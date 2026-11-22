São Gonçalo: documento atesta que há uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que trabalha de forma transparente e integrada com a Vigilância Sanitária EstadualRenan Otto/Ascom
De acordo com a diretora médica da unidade, Adriana Freire, a certificação — entregue na última semana — confirma o cumprimento integral de todas as diretrizes técnicas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na prática, o reconhecimento assegura às famílias gonçalenses que a estrutura hospitalar oferece um ambiente rigorosamente monitorado e protegido para gestantes, puérperas e recém-nascidos, minimizando vulnerabilidades clínicas nos momentos mais delicados do parto e do pós-parto.
“Esse reconhecimento é resultado do nosso compromisso com a transparência, a qualidade e a segurança da assistência prestada. A maternidade alcançou 100% de adesão às notificações dos indicadores de assistência à saúde exigidos pela Anvisa, especialmente os relacionados às infecções de sítio cirúrgico. Isso quer dizer que temos qualidade na assistência”, explicou Adriana Freire, ressaltando o empenho contínuo das equipes multidisciplinares no monitoramento epidemiológico interno.
Protocolos rígidos e atuação integrada garantem proteção clínica
Para o subsecretário de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Aclécio Araújo, a certificação transcende o mérito institucional e representa uma salvaguarda concreta para a população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “O certificado é importante para o hospital, mas também é uma garantia para a paciente. O certificado reafirma que a unidade é fiscalizada e conta com boas práticas para reduzir os riscos de contaminação durante as internações e cirurgias. O controle de infecções é um trabalho diário, que exige atenção, responsabilidade e dedicação de todos. Com o controle das infecções, todo o ambiente fica mais seguro. Receber o certificado é motivo de orgulho para toda a nossa equipe”, concluiu o gestor.
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