São Gonçalo: vias receberão obras de drenagem, pavimentação, meio-fio e calçadas, como está sendo feito na Estrada de ItaitindibaDivulgação/Ascom
Para quem acompanha a rotina do bairro há décadas, a chegada das máquinas representa o fim de uma longa espera. É o caso da comerciante Roseli Oliveira, de 51 anos, que reside na localidade há mais de três décadas e celebra a mudança radical na paisagem e na rotina doméstica. "Estou maravilhada! Nunca foi feita uma obra do tipo aqui, era poeira e lama, nossa casa nunca ficava limpa porque era sempre muita poeira, eu já estava enjoada, achava que isso nunca ia acontecer aqui", desabafou a moradora.
Além do alívio dentro de casa, Roseli destaca o ganho direto na mobilidade urbana, especialmente para quem transita a pé pela extensa via. "Essa estrada é muito longa e vai ficar melhor para os carros passarem, mas também para os pedestres, nunca tivemos calçada e agora vamos ter. Estamos só elogios para essa intervenção! A Prefeitura está de parabéns! É um sonho realizado e já está melhor do que antes", completou a comerciante, ressaltando o impacto positivo da urbanização para o comércio e o deslocamento diário da vizinhança.
Integração rural e desafios técnicos no solo
Durante o andamento dos serviços, a engenharia da prefeitura lida com particularidades geográficas da área. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, a execução exige cautela redobrada devido às características do terreno local, predominantemente argiloso. O titular da pasta solicitou a compreensão dos moradores diante dos inevitáveis transtornos temporários causados pelo canteiro de obras e assegurou que as equipes operacionais trabalham de forma estratégica para reduzir os impactos na circulação, sobretudo nos períodos de instabilidade climática e chuvas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.