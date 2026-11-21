A iniciativa nasceu a partir de discussões realizadas em sala de aula sobre geografia e a influência exercida pelos Estados Unidos em diversas partes do mundo. O tema despertou reflexões sobre o alcance das produções cinematográficas de Hollywood e abriu espaço para uma análise crítica do consumo cultural entre os jovens. Com isso, os estudantes passaram a investigar livros que deram origem a filmes de sucesso e a compreender os fatores que contribuíram para sua popularidade mundial.
Ao longo do projeto, cada grupo ficou responsável por pesquisar uma obra literária adaptada para o cinema. Os alunos estudaram o contexto das histórias, analisaram personagens e discutiram os motivos que levaram essas narrativas a conquistar diferentes gerações. O resultado desse trabalho foi apresentado em uma feira repleta de atividades interativas, incluindo exposições de trabalhos, apresentações artísticas, jogos de perguntas e respostas e encenações inspiradas nas obras estudadas.
Segundo a professora Simone Brandão, responsável pela iniciativa, o objetivo foi ampliar o olhar dos estudantes sobre a produção cultural que consomem diariamente. A ideia foi estimular uma reflexão sobre o chamado imperialismo cultural e, ao mesmo tempo, valorizar elementos da cultura brasileira dentro desse debate.
Desenvolvimento do pensamento crítico
Entre os destaques da feira esteve uma apresentação inspirada em “Alice no País das Maravilhas”. Os visitantes eram conduzidos por um percurso temático que recontava a trajetória da personagem em uma experiência imersiva criada pelos próprios alunos. Durante a atividade, os participantes acompanhavam momentos marcantes da narrativa até chegarem ao tradicional chá da personagem.
No entanto, o encerramento da experiência surpreendia o público ao promover um encontro entre diferentes universos literários. Em vez de permanecer apenas no clássico inglês, a apresentação fazia uma conexão com o imaginário brasileiro ao transformar o famoso chá em um encontro inspirado no Sítio do Picapau Amarelo. A proposta criou um diálogo entre as duas obras, mostrando como histórias de origens distintas podem se complementar e gerar novas interpretações.
A estudante Anna Carolina Freitas, de 14 anos, participou da atividade guiando colegas e visitantes pela jornada inspirada em Alice. Para ela, a oportunidade de unir duas narrativas que admira tornou a experiência ainda mais especial. A aluna destacou o envolvimento dos estudantes na construção do projeto e o entusiasmo em compartilhar os resultados com o público.
Mais do que apresentar livros e filmes, a feira literária reforçou a importância da educação como ferramenta para a formação de cidadãos críticos e conscientes. Ao incentivar a pesquisa, a criatividade e o diálogo entre diferentes culturas, a Escola Municipal Paulo Freire mostrou como a aprendizagem pode ultrapassar os conteúdos tradicionais e se transformar em uma experiência significativa, capaz de aproximar os alunos da leitura, da arte e da construção de sua própria identidade cultural.
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