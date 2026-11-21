São Gonçalo: para participar do concurso, o interessado no cargo de guarda nível II deverá ter o ensino médio completo, com diploma reconhecido pelo MEC, e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superiorRenan Otto/Ascom
As inscrições continuam sendo realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon (selecon.org.br), banca responsável pela execução do certame. Conforme o novo cronograma, a emissão e a quitação do boleto bancário, no valor único de R$ 95,18, poderão ser efetuadas até o dia 16 de dezembro, exclusivamente nas instituições financeiras credenciadas: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal.
A organização esclarece que os inscritos que ainda não quitaram a guia original — cujo vencimento estava previsto para 19 de novembro — não terão suas candidaturas canceladas. Basta acessar a Área do Candidato no site da banca para gerar a segunda via atualizada com a nova data-limite. Da mesma forma, os laudos médicos já enviados por concorrentes que disputam as vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcDs) permanecem plenamente válidos, enquanto novos documentos seguirão o novo prazo final.
Requisitos dos cargos e cronograma completo das etapas
Com a alteração de datas, o cartão de convocação informando horários e locais de exame será liberado em 20 de janeiro de 2027. As fases subsequentes do certame permanecem inalteradas, começando pela prova objetiva no dia 24 de janeiro de 2027, composta por 80 questões distribuídas entre Língua Portuguesa (15), Noções de Direito (20), Legislação Extravagante (15), Conhecimentos Específicos (20) e Informática (10).
Na sequência, os aprovados enfrentarão o teste de capacidade física e exame antropométrico nos dias 27 e 28 de fevereiro; a avaliação médica perante junta especializada em 10 e 11 de abril; a avaliação psicológica em 2 de maio; e a pesquisa social de antecedentes. O resultado final das etapas eliminatórias será publicado em 15 de junho de 2027, antecedendo a convocação para matrícula no Curso de Formação profissional a partir do dia 22 do mesmo mês.
https://www.pmsg.rj.gov.br/sao-goncalo-divulga-editais-do-concurso-publico-da-guarda-municipal
https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_09_23.pdf
https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_10_16.pdf
https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_11_18.pdf
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