São Gonçalo: evento de letramento racial em alusão ao Dia da Consciência Negra teve oficinas de música, literatura, rodas de conversa e projeto socioesportivo - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: evento de letramento racial em alusão ao Dia da Consciência Negra teve oficinas de música, literatura, rodas de conversa e projeto socioesportivoDivulgação/Ascom

Publicado 22/11/2026 10:00

Com o propósito de converter a prática esportiva em um instrumento efetivo de cidadania, inclusão e transformação social, o projeto socioesportivo Craque do Amanhã realizou, ao longo desta semana, uma programação especial dedicada ao Dia da Consciência Negra. Direcionada a crianças e adolescentes residentes em regiões periféricas, a agenda utilizou os núcleos de treinamento como espaços vivos de aprendizagem para resgatar a história afro-brasileira , consolidar o orgulho racial e ampliar o repertório cultural dos participantes.





Presente em territórios historicamente marcados por desafios socioeconômicos, como os municípios de São Gonçalo e Duque de Caxias, a iniciativa apostou em dinâmicas educativas, oficinas artísticas e rodas de diálogo para despertar o senso crítico dos alunos. A proposta central foi apresentar referências reais e positivas que transcendem os gramados, demonstrando aos jovens que eles têm plenas condições de ocupar posições de protagonismo em qualquer setor da sociedade.

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A unidade localizada no bairro do Arsenal, em São Gonçalo, promoveu uma jornada imersiva focada no resgate da ancestralidade africana. As atividades tiveram início com a montagem coletiva de uma árvore baobá, acompanhada de uma conversa sobre sua origem e profundo simbolismo para os povos do continente africano. Logo depois, os participantes mergulharam na leitura compartilhada da obra O Pequeno Príncipe Preto, debatendo temas ligados à representatividade e ao amor-próprio. “Eu gosto deste livro porque ele nos ensina a nos amar do jeito que somos e a nos valorizar com lições importantes sobre a vida”, contou Larah Miranda, de 10 anos.



A expressão musical também ocupou lugar de destaque em parceria com a Escola de Música e Cidadania, que apresentou instrumentos de matriz africana — como agogô, pandeiro e caxixi —, detalhando suas raízes e influência decisiva nos ritmos nacionais. Na sequência, os jovens confeccionaram seus próprios instrumentos a partir de materiais recicláveis. Encerrando o encontro, a professora Alice Bacarelli resgatou a trajetória histórica das tranças africanas como emblema de resistência cultural, trançando os cabelos das alunas presentes. Para o coordenador geral Felipe Espose, inserir o letramento racial na formação de base é indispensável: “O esporte é a nossa porta de entrada, mas o nosso verdadeiro compromisso é formar cidadãos conscientes, com autoestima e orgulho de suas raízes. Trazer o debate da Consciência Negra para dentro do Craque do Amanhã é combater o racismo na prática, preparando nossos jovens para reconhecerem seu valor e transformarem a realidade de suas comunidades”.

Roda de conversa e criação de rap autoral marcam agenda em Neves

A mobilização também movimentou o núcleo do bairro de Neves, com a visita da artista multimídia Ella Fernandes. Mulher negra, cria da própria cidade e formada em projetos sociais, Ella — que atualmente integra o elenco do espetáculo "O Neguinho da Beija-Flor Musical" — compartilhou sua caminhada na música, na poesia e nas artes cênicas, gerando identificação imediata entre os jovens. “Eu cresci no mesmo cenário que eles e tracei um plano para a minha vida. A minha história conecta com a deles porque temos as mesmas origens. Quando eles ouvem alguém que veio da mesma base e venceu, a possibilidade de vitória se abre na mente dessas crianças”, afirmou.



Após o bate-papo inspirador, a convidada conduziu uma oficina criativa utilizando o hip hop como canal de expressão, desafiando a turma a compor e interpretar um rap autoral coletivo. “Foi muito especial vê-los participando ativamente. Em um dos versos, citaram: 'Se Ella Fernandes venceu, eu vou vencer'. Tenho certeza de que ali verei futuros atletas, artistas, médicos e engenheiros”, celebrou a artista.

O projeto Craque do Amanhã é executado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas Braskem, Transpetro, BMTE, Serac Group, Caixa Capitalização, Enel, Laboratório B-Braun, Grupo Burguês, White Martins, Unilever, B3, Oliveira Trust, State Grid, Suall Piscinas, Google, Sportv, Brascabo, WLM Scania, Ecovias Rio Minas, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Diffucap, Casa do Alemão, Vinícola Galiotto, Granado, Vibra Energia, Matific e Club Med.