenadas em um imóvel. Todo o material recolhido foi encaminhado para análise e registrado junto à ocorrência policial.



Os quatro detidos foram levados para a 75ª Delegacia de Polícia (Rio do Ouro), onde os procedimentos legais foram realizados. As autoridades não divulgaram detalhes sobre a quantidade exata dos entorpecentes apreendidos nem os tipos de drogas encontrados durante a operação. Procurada pela reportagem, a defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço jornalístico está sempre aberto ao contraditório.



Enquanto isso, seguem as investigações sobre o disparo que feriu a criança. Conforme informado pela Polícia Militar, não havia qualquer operação em andamento na área no momento em que a menina foi atingida. Após a entrada da vítima no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), policiais foram acionados e a Polícia Civil passou a investigar as circunstâncias do ocorrido.



Segundo relatos, a criança estava em casa assistindo televisão quando foi atingida. Os familiares inicialmente ouviram um barulho semelhante ao de fogos de artifício. Pouco depois, perceberam que a menina apresentava sangramento na cabeça. Ao verificar o imóvel, constataram marcas de perfuração no telhado, indicando que o disparo teria atravessado a cobertura da residência antes de atingir a vítima.



Ela foi socorrida e levada ao hospital, onde passou por exames e por uma cirurgia para retirada do projétil. Após receber atendimento médico, teve alta e retornou para casa.



O caso reforça o alerta sobre os impactos da violência armada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dados recentes do Instituto Fogo Cruzado apontam que, somente neste ano, 15 crianças de até 11 anos foram baleadas na região. Entre os casos registrados, quatro vítimas morreram e outras 11 sobreviveram com ferimentos, números que evidenciam a gravidade do problema e a necessidade de medidas voltadas à proteção da população mais vulnerável.