São Gonçalo: a orientação é que os moradores verifiquem onde há água parada, locais propícios para o desenvolvimento do mosquito - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: a orientação é que os moradores verifiquem onde há água parada, locais propícios para o desenvolvimento do mosquitoRenan Otto/Ascom

Publicado 22/11/2026 13:00

Com a chegada dos dias mais quentes e a maior frequência das pancadas de chuva típicas desta época do ano, a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo intensificou a ofensiva preventiva contra o mosquito Aedes aegypti , vetor responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Na última quinta-feira as equipes de controle das arboviroses da Vigilância em Saúde Ambiental concentraram os trabalhos de campo no bairro da Trindade, percorrendo residências e estabelecimentos comerciais para localizar, mapear e eliminar possíveis criadouros do inseto.





Embora o monitoramento ocorra de maneira ininterrupta ao longo dos doze meses do ano, o cenário climático atual exige redobrar a atenção para manter os índices epidemiológicos estabilizados. Durante as visitas domiciliares, os profissionais orientam os proprietários sobre as rotinas semanais de prevenção e inspecionam minuciosamente quintais, varandas e reservatórios. Sempre que focos larvários são identificados, os agentes recolhem amostras para análise laboratorial, eliminam os demais focos encontrados, aplicam ou renovam o larvicida biológico e instalam armadilhas específicas destinadas à captura de ovos.



Segundo o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Marcelo Lima, a cobertura preventiva abrange toda a extensão territorial do município. “Todos os bairros da cidade são visitados. Os agentes verificam se há focos do mosquito, colocam telas protetoras em depósitos de água sem tampa e mostram aos moradores como eles devem proceder semanalmente para evitar novos focos. Normalmente, eles são encontrados em bebedouros dos animais e em caixas d’água”, detalhou o gestor. A rápida reprodução do vetor reforça a urgência da vigilância doméstica: uma única fêmea pode depositar até 300 ovos, que evoluem para mosquitos adultos em apenas sete dias em qualquer recipiente que acumule água parada. LEIA MAIS: São Gonçalo segue com baixo risco de contaminação de dengue Embora o monitoramento ocorra de maneira ininterrupta ao longo dos doze meses do ano, o cenário climático atual exige redobrar a atenção para manter os índices epidemiológicos estabilizados. Durante as visitas domiciliares, os profissionais orientam os proprietários sobre as rotinas semanais de prevenção e inspecionam minuciosamente quintais, varandas e reservatórios. Sempre que focos larvários são identificados, os agentes recolhem amostras para análise laboratorial, eliminam os demais focos encontrados, aplicam ou renovam o larvicida biológico e instalam armadilhas específicas destinadas à captura de ovos.Segundo o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Marcelo Lima, a cobertura preventiva abrange toda a extensão territorial do município. “Todos os bairros da cidade são visitados. Os agentes verificam se há focos do mosquito, colocam telas protetoras em depósitos de água sem tampa e mostram aos moradores como eles devem proceder semanalmente para evitar novos focos. Normalmente, eles são encontrados em bebedouros dos animais e em caixas d’água”, detalhou o gestor. A rápida reprodução do vetor reforça a urgência da vigilância doméstica: uma única fêmea pode depositar até 300 ovos, que evoluem para mosquitos adultos em apenas sete dias em qualquer recipiente que acumule água parada.

Bloqueio químico, educação comunitária e canais de atendimento

Mesmo com o cenário epidemiológico favorável — o último Levantamento Rápido dos Índices de Infestação do Aedes aegypti (Liraa), concluído neste mês, classificou São Gonçalo em patamar de baixo risco de contaminação —, as autoridades sanitárias enfatizam que a prevenção não pode arrefecer. A população deve manter hábitos simples, como vedar completamente caixas d’água, tonéis e latões, desobstruir calhas e ralos, aplicar cloro semanalmente nos ralos externos, preencher pratos de plantas com areia, armazenar garrafas emborcadas e esticar lonas de piscinas ou obras.



Além das vistorias de rotina, a Vigilância Ambiental opera em múltiplas frentes integradas. Quando há notificação de casos suspeitos, equipes realizam bloqueios imediatos com o auxílio das motofogs, que dispersam inseticida nas vias públicas. Paralelamente, o núcleo de Informação, Educação e Comunicação (IEC) promove palestras educativas em escolas, igrejas, praças e associações comunitárias, enquanto equipes especializadas fiscalizam pontos estratégicos — como ferros-velhos, cemitérios, estaleiros e depósitos — e recolhem pneus descartados irregularmente pelas ruas. O município mantém ainda um serviço de pronto-atendimento para solicitações da população, que pode acionar as equipes pelo telefone (21) 99388-6484 ou pela plataforma digital Colabore Mais (https://colabore.pmsg.rj.gov.br/), com prazo médio de atendimento em até sete dias.