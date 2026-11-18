São Gonçalo: preparação ficará sob responsabilidade de Akia Almeida, profissional com experiência em dança, pesquisa das manifestações culturais brasileiras e coreografias de carnaval - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: preparação ficará sob responsabilidade de Akia Almeida, profissional com experiência em dança, pesquisa das manifestações culturais brasileiras e coreografias de carnavalDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 06:36

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra dá um passo decisivo na preparação artística de seu elenco para o Carnaval 2027. Nesta quinta-feira, dia 19 de novembro, a agremiação gonçalense abre oficialmente as inscrições para os foliões que desejam integrar o seu novo Grupo Cênico. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 60 vagas em uma formação de caráter unissex, que assumirá uma responsabilidade estratégica e de grande visibilidade na próxima folia: encerrar o desfile do Tigre de São Gonçalo na passarela da Marquês de Sapucaí.





Os interessados em disputar uma das posições devem comparecer presencialmente à quadra da escola — situada na Travessa João Silva, número 84, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo — entre 19h e 22h. Conforme estabelecido pela direção de carnaval, o preenchimento das 60 vagas ocorrerá rigorosamente por ordem de chegada, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição fixada em R$ 60.



Paralelamente à seletiva do elenco cênico, a diretoria da vermelha e branca promoverá, na mesma data e faixa de horário, o recadastramento obrigatório dos componentes que já desfilam nas alas tradicionais da comunidade. O procedimento administrativo é indispensável para validar a permanência dos integrantes no cortejo de 2027 e assegurar a organização interna dos ensaios. Para efetivar a atualização cadastral, cada componente deverá arcar com uma taxa no valor de R$ 50. LEIA MAIS: Presidente da Porto da Pedra apresenta enredo do Carnaval 2027 ao consulado de Angola Os interessados em disputar uma das posições devem comparecer presencialmente à quadra da escola — situada na Travessa João Silva, número 84, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo — entre 19h e 22h. Conforme estabelecido pela direção de carnaval, o preenchimento das 60 vagas ocorrerá rigorosamente por ordem de chegada, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição fixada em R$ 60.Paralelamente à seletiva do elenco cênico, a diretoria da vermelha e branca promoverá, na mesma data e faixa de horário, o recadastramento obrigatório dos componentes que já desfilam nas alas tradicionais da comunidade. O procedimento administrativo é indispensável para validar a permanência dos integrantes no cortejo de 2027 e assegurar a organização interna dos ensaios. Para efetivar a atualização cadastral, cada componente deverá arcar com uma taxa no valor de R$ 50.

Experiência coreográfica e preparação artística



A condução estética e os ensaios do Grupo Cênico ficarão sob a coordenação técnica de Akia Almeida, profissional amplamente reconhecido no meio cultural por sua atuação como bailarino, pesquisador das manifestações populares brasileiras e coreógrafo especializado em espetáculos carnavalescos. Desde 2002, Almeida dedica-se ao estudo aprofundado das danças de matrizes africanas e indígenas, aliando esse repertório tradicional à sua formação acadêmica e prática em jazz.



Sua relação com o Tigre de São Gonçalo possui raízes históricas, uma vez que foi justamente no Porto da Pedra que o artista iniciou sua trajetória profissional no universo das comissões de frente. Atualmente, integra o corpo docente do SambaPass — reconhecido como o primeiro centro de treinamento físico e artístico dedicado exclusivamente às danças de carnaval no Rio de Janeiro — e atua na assinatura de coreografias carnavalescas desde 2017.



Ao longo de sua carreira consolidada na folia fluminense e em outros estados do país, Akia Almeida acumulou experiência na preparação de alas coreografadas, coletivos performáticos, grupos cênicos, comissões de frente e casais de mestre-sala e porta-bandeira, trazendo agora toda essa bagagem técnica para encerrar com impacto visual a apresentação do Porto da Pedra na Avenida.