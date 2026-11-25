São Gonçalo: município realiza mais uma edição do Natal de Novas Luzes, levando aos moradores o brilho e o encanto da decoração natalina - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: município realiza mais uma edição do Natal de Novas Luzes, levando aos moradores o brilho e o encanto da decoração natalinaDivulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 01:00

O clima festivo de fim de ano já começa a tomar conta das ruas e praças de São Gonçalo . A administração municipal anunciou os detalhes da edição 2026 do projeto Natal de Novas Luzes, iniciativa cultural que levará decoração temática, espetáculos musicais e atividades recreativas gratuitas para quatro regiões estratégicas do município. O grande destaque visual desta temporada será a instalação de imponentes árvores natalinas com cerca de 30 metros de altura, projetadas para transformar os espaços públicos em pontos de encontro e celebração para famílias inteiras.





As festividades terão início já neste próximo fim de semana, fruto da renovação de uma parceria institucional de sucesso firmada entre a prefeitura e o Sesc RJ. A abertura oficial do calendário ocorre no sábado, dia 28 de novembro, na Praça do Colubandê, seguida pela programação de domingo, dia 29, no Parque RJ Nosso Sonho. Nessas duas datas inaugurais, o público que comparecer aos locais terá a oportunidade exclusiva de prestigiar um cortejo natalino especial promovido pelo Sesc RJ, enriquecendo a atmosfera lúdica do evento com performances artísticas itinerantes.



Dando continuidade ao cronograma descentralizado pelas diferentes áreas da cidade, a caravana festiva avançará para outras duas praças tradicionais ao longo da primeira quinzena do próximo mês. Na quinta-feira, dia 3 de dezembro, as atrações desembarcam na Praça do Zé Garoto, no centro comercial do município. O encerramento do circuito de inaugurações está marcado para a sexta-feira, dia 11 de dezembro, quando a Praça do Bandeirantes receberá toda a estrutura decorativa e cultural do projeto. LEIA MAIS: 'Casa do Papai Noel': decoração vira tradição de família em São Gonçalo As festividades terão início já neste próximo fim de semana, fruto da renovação de uma parceria institucional de sucesso firmada entre a prefeitura e o Sesc RJ. A abertura oficial do calendário ocorre no sábado, dia 28 de novembro, na Praça do Colubandê, seguida pela programação de domingo, dia 29, no Parque RJ Nosso Sonho. Nessas duas datas inaugurais, o público que comparecer aos locais terá a oportunidade exclusiva de prestigiar um cortejo natalino especial promovido pelo Sesc RJ, enriquecendo a atmosfera lúdica do evento com performances artísticas itinerantes.Dando continuidade ao cronograma descentralizado pelas diferentes áreas da cidade, a caravana festiva avançará para outras duas praças tradicionais ao longo da primeira quinzena do próximo mês. Na quinta-feira, dia 3 de dezembro, as atrações desembarcam na Praça do Zé Garoto, no centro comercial do município. O encerramento do circuito de inaugurações está marcado para a sexta-feira, dia 11 de dezembro, quando a Praça do Bandeirantes receberá toda a estrutura decorativa e cultural do projeto.

Lazer infantil, música clássica e chegada do Papai Noel

Em todas as quatro localidades contempladas, a agenda cultural seguirá um roteiro planejado para atender públicos de todas as faixas etárias desde o fim da tarde. A partir das 17h, a Caravana de Arte e Lazer — projeto desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo — abrirá os trabalhos com uma série de atividades voltadas ao público infantil. O espaço recreativo contará com brinquedos infláveis como pula-pula, dinâmicas lúdicas, interação direta com personagens vivos e distribuição gratuita de lanches para as crianças presentes.



Na sequência, às 18h, a programação abre espaço para a música erudita e popular com a apresentação da Camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo. Sob a regência do maestro Paulo Guarany, os músicos executarão um repertório especialmente selecionado para evocar a tradição e o simbolismo do período natalino, preparando o ambiente para o ponto alto da noite.



O ápice de cada etapa acontece pontualmente às 19h, momento reservado para o acionamento oficial da iluminação das árvores gigantes e a aguardada chegada do Papai Noel. A cerimônia marca simbolicamente a abertura do ciclo natalino em cada bairro, consolidando o projeto como uma das principais opções de entretenimento gratuito e ocupação cultural dos espaços públicos gonçalenses neste fim de ano.