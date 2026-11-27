São Gonçalo: HCCOR, na Lagoinha, completa quatro anos na próxima semana, na data de 2 de dezembro - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: HCCOR, na Lagoinha, completa quatro anos na próxima semana, na data de 2 de dezembroDivulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 02:30

Às vésperas de completar quatro anos de funcionamento, celebrados no próximo dia 2 de dezembro, o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), localizado no bairro da Lagoinha, em São Gonçalo , atingiu um patamar histórico na rede pública fluminense. Levantamento aponta que a unidade ultrapassou a marca de 10 mil procedimentos cardiointervencionistas realizados desde sua inauguração. Ao todo, foram contabilizados 7.610 cateterismos cardíacos e 2.412 angioplastias coronarianas, consolidando o complexo hospitalar como um dos principais polos de saúde de alta complexidade de todo o Estado do Rio de Janeiro.





Para o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, o número expressivo transcende a estatística administrativa e reflete diretamente na salvação de vidas. Ele ressalta que cada intervenção representa uma oportunidade concreta de diagnóstico precoce e tratamento eficaz para a população, sem a necessidade de longos deslocamentos. Segundo o chefe do Executivo municipal, a marca alcançada proporciona uma comemoração dupla para a cidade, evidenciando o compromisso da gestão com uma medicina cardiovascular moderna, segura e humanizada.



Inaugurado em dezembro de 2022 realizando inicialmente justamente os exames de cateterismo e angioplastia, o HCCOR passou por um processo contínuo de modernização tecnológica e ampliação estrutural. Há cerca de um ano, o hospital inaugurou um novo setor de Hemodinâmica, equipado com aparelhos de última geração que elevaram a precisão diagnóstica e a capacidade operacional das equipes médicas. O secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello, atribui o sucesso da unidade ao empenho diário dos profissionais de saúde, destacando que a combinação entre rigor técnico, ética e sensibilidade no acolhimento transformou o padrão assistencial do município. LEIA MAIS: São Gonçalo mantém vacinação contra covid-19 em 74 postos da rede Para o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, o número expressivo transcende a estatística administrativa e reflete diretamente na salvação de vidas. Ele ressalta que cada intervenção representa uma oportunidade concreta de diagnóstico precoce e tratamento eficaz para a população, sem a necessidade de longos deslocamentos. Segundo o chefe do Executivo municipal, a marca alcançada proporciona uma comemoração dupla para a cidade, evidenciando o compromisso da gestão com uma medicina cardiovascular moderna, segura e humanizada.Inaugurado em dezembro de 2022 realizando inicialmente justamente os exames de cateterismo e angioplastia, o HCCOR passou por um processo contínuo de modernização tecnológica e ampliação estrutural. Há cerca de um ano, o hospital inaugurou um novo setor de Hemodinâmica, equipado com aparelhos de última geração que elevaram a precisão diagnóstica e a capacidade operacional das equipes médicas. O secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello, atribui o sucesso da unidade ao empenho diário dos profissionais de saúde, destacando que a combinação entre rigor técnico, ética e sensibilidade no acolhimento transformou o padrão assistencial do município.

Fim das longas viagens e acesso via regulação

Atualmente, a estrutura do hospital conta com 50 leitos e um centro cirúrgico dotado de quatro salas de operação, atendendo pacientes encaminhados de diversas regiões fluminenses. Além das intervenções hemodinâmicas, o portfólio assistencial abrange cirurgias cardíacas de grande porte — como revascularização do miocárdio (ponte de safena), implante de marcapasso e troca valvar —, bem como procedimentos oncológicos, neurológicos, gerais e dermatológicos. A unidade garante ainda todo o suporte ambulatorial, cobrindo consultas e exames pré-operatórios e o acompanhamento clínico após a alta hospitalar.



Na avaliação do subsecretário de Urgência e Emergência, Aclécio Araújo, a implantação do equipamento redefiniu a saúde pública local. Antes da existência do HCCOR, moradores de São Gonçalo que necessitavam de tratamentos cardiovasculares ou oncológicos complexos precisavam percorrer distâncias superiores a 350 quilômetros, enfrentando viagens exaustivas de até cinco horas para receber atendimento em outros municípios.



A gestão hospitalar reforça que o HCCOR não funciona em regime de porta aberta para urgências e emergências. O acesso às consultas e cirurgias ocorre exclusivamente por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER). Os pedidos de encaminhamento podem ser registrados em qualquer posto ou unidade básica de saúde da rede. Como a comunicação sobre o agendamento é feita por contato telefônico pela equipe da regulação, a orientação fundamental é que os pacientes mantenham seus números de telefone e endereços sempre atualizados no cadastro do SUS.