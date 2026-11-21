Publicado 21/11/2026 10:00

A literatura saiu das páginas dos livros e ganhou vida nos corredores da Escola Municipal Paulo Freire, no Porto do Rosa, em São Gonçalo , durante a realização da feira literária “Dos Livros às Telas”, promovida por estudantes do 8º e 9º anos. O evento reuniu atividades culturais, apresentações temáticas e debates sobre a relação entre literatura, cinema e identidade cultural, envolvendo toda a comunidade escolar em uma proposta de aprendizado que uniu conhecimento e criatividade.





A iniciativa nasceu a partir de discussões realizadas em sala de aula sobre geografia e a influência exercida pelos Estados Unidos em diversas partes do mundo. O tema despertou reflexões sobre o alcance das produções cinematográficas de Hollywood e abriu espaço para uma análise crítica do consumo cultural entre os jovens. Com isso, os estudantes passaram a investigar livros que deram origem a filmes de sucesso e a compreender os fatores que contribuíram para sua popularidade mundial.



Ao longo do projeto, cada grupo ficou responsável por pesquisar uma obra literária adaptada para o cinema. Os alunos estudaram o contexto das histórias, analisaram personagens e discutiram os motivos que levaram essas narrativas a conquistar diferentes gerações. O resultado desse trabalho foi apresentado em uma feira repleta de atividades interativas, incluindo exposições de trabalhos, apresentações artísticas, jogos de perguntas e respostas e encenações inspiradas nas obras estudadas.



Segundo a professora Simone Brandão, responsável pela iniciativa, o objetivo foi ampliar o olhar dos estudantes sobre a produção cultural que consomem diariamente. A ideia foi estimular uma reflexão sobre o chamado imperialismo cultural e, ao mesmo tempo, valorizar elementos da cultura brasileira dentro desse debate. LEIA MAIS: Escola fica entre as vinte melhores do país por atividade ligada à alimentação A iniciativa nasceu a partir de discussões realizadas em sala de aula sobre geografia e a influência exercida pelos Estados Unidos em diversas partes do mundo. O tema despertou reflexões sobre o alcance das produções cinematográficas de Hollywood e abriu espaço para uma análise crítica do consumo cultural entre os jovens. Com isso, os estudantes passaram a investigar livros que deram origem a filmes de sucesso e a compreender os fatores que contribuíram para sua popularidade mundial.Ao longo do projeto, cada grupo ficou responsável por pesquisar uma obra literária adaptada para o cinema. Os alunos estudaram o contexto das histórias, analisaram personagens e discutiram os motivos que levaram essas narrativas a conquistar diferentes gerações. O resultado desse trabalho foi apresentado em uma feira repleta de atividades interativas, incluindo exposições de trabalhos, apresentações artísticas, jogos de perguntas e respostas e encenações inspiradas nas obras estudadas.Segundo a professora Simone Brandão, responsável pela iniciativa, o objetivo foi ampliar o olhar dos estudantes sobre a produção cultural que consomem diariamente. A ideia foi estimular uma reflexão sobre o chamado imperialismo cultural e, ao mesmo tempo, valorizar elementos da cultura brasileira dentro desse debate.

Desenvolvimento do pensamento crítico

A proposta levou os estudantes a compararem referências internacionais com produções nacionais, permitindo que identificassem semelhanças, diferenças e a riqueza de suas próprias tradições culturais. Dessa forma, o projeto ultrapassou os limites de uma atividade escolar convencional e se transformou em uma oportunidade de desenvolver pensamento crítico e fortalecer a valorização da identidade brasileira.



Entre os destaques da feira esteve uma apresentação inspirada em “Alice no País das Maravilhas”. Os visitantes eram conduzidos por um percurso temático que recontava a trajetória da personagem em uma experiência imersiva criada pelos próprios alunos. Durante a atividade, os participantes acompanhavam momentos marcantes da narrativa até chegarem ao tradicional chá da personagem.



No entanto, o encerramento da experiência surpreendia o público ao promover um encontro entre diferentes universos literários. Em vez de permanecer apenas no clássico inglês, a apresentação fazia uma conexão com o imaginário brasileiro ao transformar o famoso chá em um encontro inspirado no Sítio do Picapau Amarelo. A proposta criou um diálogo entre as duas obras, mostrando como histórias de origens distintas podem se complementar e gerar novas interpretações.



A estudante Anna Carolina Freitas, de 14 anos, participou da atividade guiando colegas e visitantes pela jornada inspirada em Alice. Para ela, a oportunidade de unir duas narrativas que admira tornou a experiência ainda mais especial. A aluna destacou o envolvimento dos estudantes na construção do projeto e o entusiasmo em compartilhar os resultados com o público.



Mais do que apresentar livros e filmes, a feira literária reforçou a importância da educação como ferramenta para a formação de cidadãos críticos e conscientes. Ao incentivar a pesquisa, a criatividade e o diálogo entre diferentes culturas, a Escola Municipal Paulo Freire mostrou como a aprendizagem pode ultrapassar os conteúdos tradicionais e se transformar em uma experiência significativa, capaz de aproximar os alunos da leitura, da arte e da construção de sua própria identidade cultural.