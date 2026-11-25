São Gonçalo: município realiza mais uma edição do Natal de Novas Luzes, levando aos moradores o brilho e o encanto da decoração natalinaDivulgação/Ascom
As festividades terão início já neste próximo fim de semana, fruto da renovação de uma parceria institucional de sucesso firmada entre a prefeitura e o Sesc RJ. A abertura oficial do calendário ocorre no sábado, dia 28 de novembro, na Praça do Colubandê, seguida pela programação de domingo, dia 29, no Parque RJ Nosso Sonho. Nessas duas datas inaugurais, o público que comparecer aos locais terá a oportunidade exclusiva de prestigiar um cortejo natalino especial promovido pelo Sesc RJ, enriquecendo a atmosfera lúdica do evento com performances artísticas itinerantes.
Dando continuidade ao cronograma descentralizado pelas diferentes áreas da cidade, a caravana festiva avançará para outras duas praças tradicionais ao longo da primeira quinzena do próximo mês. Na quinta-feira, dia 3 de dezembro, as atrações desembarcam na Praça do Zé Garoto, no centro comercial do município. O encerramento do circuito de inaugurações está marcado para a sexta-feira, dia 11 de dezembro, quando a Praça do Bandeirantes receberá toda a estrutura decorativa e cultural do projeto.
Lazer infantil, música clássica e chegada do Papai Noel
Na sequência, às 18h, a programação abre espaço para a música erudita e popular com a apresentação da Camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo. Sob a regência do maestro Paulo Guarany, os músicos executarão um repertório especialmente selecionado para evocar a tradição e o simbolismo do período natalino, preparando o ambiente para o ponto alto da noite.
O ápice de cada etapa acontece pontualmente às 19h, momento reservado para o acionamento oficial da iluminação das árvores gigantes e a aguardada chegada do Papai Noel. A cerimônia marca simbolicamente a abertura do ciclo natalino em cada bairro, consolidando o projeto como uma das principais opções de entretenimento gratuito e ocupação cultural dos espaços públicos gonçalenses neste fim de ano.
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