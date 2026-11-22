São Gonçalo: documento atesta que há uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que trabalha de forma transparente e integrada com a Vigilância Sanitária Estadual - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: documento atesta que há uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que trabalha de forma transparente e integrada com a Vigilância Sanitária EstadualRenan Otto/Ascom

Publicado 22/11/2026 11:00 | Atualizado 22/11/2026 12:54

Maternidade Municipal Mário Niajar, localizada no bairro de Alcântara, foi oficialmente agraciada com o certificado de Unidade Parceira do Controle de Infecção Hospitalar, concedido pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) em referência ao desempenho alcançado ao longo de 2025. A honraria funciona como um selo oficial de qualidade destinado exclusivamente às instituições hospitalares que aplicam com rigor os protocolos sanitários de prevenção contra infecções e priorizam a segurança integral dos pacientes durante todo o período de atendimento e internação. A rede pública de saúde de São Gonçalo acaba de conquistar um importante reconhecimento técnico pela excelência no cuidado materno-infantil. A, localizada no bairro de Alcântara, foi oficialmente agraciada com o certificado de Unidade Parceira do Controle de Infecção Hospitalar, concedido pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) em referência ao desempenho alcançado ao longo de 2025. A honraria funciona como um selo oficial de qualidade destinado exclusivamente às instituições hospitalares que aplicam com rigor os protocolos sanitários de prevenção contra infecções e priorizam a segurança integral dos pacientes durante todo o período de atendimento e internação.





De acordo com a diretora médica da unidade, Adriana Freire, a certificação — entregue na última semana — confirma o cumprimento integral de todas as diretrizes técnicas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na prática, o reconhecimento assegura às famílias gonçalenses que a estrutura hospitalar oferece um ambiente rigorosamente monitorado e protegido para gestantes, puérperas e recém-nascidos, minimizando vulnerabilidades clínicas nos momentos mais delicados do parto e do pós-parto.



“Esse reconhecimento é resultado do nosso compromisso com a transparência, a qualidade e a segurança da assistência prestada. A maternidade alcançou 100% de adesão às notificações dos indicadores de assistência à saúde exigidos pela Anvisa, especialmente os relacionados às infecções de sítio cirúrgico. Isso quer dizer que temos qualidade na assistência”, explicou Adriana Freire, ressaltando o empenho contínuo das equipes multidisciplinares no monitoramento epidemiológico interno. LEIA MAIS: São Gonçalo oferece tratamento gratuito para quem quer parar de fumar De acordo com a diretora médica da unidade, Adriana Freire, a certificação — entregue na última semana — confirma o cumprimento integral de todas as diretrizes técnicas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na prática, o reconhecimento assegura às famílias gonçalenses que a estrutura hospitalar oferece um ambiente rigorosamente monitorado e protegido para gestantes, puérperas e recém-nascidos, minimizando vulnerabilidades clínicas nos momentos mais delicados do parto e do pós-parto.“Esse reconhecimento é resultado do nosso compromisso com a transparência, a qualidade e a segurança da assistência prestada. A maternidade alcançou 100% de adesão às notificações dos indicadores de assistência à saúde exigidos pela Anvisa, especialmente os relacionados às infecções de sítio cirúrgico. Isso quer dizer que temos qualidade na assistência”, explicou Adriana Freire, ressaltando o empenho contínuo das equipes multidisciplinares no monitoramento epidemiológico interno.

Protocolos rígidos e atuação integrada garantem proteção clínica

O documento emitido pelo governo estadual atesta o funcionamento ativo e estruturado da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) dentro da Maternidade Municipal Mário Niajar. O colegiado atua de maneira transparente e em permanente articulação com a Vigilância Sanitária Estadual, alimentando sistematicamente os bancos de dados oficiais sobre infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Além da vigilância estatística, o trabalho cotidiano envolve a fiscalização de rotinas indispensáveis no ambiente hospitalar, tais como a higienização correta das mãos e superfícies, os processos certificados de esterilização de instrumentos cirúrgicos e a prescrição criteriosa para o uso racional de antibióticos.



Para o subsecretário de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Aclécio Araújo, a certificação transcende o mérito institucional e representa uma salvaguarda concreta para a população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “O certificado é importante para o hospital, mas também é uma garantia para a paciente. O certificado reafirma que a unidade é fiscalizada e conta com boas práticas para reduzir os riscos de contaminação durante as internações e cirurgias. O controle de infecções é um trabalho diário, que exige atenção, responsabilidade e dedicação de todos. Com o controle das infecções, todo o ambiente fica mais seguro. Receber o certificado é motivo de orgulho para toda a nossa equipe”, concluiu o gestor.