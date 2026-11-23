São Gonçalo: projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx,Divulgação/Ascom

Publicado 23/11/2026 15:52 | Atualizado 23/11/2026 16:46

São Gonçalo na tarde e noite da última sexta-feira. Em meio a uma grande festa popular embalada por shows de Pagode do Laranja, Pitty de Menezes — presidente da Liga SG e intérprete da Imperatriz Leopoldinense — e do cantor e compositor Altay Veloso, a Prefeitura inaugurou a reestruturação completa de um dos principais cartões-postais do município. A solenidade reuniu o prefeito Capitão Nelson, o governador eleito e atual presidente da Alerj, Douglas Ruas, a vice-governadora eleita Fernanda Louback, além dos deputados federais Altineu Côrtes e Carlos Jordy, vereadores, secretários e representantes da concessionária Águas do Rio. A entrega oficial da nova orla da Praia das Pedrinhas movimentouna tarde e noite da última sexta-feira. Em meio a uma grande festa popular embalada por shows de Pagode do Laranja, Pitty de Menezes — presidente da Liga SG e intérprete da Imperatriz Leopoldinense — e do cantor e compositor Altay Veloso, a Prefeitura inaugurou a reestruturação completa de um dos principais cartões-postais do município. A solenidade reuniu o prefeito Capitão Nelson, o governador eleito e atual presidente da Alerj, Douglas Ruas, a vice-governadora eleita Fernanda Louback, além dos deputados federais Altineu Côrtes e Carlos Jordy, vereadores, secretários e representantes da concessionária Águas do Rio.





Por volta das 17h, antes das apresentações culturais organizadas pela Secretaria de Turismo e Cultura, o prefeito Capitão Nelson destacou a realização de um projeto planejado desde o início de seu primeiro mandato para resgatar a autoestima local. "Agradeço a todos os envolvidos nesse projeto, é um trabalho em conjunto! É um projeto que estávamos planejando desde o início do meu primeiro governo e hoje fico feliz ao ver que estamos entregando mais essa área de lazer revitalizada para a população. Eu moro aqui há 60 anos e sei do que a cidade precisa, então, vamos atrás dos recursos para realizar novas melhorias. Percebo que a população vem entendendo isso e vem sentindo mais orgulho de falar que é daqui. Seguiremos trabalhando pelos gonçalenses", afirmou.



Ao lado da secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), Rafaela Santana — responsável pela elaboração técnica da iniciativa — e do secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, Douglas Ruas anunciou estudos conceituais para criar um corredor de ligação entre a nova orla e o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. "O Capitão Nelson vem realizando um movimento de transformação da cidade, unindo as pessoas. Conseguimos os recursos com a ajuda dos deputados Altineu e Jordy e agora entregamos um local digno para a população gonçalense. Estamos com um projeto ainda em fase conceitual para a criação de um caminho conectando esses dois espaços públicos. A população poderá curtir a manhã do fim de semana no Parque RJ, praticando uma atividade esportiva, e aproveitar a gastronomia da cidade na parte da tarde aqui na Praia das Pedrinhas", explicou o governador eleito. LEIA MAIS: São Gonçalo inaugura a revitalizada orla da Praia das Pedrinhas Por volta das 17h, antes das apresentações culturais organizadas pela Secretaria de Turismo e Cultura, o prefeito Capitão Nelson destacou a realização de um projeto planejado desde o início de seu primeiro mandato para resgatar a autoestima local. "Agradeço a todos os envolvidos nesse projeto, é um trabalho em conjunto! É um projeto que estávamos planejando desde o início do meu primeiro governo e hoje fico feliz ao ver que estamos entregando mais essa área de lazer revitalizada para a população. Eu moro aqui há 60 anos e sei do que a cidade precisa, então, vamos atrás dos recursos para realizar novas melhorias. Percebo que a população vem entendendo isso e vem sentindo mais orgulho de falar que é daqui. Seguiremos trabalhando pelos gonçalenses", afirmou.Ao lado da secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), Rafaela Santana — responsável pela elaboração técnica da iniciativa — e do secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, Douglas Ruas anunciou estudos conceituais para criar um corredor de ligação entre a nova orla e o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. "O Capitão Nelson vem realizando um movimento de transformação da cidade, unindo as pessoas. Conseguimos os recursos com a ajuda dos deputados Altineu e Jordy e agora entregamos um local digno para a população gonçalense. Estamos com um projeto ainda em fase conceitual para a criação de um caminho conectando esses dois espaços públicos. A população poderá curtir a manhã do fim de semana no Parque RJ, praticando uma atividade esportiva, e aproveitar a gastronomia da cidade na parte da tarde aqui na Praia das Pedrinhas", explicou o governador eleito.

Infraestrutura premiada, novos investimentos e regras de trânsito

Os parlamentares que destinaram emendas para a obra também anunciaram novos aportes para o município. Eleito senador, Carlos Jordy reafirmou o compromisso de seguir enviando verbas federais para São Gonçalo, enquanto Altineu Côrtes confirmou a liberação de recursos para tirar do papel o primeiro ginásio municipal de esportes da cidade, previsto para a Fazenda Colubandê. O resultado da requalificação atraiu até visitantes de municípios vizinhos, como a técnica de raio-X Liris Santos, de 51 anos, que veio de Niterói para prestigiar a inauguração. "A nova orla da Praia está linda, eu estava curiosa para saber como ela ia ficar e está ótima! Tudo está aprovadíssimo! Vim também curtir o Pagode do Laranja, grupo que acompanho e que gosto bastante!", celebrou.



Reconhecido com menção honrosa no Prêmio ABAP Roberto Burle Marx na categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural, o projeto executado na Rua Sérgio Martins de Carvalho dotou a orla de calçadas padronizadas, pergolados, iluminação pública em LED, arquibancada e academia ao ar livre. As frentes de trabalho contemplaram ainda redes completas de drenagem pluvial para conter alagamentos e a implantação de sistemas de água e esgotamento sanitário pela Águas do Rio. Com a conclusão das intervenções, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes estabeleceu novas regras de ordenamento: está proibida a circulação de carros, motos e caminhões não autorizados na orla, devendo motoristas e visitantes respeitar rigorosamente a sinalização local para preservar o espaço revitalizado.