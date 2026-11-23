São Gonçalo: Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo continua vacinando a população contra a covid-19Divulgação/Ascom
Para facilitar o acesso da população que trabalha ou estuda, o município adota horários estendidos em polos estratégicos. Enquanto a maior parte dos postos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, as clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, operam em turno ampliado durante os dias úteis, das 8h às 21h, além de abrirem aos sábados, das 8h às 12h. Outra alternativa com horário diferenciado é a sala de vacinação instalada no Parque RJ Nosso Sonho, ao lado do Posto Médico, que atende nos dias de funcionamento do espaço de lazer, das 7h às 22h. Em todos os locais, a orientação é comparecer com pelo menos 30 minutos de antecedência ao encerramento do expediente.
Dentro do calendário de rotina do Plano Nacional de Imunização (PNI), crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem receber um esquema de três doses, aplicadas aos 6, 7 e 9 meses de vida — respeitando o intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda aplicação, e de oito semanas entre a segunda e a terceira. Já para idosos acima de 60 anos e gestantes, também contemplados na rotina, o protocolo estabelece o reforço semestral.
Públicos prioritários e orientações para o atendimento
Para a maioria desses grupos especiais, a recomendação é de uma dose anual, exceto para os imunocomprometidos, que devem se vacinar a cada seis meses. A aplicação é contraindicada apenas para quem estiver com infecção ativa pela covid-19, sendo necessário aguardar quatro semanas após a recuperação clínica. No momento do atendimento, basta apresentar o cartão do SUS e, se possível, a caderneta com o histórico vacinal.
A coordenadora de imunização do município, Cibelle Rodrigues, reforça a importância de não negligenciar a atualização das doses. “A orientação é que os gonçalenses verifiquem a situação da caderneta de vacinação e procurem uma unidade de saúde que ofereça o imunizante. Manter as doses atualizadas é fundamental para reforçar a proteção individual e coletiva, reduzir o risco de casos graves, internações e mortes. Mesmo com a redução dos casos mais graves registrados em comparação aos períodos críticos da pandemia, o coronavírus continua circulando e pode provocar complicações, especialmente em pessoas com maior risco de agravamento da doença”, alertou.
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
3 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
4 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
5 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
6 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
7 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
8 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha
9 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
10 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
11 – PAM Coelho
12 – PAM Neves
Locais de vacinação para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos:
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF Aníbal Porto, Monjolos
13 – USF Santa Luzia
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Bocayuva Cunha, Gradim
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê
23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
29 – USF Marilea Cardoso, Jóquei
30 – PAM Neves
31 – USF Juarez Antunes, Laranjal
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
34 – USF Emílio Ribas, Barracão
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – USF Vista Alegre
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Apolo III
42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Manoel de Abreu, Sacramento
50 – USF Água Mineral
51 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
52 – USF Porto do Rosa
53 – USF Albert Sabin, Itaoca
54 – USF Mutuaguaçu
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Itaúna
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha
60 – USF Bandeirantes
61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
63 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
64 – USF Anaia
65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
66 – USF Altair da Silva, Mutuá
67 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
68 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
69 – USF Leôncio Corrêa, Itaúna
70 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá
71 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
72 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha
73 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro
74 – Parque RJ Nosso Sonho, Boa Vista
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