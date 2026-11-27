São Gonçalo: HCCOR, na Lagoinha, completa quatro anos na próxima semana, na data de 2 de dezembroDivulgação/Ascom
Para o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, o número expressivo transcende a estatística administrativa e reflete diretamente na salvação de vidas. Ele ressalta que cada intervenção representa uma oportunidade concreta de diagnóstico precoce e tratamento eficaz para a população, sem a necessidade de longos deslocamentos. Segundo o chefe do Executivo municipal, a marca alcançada proporciona uma comemoração dupla para a cidade, evidenciando o compromisso da gestão com uma medicina cardiovascular moderna, segura e humanizada.
Inaugurado em dezembro de 2022 realizando inicialmente justamente os exames de cateterismo e angioplastia, o HCCOR passou por um processo contínuo de modernização tecnológica e ampliação estrutural. Há cerca de um ano, o hospital inaugurou um novo setor de Hemodinâmica, equipado com aparelhos de última geração que elevaram a precisão diagnóstica e a capacidade operacional das equipes médicas. O secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello, atribui o sucesso da unidade ao empenho diário dos profissionais de saúde, destacando que a combinação entre rigor técnico, ética e sensibilidade no acolhimento transformou o padrão assistencial do município.
Fim das longas viagens e acesso via regulação
Na avaliação do subsecretário de Urgência e Emergência, Aclécio Araújo, a implantação do equipamento redefiniu a saúde pública local. Antes da existência do HCCOR, moradores de São Gonçalo que necessitavam de tratamentos cardiovasculares ou oncológicos complexos precisavam percorrer distâncias superiores a 350 quilômetros, enfrentando viagens exaustivas de até cinco horas para receber atendimento em outros municípios.
A gestão hospitalar reforça que o HCCOR não funciona em regime de porta aberta para urgências e emergências. O acesso às consultas e cirurgias ocorre exclusivamente por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER). Os pedidos de encaminhamento podem ser registrados em qualquer posto ou unidade básica de saúde da rede. Como a comunicação sobre o agendamento é feita por contato telefônico pela equipe da regulação, a orientação fundamental é que os pacientes mantenham seus números de telefone e endereços sempre atualizados no cadastro do SUS.
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