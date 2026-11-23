São Gonçalo: vias receberão obras de drenagem, pavimentação, meio-fio e calçadas, como está sendo feito na Estrada de Itaitindiba - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: vias receberão obras de drenagem, pavimentação, meio-fio e calçadas, como está sendo feito na Estrada de ItaitindibaDivulgação/Ascom

Publicado 23/11/2026 07:58 | Atualizado 23/11/2026 08:01

O cenário histórico de poeira intensa nos dias secos e lamaçal durante as chuvas está com os dias contados para quem vive no entorno da Estrada de Itaitindiba, em São Gonçalo . As frentes de trabalho coordenadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano avançam pela via, promovendo uma profunda transformação na infraestrutura local. O projeto contempla a implantação de redes de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, instalação de meios-fios e construção de calçadas, garantindo mais segurança e dignidade para motoristas e pedestres que circulam diariamente pela região.





Para quem acompanha a rotina do bairro há décadas, a chegada das máquinas representa o fim de uma longa espera. É o caso da comerciante Roseli Oliveira, de 51 anos, que reside na localidade há mais de três décadas e celebra a mudança radical na paisagem e na rotina doméstica. "Estou maravilhada! Nunca foi feita uma obra do tipo aqui, era poeira e lama, nossa casa nunca ficava limpa porque era sempre muita poeira, eu já estava enjoada, achava que isso nunca ia acontecer aqui", desabafou a moradora.



Além do alívio dentro de casa, Roseli destaca o ganho direto na mobilidade urbana, especialmente para quem transita a pé pela extensa via. "Essa estrada é muito longa e vai ficar melhor para os carros passarem, mas também para os pedestres, nunca tivemos calçada e agora vamos ter. Estamos só elogios para essa intervenção! A Prefeitura está de parabéns! É um sonho realizado e já está melhor do que antes", completou a comerciante, ressaltando o impacto positivo da urbanização para o comércio e o deslocamento diário da vizinhança. LEIA MAIS: São Gonçalo reforça ações de combate ao Aedes aegypti na Trindade Para quem acompanha a rotina do bairro há décadas, a chegada das máquinas representa o fim de uma longa espera. É o caso da comerciante Roseli Oliveira, de 51 anos, que reside na localidade há mais de três décadas e celebra a mudança radical na paisagem e na rotina doméstica. "Estou maravilhada! Nunca foi feita uma obra do tipo aqui, era poeira e lama, nossa casa nunca ficava limpa porque era sempre muita poeira, eu já estava enjoada, achava que isso nunca ia acontecer aqui", desabafou a moradora.Além do alívio dentro de casa, Roseli destaca o ganho direto na mobilidade urbana, especialmente para quem transita a pé pela extensa via. "Essa estrada é muito longa e vai ficar melhor para os carros passarem, mas também para os pedestres, nunca tivemos calçada e agora vamos ter. Estamos só elogios para essa intervenção! A Prefeitura está de parabéns! É um sonho realizado e já está melhor do que antes", completou a comerciante, ressaltando o impacto positivo da urbanização para o comércio e o deslocamento diário da vizinhança.

Integração rural e desafios técnicos no solo

A reestruturação da Estrada de Itaitindiba integra um amplo pacote voltado à recuperação das estradas vicinais do município — corredores fundamentais que conectam áreas rurais, propriedades agrícolas e pequenos povoados às principais rodovias e centros urbanos. O cronograma da administração municipal já contemplou a Estrada do Rio Frio e prevê a expansão dos mesmos serviços de drenagem, pavimentação e passeio público para as estradas do Engenho Novo, Laura Farias, Bonsucesso e Monte Formoso. O pacote completo conta com um aporte financeiro de R$ 52.610.997,80 e tem entrega prevista para meados de 2027.



Durante o andamento dos serviços, a engenharia da prefeitura lida com particularidades geográficas da área. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, a execução exige cautela redobrada devido às características do terreno local, predominantemente argiloso. O titular da pasta solicitou a compreensão dos moradores diante dos inevitáveis transtornos temporários causados pelo canteiro de obras e assegurou que as equipes operacionais trabalham de forma estratégica para reduzir os impactos na circulação, sobretudo nos períodos de instabilidade climática e chuvas.