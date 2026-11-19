São Gonçalo: resultados obtidos pelo Educa SG ajudam os gestores e orientadores pedagógicos a traçarem planos de intervenção personalizados - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: resultados obtidos pelo Educa SG ajudam os gestores e orientadores pedagógicos a traçarem planos de intervenção personalizadosRenan Otto/Ascom

Publicado 19/11/2026 09:30

As unidades de ensino da rede pública municipal de São Gonçalo estão mobilizadas nesta semana na aplicação da Avaliação Municipal Educa SG, instrumento diagnóstico desenvolvido para mensurar o nível de aprendizado dos estudantes e orientar o planejamento pedagógico das escolas. A Escola Municipal Alberto Torres, por exemplo, recebeu os exames destinados às turmas do 2º ano do Ensino Fundamental. Dando continuidade ao cronograma oficial, nesta quarta-feira (18) os testes foram direcionados aos alunos do 4º ano, enquanto na quinta-feira, dia 19 de novembro, será a vez dos estudantes do 8º ano responderem às questões de Língua Portuguesa e Matemática.



Além do acompanhamento interno promovido pelo município, o calendário escolar gonçalense prevê ainda para este mês de novembro a realização da prova externa Avalia RJ. A iniciativa, executada de forma articulada entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério da Educação (MEC), tem como objetivo específico aferir os indicadores reais de alfabetização das crianças matriculadas nas redes públicas fluminenses, fornecendo subsídios técnicos para políticas de recomposição da aprendizagem.



Para o secretário municipal de Educação de São Gonçalo, Mauricio Nascimento, a realização periódica dos exames próprios permite que os docentes atuem com maior precisão sobre as lacunas identificadas em cada etapa escolar. “A Avaliação Educa SG é uma forma de fazer um diagnóstico dos desafios enfrentados pelos alunos para que os professores consigam trabalhar em sala de aula exatamente as questões apresentadas. É também uma ferramenta pedagógica importante de preparação para outras avaliações”, destacou o gestor.

Acolhimento nas escolas e acompanhamento semestral

Concebida pela Secretaria Municipal de Educação como um pilar estratégico do processo de ensino-aprendizagem, a avaliação diagnóstica ocorre semestralmente — duas vezes ao longo do ano letivo — abrangendo conteúdos essenciais de Língua Portuguesa e Matemática para as séries-chave do Ensino Fundamental (2º, 4º e 8º anos). Os resultados obtidos ajudam os gestores e orientadores pedagógicos a traçarem planos de intervenção personalizados, fortalecendo o rendimento acadêmico antes dos exames de larga escala aplicados pelos governos estadual e federal.



No cotidiano das unidades escolares, as equipes diretivas também investem em estratégias lúdicas e acolhedoras para reduzir a ansiedade natural das crianças diante dos testes formais, transformando o dia da prova em uma experiência positiva de autoconhecimento. Na Escola Municipal Alberto Torres, a diretora Adriana Magna ressaltou o entusiasmo dos estudantes mais novos com a atividade.



“Essa turminha do 2º ano adora fazer prova, eles ficam muito empolgados. É importante para trabalhar a autonomia deles nas avaliações, além de ver de perto os desafios e potencialidades deles. Nós preparamos o lápis com estrela e uma lembrancinha para tornar esse momento mais especial. A nossa expectativa é que eles tenham um ótimo desempenho nas provas”, afirmou a educadora, celebrando o engajamento dos alunos e dos professores durante a mobilização.