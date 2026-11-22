São Gonçalo: MUVI realizou sinalização horizontal, que inclui travessia de pedestres, além de linhas brancas simples seccionadas e outros ajustes - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: MUVI realizou sinalização horizontal, que inclui travessia de pedestres, além de linhas brancas simples seccionadas e outros ajustesDivulgação/Ascom

Publicado 22/11/2026 10:30

As obras de modernização viária em São Gonçalo avançaram em mais uma etapa importante na última semana. Equipes técnicas executaram a implantação de sinalização horizontal ao longo de trechos estratégicos do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) situados nos bairros de Santa Luzia e Guaxindiba. Os serviços contemplaram a pintura de faixas destinadas à travessia segura de pedestres, linhas brancas simples seccionadas — responsáveis por delimitar as pistas de rolamento — e demarcações de zonas de conflito, caracterizadas pela sinalização quadriculada na cor amarela aplicada em cruzamentos para coibir a parada ou o estacionamento irregular de automóveis. A operação combinou aplicação manual em pontos específicos com o emprego de caminhão especializado para pintura mecânica de alta precisão.





Paralelamente aos trabalhos de ordenamento viário em Santa Luzia e Guaxindiba, o cronograma de engenharia segue em ritmo intenso na altura do Jardim Catarina. Nesse segmento do corredor, os operários concentram esforços na instalação das barreiras de concreto do tipo New Jersey, essenciais para separar fisicamente os fluxos opostos de tráfego, além de executarem a preparação estrutural das novas calçadas acessíveis e o serviço técnico de troca de solo para reforço do pavimento.



Considerado o maior empreendimento de mobilidade urbana já realizado na história de São Gonçalo, o MUVI teve suas intervenções iniciadas em 2022. O projeto executivo foi concebido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e vem sendo tirado do papel por meio de uma cooperação institucional firmada entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro — através da Secretaria das Cidades — e a Prefeitura gonçalense. LEIA MAIS: Obras do MUVI seguem transformando o Jardim Catarina Paralelamente aos trabalhos de ordenamento viário em Santa Luzia e Guaxindiba, o cronograma de engenharia segue em ritmo intenso na altura do Jardim Catarina. Nesse segmento do corredor, os operários concentram esforços na instalação das barreiras de concreto do tipo New Jersey, essenciais para separar fisicamente os fluxos opostos de tráfego, além de executarem a preparação estrutural das novas calçadas acessíveis e o serviço técnico de troca de solo para reforço do pavimento.Considerado o maior empreendimento de mobilidade urbana já realizado na história de São Gonçalo, o MUVI teve suas intervenções iniciadas em 2022. O projeto executivo foi concebido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e vem sendo tirado do papel por meio de uma cooperação institucional firmada entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro — através da Secretaria das Cidades — e a Prefeitura gonçalense.

Corredor de 18 quilômetros transforma deslocamento e segurança

Com um aporte financeiro global de R$ 287 milhões, o traçado completo do MUVI abrange uma extensão de 18 quilômetros, interligando diretamente o bairro de Neves até Guaxindiba. Muito além do recapeamento asfáltico, a intervenção promove uma requalificação urbanística profunda em todo o eixo, incorporando redes modernas de drenagem pluvial, pavimentação reforçada, passeios públicos padronizados, implantação de ciclovia contínua e projetos de paisagismo urbano.



Para quem utiliza diariamente as vias do município, os benefícios da nova infraestrutura já são percebidos na prática, tanto na fluidez do tráfego quanto na segurança viária. Morador tradicional do Jardim Catarina, o técnico em mecatrônica Cristiano Abreu, de 52 anos, celebrou a redução no tempo de deslocamento e a criação de espaços dedicados aos ciclistas. "São Gonçalo merecia um projeto como esse. Eu sei que daqui do Jardim Catarina, onde sou nascido e criado, para Neves está bem mais rápido, não precisamos mais passar pelo Alcântara para chegar lá e é ótimo! Temos também mais pistas para trafegar com o carro, o que é muito bom! Eu gosto da ciclovia também, onde consigo andar com a minha bicicleta em segurança, sem ter medo de um carro me atropelar", destacou o morador.