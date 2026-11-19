São Gonçalo: resultados obtidos pelo Educa SG ajudam os gestores e orientadores pedagógicos a traçarem planos de intervenção personalizadosRenan Otto/Ascom
Além do acompanhamento interno promovido pelo município, o calendário escolar gonçalense prevê ainda para este mês de novembro a realização da prova externa Avalia RJ. A iniciativa, executada de forma articulada entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério da Educação (MEC), tem como objetivo específico aferir os indicadores reais de alfabetização das crianças matriculadas nas redes públicas fluminenses, fornecendo subsídios técnicos para políticas de recomposição da aprendizagem.
Para o secretário municipal de Educação de São Gonçalo, Mauricio Nascimento, a realização periódica dos exames próprios permite que os docentes atuem com maior precisão sobre as lacunas identificadas em cada etapa escolar. “A Avaliação Educa SG é uma forma de fazer um diagnóstico dos desafios enfrentados pelos alunos para que os professores consigam trabalhar em sala de aula exatamente as questões apresentadas. É também uma ferramenta pedagógica importante de preparação para outras avaliações”, destacou o gestor.
Acolhimento nas escolas e acompanhamento semestral
No cotidiano das unidades escolares, as equipes diretivas também investem em estratégias lúdicas e acolhedoras para reduzir a ansiedade natural das crianças diante dos testes formais, transformando o dia da prova em uma experiência positiva de autoconhecimento. Na Escola Municipal Alberto Torres, a diretora Adriana Magna ressaltou o entusiasmo dos estudantes mais novos com a atividade.
“Essa turminha do 2º ano adora fazer prova, eles ficam muito empolgados. É importante para trabalhar a autonomia deles nas avaliações, além de ver de perto os desafios e potencialidades deles. Nós preparamos o lápis com estrela e uma lembrancinha para tornar esse momento mais especial. A nossa expectativa é que eles tenham um ótimo desempenho nas provas”, afirmou a educadora, celebrando o engajamento dos alunos e dos professores durante a mobilização.
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