São Gonçalo: 51 bairros apresentaram baixo índices de contaminação, 28 ficaram com índice médio e sete foram classificados como de alto risco - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: 51 bairros apresentaram baixo índices de contaminação, 28 ficaram com índice médio e sete foram classificados como de alto riscoRenan Otto/Ascom

Publicado 24/11/2026 00:40

A cidade de São Gonçalo permanece na faixa de baixo risco para a transmissão de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. A constatação é resultado do segundo Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa), conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil entre os dias 8 e 14 de novembro. O estudo técnico aferiu um Índice de Infestação Predial (IIP) de 0,9%, patamar situado exatamente no limite superior da classificação de baixo risco estabelecida pelo Ministério da Saúde, que abrange registros entre 0% e 0,9%.





Apesar do cenário geral favorável, as autoridades sanitárias reforçam que a vigilância doméstica não pode arrefecer, especialmente com a aproximação dos períodos mais quentes e chuvosos do ano. Para o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Marcelo Lima, a colaboração diária dos moradores é decisiva para impedir o avanço do vetor. “Mesmo com o resultado de baixo risco, a população deve manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. A orientação é eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas-d’água bem vedadas, limpar calhas e ralos e descartar corretamente o lixo. As ações de prevenção e o trabalho dos agentes são fundamentais para identificar e eliminar focos do mosquito, reduzindo o risco de transmissão das doenças”, enfatizou.



Metodologia oficial adotada nacionalmente para mapear a presença do Aedes aegypti por amostragem, o LIRAa mobilizou os agentes de combate às endemias em uma ampla varredura territorial. Ao todo, foram vistoriados 21.552 imóveis distribuídos pelos bairros gonçalenses, com coleta de material em 51 extratos — dos quais 40 apresentaram focos com presença de larvas. Esse diagnóstico orienta diretamente o cronograma semanal de pulverização de inseticida (fumacê) e as estratégias de bloqueio nas áreas mais vulneráveis. LEIA MAIS: São Gonçalo reforça ações de combate ao Aedes aegypti na Trindade Apesar do cenário geral favorável, as autoridades sanitárias reforçam que a vigilância doméstica não pode arrefecer, especialmente com a aproximação dos períodos mais quentes e chuvosos do ano. Para o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Marcelo Lima, a colaboração diária dos moradores é decisiva para impedir o avanço do vetor. “Mesmo com o resultado de baixo risco, a população deve manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. A orientação é eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas-d’água bem vedadas, limpar calhas e ralos e descartar corretamente o lixo. As ações de prevenção e o trabalho dos agentes são fundamentais para identificar e eliminar focos do mosquito, reduzindo o risco de transmissão das doenças”, enfatizou.Metodologia oficial adotada nacionalmente para mapear a presença do Aedes aegypti por amostragem, o LIRAa mobilizou os agentes de combate às endemias em uma ampla varredura territorial. Ao todo, foram vistoriados 21.552 imóveis distribuídos pelos bairros gonçalenses, com coleta de material em 51 extratos — dos quais 40 apresentaram focos com presença de larvas. Esse diagnóstico orienta diretamente o cronograma semanal de pulverização de inseticida (fumacê) e as estratégias de bloqueio nas áreas mais vulneráveis.

Mapeamento por bairros e principais criadouros

O detalhamento geográfico do relatório revela disparidades importantes entre as regiões do município: enquanto 51 bairros exibiram índices baixos e 28 ficaram na faixa de médio risco, sete localidades acenderam o sinal vermelho de alto risco de infestação. Lideram esse ranking de atenção os bairros de Ipiíba (33,3%), Palmeiras (7,3%), Patronato (7,1%), Jardim Alcântara (7%), Mutuapira (6,2%), Cruzeiro do Sul (5,1%) e Salgueiro (4,5%).



A pesquisa também mapeou os recipientes preferidos pelo mosquito para depositar seus ovos dentro das residências. No topo da lista aparecem os reservatórios de água armazenados ao nível do solo, responsáveis por 25,6% dos criadouros identificados, seguidos de perto pelos depósitos móveis, como pratos e vasos de plantas, que somaram 25,1%. Os resíduos sólidos descartados de forma irregular (garrafas e latas) representaram 17,7% dos focos, enquanto estruturas fixas, como calhas e ralos, responderam por 15,3%. Completam o levantamento os pneus inservíveis (13,8%), as caixas-d’água elevadas (2%) e os depósitos naturais (0,5%).



Para conter possíveis focos pontuais, a Vigilância em Saúde Ambiental mantém um canal direto de atendimento à população em sua sede, localizada na Rua Vereador Clemente Souza e Silva, nº 440, no bairro Zé Garoto (antigo Centro de Triagem ao Coronavírus). Moradores que identificarem situações de infestação podem solicitar vistoria técnica pelo telefone (21) 99388-6484; as equipes realizam a averiguação e o controle dos vetores em um prazo médio de sete dias.