São Gonçalo: carreta tem capacidade para atender mais de 60 mulheres por dia e tem previsão de ficar em São Gonçalo até o dia 18 de dezembro - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: carreta tem capacidade para atender mais de 60 mulheres por dia e tem previsão de ficar em São Gonçalo até o dia 18 de dezembroRenan Otto/Ascom

Publicado 24/11/2026 00:30

O acesso aos serviços especializados voltados ao público feminino ganhou um reforço estratégico em São Gonçalo. A Carreta da Saúde da Mulher iniciou suas operações no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, com a presença do prefeito Capitão Nelson e da superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Diogo Braga, que vistoriaram o primeiro dia de funcionamento da estrutura. A unidade itinerante foi instalada para absorver e dar celeridade à demanda de pacientes gonçalenses que já aguardam agendamento na fila da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.





A chegada do equipamento é fruto de uma parceria institucional entre o Executivo municipal e o governo federal, por meio do Programa Agora Tem Especialistas. Para o prefeito Capitão Nelson, a união de esforços permite desobstruir gargalos históricos no atendimento especializado. “Estamos trabalhando para ampliar o acesso das gonçalenses aos serviços especializados e diminuir o tempo de espera. A chegada da Carreta da Saúde da Mulher é mais uma iniciativa que soma esforços entre a Prefeitura de São Gonçalo com o Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, para atender às mulheres que já aguardam na fila da regulação”, ressaltou o chefe do Executivo.



O foco principal da ação está na prevenção e na detecção precoce de patologias graves, como o câncer de mama e o câncer do colo do útero. A estrutura móvel realiza consultas médicas com ginecologistas e mastologistas, além de uma bateria completa de exames diagnósticos, incluindo mamografia, colposcopia, biópsia e ultrassonografias pélvica, transvaginal e mamária. Segundo o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Gabriel Mello, a agilidade no rastreamento salva vidas. “São exames importantes que auxiliam na identificação precoce de possíveis alterações. A realização desses procedimentos é fundamental para que as pacientes tenham acesso ao acompanhamento adequado e possam dar continuidade ao cuidado de forma mais rápida e segura”, destacou. LEIA MAIS: Carreta da Mamografia reforça atendimento à saúde da mulher A chegada do equipamento é fruto de uma parceria institucional entre o Executivo municipal e o governo federal, por meio do Programa Agora Tem Especialistas. Para o prefeito Capitão Nelson, a união de esforços permite desobstruir gargalos históricos no atendimento especializado. “Estamos trabalhando para ampliar o acesso das gonçalenses aos serviços especializados e diminuir o tempo de espera. A chegada da Carreta da Saúde da Mulher é mais uma iniciativa que soma esforços entre a Prefeitura de São Gonçalo com o Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, para atender às mulheres que já aguardam na fila da regulação”, ressaltou o chefe do Executivo.O foco principal da ação está na prevenção e na detecção precoce de patologias graves, como o câncer de mama e o câncer do colo do útero. A estrutura móvel realiza consultas médicas com ginecologistas e mastologistas, além de uma bateria completa de exames diagnósticos, incluindo mamografia, colposcopia, biópsia e ultrassonografias pélvica, transvaginal e mamária. Segundo o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Gabriel Mello, a agilidade no rastreamento salva vidas. “São exames importantes que auxiliam na identificação precoce de possíveis alterações. A realização desses procedimentos é fundamental para que as pacientes tenham acesso ao acompanhamento adequado e possam dar continuidade ao cuidado de forma mais rápida e segura”, destacou.

Convocação por telefone e entrega rápida de resultados

Diferentemente de ações por demanda espontânea, os atendimentos na carreta ocorrem exclusivamente mediante agendamento prévio realizado pela rede municipal. Por isso, a Secretaria de Saúde alerta que as mulheres inscritas na fila de espera devem permanecer atentas às ligações telefônicas provenientes do número (21) 3195-5198. A orientação é atender prontamente ao chamado para confirmar a data e o horário, uma vez que não é possível retornar a ligação para esse ramal caso a chamada seja perdida.



De acordo com a presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Rafaella Apolinário, a unidade móvel funciona como um ponto extra que multiplica a capacidade mensal do município, somando-se aos atendimentos que seguem ocorrendo normalmente nas clínicas e postos fixos da rede. Já a subsecretária da Central de Regulação, Amanda Correia, esclarece o fluxo prático para as pacientes convocadas: “Quando a Central de Regulação marcar, as gonçalenses podem ir direto para a carreta, que está no estacionamento da frente do Parque RJ. Também é bom irem preparadas para realizarem todos os exames e passar pela consulta, caso haja indicação. A maior parte dos resultados dos exames sai no mesmo dia em um período de duas horas”.



Com capacidade diária superior a 60 atendimentos, a carreta permanecerá estacionada na Rua Formosa, nº 3.352, em Boa Vista, até o próximo dia 18 de dezembro. O funcionamento acontece de segunda-feira a sábado, dividido em dois turnos: pela manhã, das 7h às 11h, e à tarde, das 12h às 16h.