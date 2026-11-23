São Gonçalo: cidade terá workshops gratuitos de cultura para os cidadãos - Reprodução/Internet

São Gonçalo: cidade terá workshops gratuitos de cultura para os cidadãosReprodução/Internet

Publicado 23/11/2026 08:08

Para celebrar o encerramento do calendário de atividades de 2026, o projeto CRIA SG , iniciativa vinculada à Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, preparou uma temporada especial de oficinas artísticas gratuitas. Entre os dias 24 de novembro e 18 de dezembro, moradores de todas as idades terão a oportunidade de mergulhar em diferentes linguagens culturais por meio de uma programação aberta ao público, pensada para estimular a expressão criativa e democratizar o acesso à arte no município.





Ao longo de quase um mês de atividades, serão realizados 16 encontros divididos em quatro frentes de aprendizado: Teatro-Dança, Teatro Musical, Contação de Histórias e Musicalização. As aulas práticas serão ministradas pelos próprios professores que integram o corpo docente do CRIA SG, garantindo uma troca direta de conhecimentos técnicos e vivências cênicas. Os workshops vão ocupar dois dos principais equipamentos culturais da cidade — o Teatro Municipal de São Gonçalo e o Centro Cultural Joaquim Lavoura, popularmente conhecido como Lavourão —, com grades de dias e horários variados para facilitar a participação de quem trabalha ou estuda. LEIA MAIS: São Gonçalo terá mais uma edição do SG Fest entre os dias 17 e 21 Ao longo de quase um mês de atividades, serão realizados 16 encontros divididos em quatro frentes de aprendizado: Teatro-Dança, Teatro Musical, Contação de Histórias e Musicalização. As aulas práticas serão ministradas pelos próprios professores que integram o corpo docente do CRIA SG, garantindo uma troca direta de conhecimentos técnicos e vivências cênicas. Os workshops vão ocupar dois dos principais equipamentos culturais da cidade — o Teatro Municipal de São Gonçalo e o Centro Cultural Joaquim Lavoura, popularmente conhecido como Lavourão —, com grades de dias e horários variados para facilitar a participação de quem trabalha ou estuda.

Descentralização cultural e integração com a rede de ensino





Os interessados em garantir uma vaga não precisam se preocupar com burocracia prévia ou taxas: todas as oficinas têm formato aberto e completamente gratuito, com inscrições realizadas presencialmente no próprio local, momentos antes do início de cada encontro. Para quem deseja consultar a grade completa de horários ou esclarecer dúvidas sobre as modalidades oferecidas, o atendimento está disponível na sede da Secretaria de Turismo e Cultura, situada na Avenida Presidente Kennedy, número 721, 2º andar, no bairro Estrela do Norte, ou por meio do endereço eletrônico Mais do que oferecer vivências pontuais nos espaços culturais do centro, o projeto aposta na descentralização do ensino artístico como ferramenta de transformação social. O cronograma elaborado pela pasta prevê que as ações também cheguem diretamente às salas de aula da Rede Municipal de Ensino, além de alcançar organizações não governamentais (ONGs) e instituições parceiras espalhadas pelos bairros. A estratégia visa estreitar os laços entre cultura, educação e território, levando a formação artística para perto de jovens e adultos que muitas vezes enfrentam barreiras para acessar os circuitos tradicionais de cultura.Os interessados em garantir uma vaga não precisam se preocupar com burocracia prévia ou taxas: todas as oficinas têm formato aberto e completamente gratuito, com inscrições realizadas presencialmente no próprio local, momentos antes do início de cada encontro. Para quem deseja consultar a grade completa de horários ou esclarecer dúvidas sobre as modalidades oferecidas, o atendimento está disponível na sede da Secretaria de Turismo e Cultura, situada na Avenida Presidente Kennedy, número 721, 2º andar, no bairro Estrela do Norte, ou por meio do endereço eletrônico projetocriasg@gmail.com

WORKSHOPS:







Teatro-Dança — A Escrita do Gesto: Corpo, Voz e Ação (Professoras: Rosite Val e Carinner Souza)



Uma experiência de criação e experimentação que aproxima teatro e dança, explorando o corpo como instrumento de comunicação, expressão e construção de narrativas. Por meio de jogos teatrais, improvisações, movimentos e exercícios vocais, os participantes desenvolvem consciência corporal, criatividade, escuta e presença cênica.







-Data: 26/11 - Horário: 13h30 às 16h - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: Contato Improvisação



-Data: 02/12 - Horário: 13h30 às 16h - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: Teatro-Dança



-Data: 08/12 - Horário: 17h às 19h30 - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: A Escrita do Gesto



-Data: 16/12 - Horário: 14h às 16h30 - Local: Lavourão - Conteúdo: Corpo, Voz, Ação







Teatro Musical — Anos 80, 90 e 2000 (Professores: Brayan Estarneck, Lucas Martins, Lucas Menezes e Rayanne Rodrigues)



Uma imersão no universo dos musicais que marcaram diferentes gerações, integrando interpretação teatral, dança, expressão corporal e musicalidade. Inspirados em clássicos do cinema e do teatro musical, os participantes experimentam a criação de personagens, improvisações e sequências coreográficas, construindo coletivamente uma cena musical ao final de cada encontro.







As quatro edições são independentes, permitindo que novos participantes ingressem em qualquer data, sem necessidade de frequentar as anteriores.







-Data: 24/11 - Horário: 10h às 12h30 - Local: Lavourão - Conteúdo: Grease – Nos Tempos da Brilhantina



-Data: 01/12 - Horário: 14h às 16h30 - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: Flashdance / Hairspray



-Data: 08/12 - Horário: 10h às 12h30 - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: High School Musical



-Data: 15/12 - Horário: 14h às 16h30 - Local: Lavourão - Conteúdo: Mudança de Hábito







Entre Cenas e Canções — Contação de Histórias e Musicalização (Professoras: Fabiana do Vale e Shana Magalhães)



Uma oficina que integra literatura oral, música e teatro para explorar diferentes maneiras de contar e cantar histórias. A partir de exercícios de expressão vocal e corporal, interpretação, cantigas e criação de personagens, os participantes descobrem recursos para transformar narrativas em experiências artísticas, estimulando a imaginação, a memória e a conexão entre gerações.







-Data: 24/11 - Horário: 14h às 16h30 - Local: Lavourão - Conteúdo: A magia de contar e cantar histórias: voz, corpo e emoção



-Data: 02/12 - Horário: 09h às 11h30 - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: Histórias que cantam: a música como ferramenta narrativa



-Data: 08/12 - Horário: 14h às 16h30 - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: Dando vida à imaginação: personagens, vozes e fantoches



-Data: 16/12 - Horário: 10h às 12h30 - Local: Lavourão - Conteúdo: Do imaginário à cena, criando histórias com teatro e música







Performance Vocal e de Palco para Locutores (Professores propostos: Guararema Matos, Shana Magalhães e Lucas Martins)



Workshop voltado ao desenvolvimento da comunicação oral e da presença diante do público, integrando técnicas de locução profissional e interpretação teatral. A proposta trabalha respiração, dicção, entonação, ritmo, modulação vocal e expressão cênica, ampliando a capacidade de transmitir mensagens com clareza, emoção e intencionalidade.







-Data: 27/11 - Horário: 10h às 13h - Local: Lavourão



-Data: 30/11 - Horário: 13h às 16h - Local: Teatro Municipal



-Data: 07/12 - Horário: a partir das 17h - Local: Lavourão



-Data: 18/12 - Horário: 14h às 17h - Local: Lavourão