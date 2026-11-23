São Gonçalo: Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo continua vacinando a população contra a covid-19 - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo continua vacinando a população contra a covid-19Divulgação/Ascom

Publicado 23/11/2026 14:12

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo dá continuidade à campanha de imunização contra a covid-19 em toda a rede pública da cidade. Reconhecida como a principal barreira contra quadros graves, hospitalizações e óbitos provocados pelo coronavírus, a vacina segue ofertada de forma descentralizada: crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos contam com 74 pontos de atendimento espalhados pelos bairros, enquanto os públicos específicos a partir de 12 anos dispõem de 12 unidades de saúde preparadas para a aplicação.





Para facilitar o acesso da população que trabalha ou estuda, o município adota horários estendidos em polos estratégicos. Enquanto a maior parte dos postos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, as clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, operam em turno ampliado durante os dias úteis, das 8h às 21h, além de abrirem aos sábados, das 8h às 12h. Outra alternativa com horário diferenciado é a sala de vacinação instalada no Parque RJ Nosso Sonho, ao lado do Posto Médico, que atende nos dias de funcionamento do espaço de lazer, das 7h às 22h. Em todos os locais, a orientação é comparecer com pelo menos 30 minutos de antecedência ao encerramento do expediente.



Dentro do calendário de rotina do Plano Nacional de Imunização (PNI), crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem receber um esquema de três doses, aplicadas aos 6, 7 e 9 meses de vida — respeitando o intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda aplicação, e de oito semanas entre a segunda e a terceira. Já para idosos acima de 60 anos e gestantes, também contemplados na rotina, o protocolo estabelece o reforço semestral. LEIA MAIS: São Gonçalo reforça ações de combate ao Aedes aegypti na Trindade Para facilitar o acesso da população que trabalha ou estuda, o município adota horários estendidos em polos estratégicos. Enquanto a maior parte dos postos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, as clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, operam em turno ampliado durante os dias úteis, das 8h às 21h, além de abrirem aos sábados, das 8h às 12h. Outra alternativa com horário diferenciado é a sala de vacinação instalada no Parque RJ Nosso Sonho, ao lado do Posto Médico, que atende nos dias de funcionamento do espaço de lazer, das 7h às 22h. Em todos os locais, a orientação é comparecer com pelo menos 30 minutos de antecedência ao encerramento do expediente.Dentro do calendário de rotina do Plano Nacional de Imunização (PNI), crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem receber um esquema de três doses, aplicadas aos 6, 7 e 9 meses de vida — respeitando o intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda aplicação, e de oito semanas entre a segunda e a terceira. Já para idosos acima de 60 anos e gestantes, também contemplados na rotina, o protocolo estabelece o reforço semestral.

Públicos prioritários e orientações para o atendimento

Além do calendário fixo, o Ministério da Saúde define uma lista abrangente de grupos prioritários a partir dos 12 anos de idade aptos a receber o imunizante. Estão incluídos moradores de instituições de longa permanência (ILPI), indígenas, ribeirinhos, quilombolas, puérperas, profissionais da saúde, pessoas com deficiência permanente, população em situação de rua, trabalhadores dos Correios, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. A lista engloba ainda indivíduos com comorbidades — como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, pneumopatias, doenças neurológicas e renais crônicas — e pessoas imunocomprometidas, a exemplo de transplantados, pacientes oncológicos em acompanhamento, pessoas vivendo com HIV, portadores de imunodeficiências primárias, pacientes em hemodiálise e usuários de medicamentos imunossupressores ou corticoides em altas doses.



Para a maioria desses grupos especiais, a recomendação é de uma dose anual, exceto para os imunocomprometidos, que devem se vacinar a cada seis meses. A aplicação é contraindicada apenas para quem estiver com infecção ativa pela covid-19, sendo necessário aguardar quatro semanas após a recuperação clínica. No momento do atendimento, basta apresentar o cartão do SUS e, se possível, a caderneta com o histórico vacinal.



A coordenadora de imunização do município, Cibelle Rodrigues, reforça a importância de não negligenciar a atualização das doses. “A orientação é que os gonçalenses verifiquem a situação da caderneta de vacinação e procurem uma unidade de saúde que ofereça o imunizante. Manter as doses atualizadas é fundamental para reforçar a proteção individual e coletiva, reduzir o risco de casos graves, internações e mortes. Mesmo com a redução dos casos mais graves registrados em comparação aos períodos críticos da pandemia, o coronavírus continua circulando e pode provocar complicações, especialmente em pessoas com maior risco de agravamento da doença”, alertou.

Locais de vacinação para o público com mais de 12 anos:



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



3 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



4 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



5 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



6 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



7 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



8 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha



9 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



10 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho



11 – PAM Coelho



12 – PAM Neves







Locais de vacinação para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos:



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 – USF Jardim Catarina I



3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó



4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba



6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho



7 – PAM Coelho



8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



9 – USF David Capistrano, Itaúna



10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista



11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



12 – USF Aníbal Porto, Monjolos



13 – USF Santa Luzia



14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



17 – USF Bocayuva Cunha, Gradim



18 – USF Ana Nery, Gradim



19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo



22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê



23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte



24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia



25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei



26 – USF Irmã Dulce, Trindade



27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



29 – USF Marilea Cardoso, Jóquei



30 – PAM Neves



31 – USF Juarez Antunes, Laranjal



32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



33 – USF Badger da Silveira, Tribobó



34 – USF Emílio Ribas, Barracão



35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



36 – USF Alexander Fleming, Boaçu



37 – USF Vista Alegre



38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



40 – USF Quinta Dom Ricardo



41 – USF Apolo III



42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



43 – USF Almerinda



44 – USF Luísa de Marilac, Novo México



45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista



47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama



48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula



49 – USF Manoel de Abreu, Sacramento



50 – USF Água Mineral



51 – USF José Bruno Neto, Boa Vista



52 – USF Porto do Rosa



53 – USF Albert Sabin, Itaoca



54 – USF Mutuaguaçu



55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



56 – USF Itaúna



57– USF Victor Chimelly, Paiva



58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz



59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha



60 – USF Bandeirantes



61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira



62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



63 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre



64 – USF Anaia



65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro



66 – USF Altair da Silva, Mutuá



67 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



68 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira



69 – USF Leôncio Corrêa, Itaúna



70 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá



71 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



72 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha



73 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro



74 – Parque RJ Nosso Sonho, Boa Vista