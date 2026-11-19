São Gonçalo: perseguição policial terminou em acidente e deixou quatro pessoas feridas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: perseguição policial terminou em acidente e deixou quatro pessoas feridas Reprodução/Internet

Publicado 19/11/2026 06:41

Uma ocorrência policial movimentou o trânsito da Região Metropolitana do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (18), após uma perseguição que teve início na Ponte Rio-Niterói terminar em um acidente na rodovia BR-101. O episódio aconteceu na altura do bairro de Guaxindiba , no município de São Gonçalo, nas proximidades do trevo de acesso local e do polo logístico da região, no sentido Itaboraí. A ação envolveu agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e resultou no atendimento de quatro pessoas envolvidas na batida, além de provocar lentidão no tráfego ao longo do trecho afetado.





De acordo com as informações divulgadas pela corporação, toda a dinâmica teve origem a partir de uma denúncia recebida pelas equipes que atuavam na Ponte Rio-Niterói. O alerta indicava que um condutor estaria transitando pela via sob suspeita de embriaguez. Diante do aviso, os policiais rodoviários iniciaram buscas, conseguiram localizar o automóvel suspeito e emitiram a ordem regulamentar de parada. No entanto, o motorista ignorou a determinação dos agentes e acelerou, dando início a uma fuga em alta velocidade pela rodovia. LEIA MAIS: Acidente causa retenções na BR-101 em São Gonçalo De acordo com as informações divulgadas pela corporação, toda a dinâmica teve origem a partir de uma denúncia recebida pelas equipes que atuavam na Ponte Rio-Niterói. O alerta indicava que um condutor estaria transitando pela via sob suspeita de embriaguez. Diante do aviso, os policiais rodoviários iniciaram buscas, conseguiram localizar o automóvel suspeito e emitiram a ordem regulamentar de parada. No entanto, o motorista ignorou a determinação dos agentes e acelerou, dando início a uma fuga em alta velocidade pela rodovia.

Acompanhamento tático e impacto no tráfego

A tentativa de evasão mobilizou um acompanhamento tático que se estendeu por quilômetros até alcançar a altura do quilômetro 303 da BR-101, já em território gonçalense, no sentido Espírito Santo. Durante o deslocamento, o veículo em fuga acabou colidindo contra outro carro de passeio que seguia pela pista. Com a força do impacto, o condutor perdeu completamente o controle da direção e o automóvel chocou-se violentamente contra uma mureta de proteção da via, encerrando o trajeto.



Logo após a imobilização do carro, os agentes da PRF realizaram a abordagem e confirmaram que o motorista apresentava sinais claros de embriaguez ao volante. Imagens registradas por motoristas e testemunhas que passavam pela rodovia no momento da ocorrência mostram a viatura policial acompanhando o veículo momentos antes do desfecho e, posteriormente, um homem já detido, algemado e deitado sobre o asfalto aguardando os procedimentos legais.



Equipes de resgate da Arteris Fluminense, concessionária responsável pela administração do trecho da rodovia, foram acionadas para prestar os primeiros socorros no local da colisão. Segundo o balanço operacional da empresa, o acidente envolveu dois automóveis de passeio e demandou o atendimento médico de quatro ocupantes. Destes, três pessoas escaparam sem ferimentos aparentes, enquanto uma vítima sofreu lesões de gravidade moderada e recebeu assistência da equipe médica.



Em decorrência do posicionamento dos veículos acidentados e da necessidade de atuação das equipes de resgate e policiamento, a faixa da direita da pista precisou ser totalmente interditada. O fluxo de veículos foi desviado exclusivamente para a faixa da esquerda, o que gerou um gargalo operacional e provocou aproximadamente três quilômetros de congestionamento na rodovia até a liberação completa da via.