São Gonçalo: município imunizou mais de 100 mil cães e gatos e chegou a 86,26% de cobertura vacinal - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: município imunizou mais de 100 mil cães e gatos e chegou a 86,26% de cobertura vacinalDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 09:00

O município de São Gonçalo ultrapassou com folga a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde na Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica deste ano. De acordo com o balanço consolidado pela Vigilância em Saúde Ambiental , órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, foram aplicadas 103.507 doses do imunizante em animais domésticos ao longo das duas etapas de mobilização. O volume expressivo representa uma cobertura vacinal de 86,26% sobre a população animal estimada da cidade, calculada em 120 mil bichos, superando em mais de seis pontos percentuais o patamar mínimo de 80% preconizado pelas autoridades federais.





O detalhamento dos números revela que a maior parte do público atendido foi composta por cães, totalizando 80.886 animais imunizados — o equivalente a 77,9% do total geral —, enquanto os gatos somaram 22.621 doses aplicadas, correspondendo a 22,1% dos atendimentos. Entre os pontos estratégicos de distribuição que registraram maior procura por parte da população gonçalense, o destaque ficou com a Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Luzia, que liderou o ranking municipal com 3.125 animais protegidos. Na sequência apareceram a USF Emílio Ribas, situada no bairro Sacramento, com 2.100 aplicações, seguida pela USF Doutel de Andrade, em Maria Paula, e pelo Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima (Cariranha), no Jardim Catarina, ambos contabilizando 1.950 doses administradas.



Para o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental de São Gonçalo, Marcelo Lima, o desempenho alcançado reflete o engajamento dos moradores e funciona como uma barreira sanitária indispensável para a proteção coletiva. “Alcançar mais de 103 mil animais vacinados é um resultado muito importante para a saúde pública de São Gonçalo. A vacinação antirrábica é uma medida essencial para prevenir a raiva, que pode afetar tanto os animais quanto os seres humanos. Cuidar da saúde dos animais é também cuidar da saúde de toda a população. Sabemos da importância dos tutores manterem a vacinação dos seus animais em dia e, por isso, a vacinação vai continuar”, ressaltou o gestor. LEIA MAIS: Prefeitura já retirou das ruas 96 animais de grande porte nos últimos seis meses O detalhamento dos números revela que a maior parte do público atendido foi composta por cães, totalizando 80.886 animais imunizados — o equivalente a 77,9% do total geral —, enquanto os gatos somaram 22.621 doses aplicadas, correspondendo a 22,1% dos atendimentos. Entre os pontos estratégicos de distribuição que registraram maior procura por parte da população gonçalense, o destaque ficou com a Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Luzia, que liderou o ranking municipal com 3.125 animais protegidos. Na sequência apareceram a USF Emílio Ribas, situada no bairro Sacramento, com 2.100 aplicações, seguida pela USF Doutel de Andrade, em Maria Paula, e pelo Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima (Cariranha), no Jardim Catarina, ambos contabilizando 1.950 doses administradas.Para o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental de São Gonçalo, Marcelo Lima, o desempenho alcançado reflete o engajamento dos moradores e funciona como uma barreira sanitária indispensável para a proteção coletiva. “Alcançar mais de 103 mil animais vacinados é um resultado muito importante para a saúde pública de São Gonçalo. A vacinação antirrábica é uma medida essencial para prevenir a raiva, que pode afetar tanto os animais quanto os seres humanos. Cuidar da saúde dos animais é também cuidar da saúde de toda a população. Sabemos da importância dos tutores manterem a vacinação dos seus animais em dia e, por isso, a vacinação vai continuar”, ressaltou o gestor.

Atendimento contínuo e orientações aos tutores

Mesmo com o encerramento das etapas concentradas nos postos de bairro, os proprietários de cães e gatos que ainda não conseguiram atualizar a caderneta sanitária de seus animais continuam tendo acesso gratuito ao imunizante. A Secretaria de Saúde mantém a oferta permanente nos dois Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), localizados nos bairros do Mutuá e de Alcântara. Nessas unidades, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio ou retirada de senhas.



A recomendação técnica é que a dose contra a raiva seja administrada anualmente em todos os cães e gatos a partir dos três meses de vida. Contudo, a equipe veterinária alerta para algumas restrições clínicas importantes: não devem ser vacinados os animais que apresentem quadro febril, diarreia, infecções ou qualquer outra enfermidade ativa no momento da consulta. Além disso, fêmeas em período de gestação ou em fase de amamentação de filhotes também ficam temporariamente impedidas de receber a aplicação, devendo aguardar a liberação após o desmame para garantir a segurança tanto da mãe quanto da ninhada.