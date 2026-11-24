São Gonçalo: HEAT está imunizando os funcionários contra a Covid-19. Profissionais da área da saúde estão entre os grupos prioritários para receber a vacina - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: HEAT está imunizando os funcionários contra a Covid-19. Profissionais da área da saúde estão entre os grupos prioritários para receber a vacinaDivulgação/Ascom

Publicado 24/11/2026 02:04

Os profissionais e colaboradores que atuam no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, ambos localizados em São Gonçalo, estão passando por uma nova etapa de imunização contra a Covid-19. A iniciativa é coordenada diretamente pelo Núcleo de Vigilância Hospitalar (NVH) das duas unidades de saúde e tem como foco principal garantir a atualização da caderneta vacinal no próprio ambiente de trabalho, facilitando a adesão das equipes que integram os grupos prioritários definidos pelas autoridades sanitárias.





Viabilizada por meio de uma parceria institucional, a campanha utiliza imunizantes disponibilizados pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Saúde. As aplicações ocorrem nas salas de vacinação instaladas dentro dos próprios complexos hospitalares, permitindo que médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros e funcionários dos setores administrativos e de apoio recebam a dose de reforço sem precisar se deslocar de seus postos de serviço.



De acordo com o enfermeiro Ruan Souza, a manutenção do esquema vacinal em dia é uma barreira indispensável para a segurança ocupacional e assistencial. O profissional ressalta que os trabalhadores da saúde mantêm contato contínuo e direto com pacientes portadores de síndromes respiratórias agudas, o que eleva o risco de exposição ao vírus. Ele destaca ainda que a política de imunização contínua nas unidades, mantida desde o início da pandemia, visa não apenas resguardar a integridade física dos colaboradores, mas também evitar a transmissão cruzada para seus familiares e para o público atendido. LEIA MAIS: Polícia fecha fábrica clandestina de anabolizantes e prende duas pessoas Viabilizada por meio de uma parceria institucional, a campanha utiliza imunizantes disponibilizados pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Saúde. As aplicações ocorrem nas salas de vacinação instaladas dentro dos próprios complexos hospitalares, permitindo que médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros e funcionários dos setores administrativos e de apoio recebam a dose de reforço sem precisar se deslocar de seus postos de serviço.De acordo com o enfermeiro Ruan Souza, a manutenção do esquema vacinal em dia é uma barreira indispensável para a segurança ocupacional e assistencial. O profissional ressalta que os trabalhadores da saúde mantêm contato contínuo e direto com pacientes portadores de síndromes respiratórias agudas, o que eleva o risco de exposição ao vírus. Ele destaca ainda que a política de imunização contínua nas unidades, mantida desde o início da pandemia, visa não apenas resguardar a integridade física dos colaboradores, mas também evitar a transmissão cruzada para seus familiares e para o público atendido.

Proteção no cotidiano e cenário epidemiológico

A mobilização interna também tem sido bem recebida pelos trabalhadores que atuam na logística e no transporte de pacientes. Para o maqueiro Ryan Ribeiro, o chamamento realizado pela gestão hospitalar demonstra reconhecimento e cuidado efetivo com quem está na linha de frente do atendimento de urgência e emergência. Segundo ele, contar com a proteção imunológica atualizada traz mais segurança e tranquilidade para enfrentar a rotina intensa e os desafios diários das unidades públicas de saúde.



A intensificação da campanha nos hospitais ocorre em um momento de alerta epidemiológico em todo o país. Boletins recentes apontam que o número de notificações de Covid-19 voltou a apresentar tendência de alta em 19 estados brasileiros. No território fluminense, o cenário inspira atenção redobrada devido ao avanço no registro de casos graves, impulsionado pela predominância da linhagem PJ.2.1 do coronavírus.



Diante desse panorama, a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo reforça que a vacinação contra a Covid-19 segue amplamente disponível e gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para toda a população elegível. Além das ações internas voltadas aos servidores da saúde, os moradores podem procurar os diversos postos e salas de imunização distribuídos pelos bairros do município para iniciar ou completar seus esquemas vacinais, alinhados às diretrizes do reforço nacional divulgado neste mês.