São Gonçalo: evento terá aula inaugural e formatura de mais 30 profissionais do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: evento terá aula inaugural e formatura de mais 30 profissionais do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 17:06

Profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública e do resgate de urgência na região metropolitana do Rio de Janeiro vão ganhar uma nova ferramenta para aprimorar o atendimento à população. O Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) , localizado em São Gonçalo, abre uma nova turma do seu curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras) voltada especificamente para integrantes das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Guarda Municipal gonçalense.





Ao longo de seis meses de aulas, os participantes serão imersos no vocabulário e na contextualização prática do idioma. O cronograma pedagógico foi estruturado para que os agentes saiam aptos a compreender, interpretar e se expressar na língua de sinais, eliminando barreiras comunicacionais em momentos críticos de abordagem, socorro e triagem.



A abertura oficial das atividades acontece nesta quinta-feira (26), a partir das 10h, no auditório da própria unidade hospitalar. Além de marcar a aula inaugural dos novos alunos, a cerimônia celebrará a formatura de outros 30 trabalhadores da rede estadual de saúde que concluíram a etapa anterior do treinamento. Receberão seus certificados de conclusão os profissionais que atuam no próprio HEAT, no Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, também em São Gonçalo. LEIA MAIS: HEAT promove capacitação para atendimento em emergências Ao longo de seis meses de aulas, os participantes serão imersos no vocabulário e na contextualização prática do idioma. O cronograma pedagógico foi estruturado para que os agentes saiam aptos a compreender, interpretar e se expressar na língua de sinais, eliminando barreiras comunicacionais em momentos críticos de abordagem, socorro e triagem.A abertura oficial das atividades acontece nesta quinta-feira (26), a partir das 10h, no auditório da própria unidade hospitalar. Além de marcar a aula inaugural dos novos alunos, a cerimônia celebrará a formatura de outros 30 trabalhadores da rede estadual de saúde que concluíram a etapa anterior do treinamento. Receberão seus certificados de conclusão os profissionais que atuam no próprio HEAT, no Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, também em São Gonçalo.

Ampliação do atendimento humanizado

A decisão de estender a formação para além dos muros das unidades de saúde nasceu de uma demanda apresentada pelos próprios agentes externos. Como essas corporações realizam o resgate e o transporte diário de vítimas e enfermos até a emergência do Alberto Torres, surgiu a necessidade de integrar a comunicação desde o primeiro contato nas ruas até a chegada ao hospital.



De acordo com a assistente social Suellen Guimarães de Oliveira, que coordena o projeto, preparar quem realiza o atendimento pré-hospitalar é estratégico para garantir a dignidade do cidadão. "Esses profissionais dão o primeiro suporte, atendem, estabilizam e têm que estar capacitados também para acolher e se comunicar com um paciente surdo", destaca a coordenadora.



A iniciativa faz parte de uma política contínua da direção do Complexo Hospitalar Alberto Torres para consolidar um ambiente verdadeiramente acessível para pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Com a formatura desta semana, o programa atinge a marca expressiva de 130 servidores capacitados. Entre os já formados estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, psicólogos, assistentes sociais e recepcionistas.



Para Suellen Guimarães, o avanço do projeto reflete os valores institucionais da rede. "Quanto mais colaboradores qualificados, melhor será o acolhimento aos pacientes que se comunicam através da língua de sinais. Uma das missões das unidades é oferecer um ambiente inclusivo para todos, reforçando o compromisso com a inclusão social, sem distinção de cor, raça, gênero ou deficiência", conclui.