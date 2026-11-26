São Gonçalo: para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue, a equipe da unidade preparou uma programação diferenciada para receber os voluntários que compareceram ao local - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue, a equipe da unidade preparou uma programação diferenciada para receber os voluntários que compareceram ao localDivulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 02:00

O clima foi de celebração e acolhimento na manhã desta quarta-feira (25) no Hemonúcleo de São Gonçalo . Para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue, a equipe da unidade preparou uma programação diferenciada para receber os voluntários que compareceram ao local. O ambiente ganhou música de fundo, um painel temático para registros fotográficos e uma farta mesa de café da manhã. Como forma extra de agradecimento pelo gesto solidário, os 30 primeiros cidadãos que realizaram a coleta foram presenteados com uma camisa personalizada da campanha.





Entre os destaques da manhã estava a aposentada Sônia Maria Pereira Batista, de 66 anos. Uma das primeiras a cruzar as portas da unidade, ela exibiu com entusiasmo sua longa trajetória de altruísmo. "Sou doadora voluntária desde 1971. Sempre fiz questão de manter esse gesto de solidariedade. Acredito que, quando valorizamos a nossa própria vida, também queremos que o próximo tenha a oportunidade de viver. Por isso, incentivo todos que têm condições de doar com saúde a vencerem o medo e ajudarem quem precisa. Enquanto eu puder, continuarei doando, porque salvar vidas é muito importante. Faço questão de compartilhar essa experiência e incentivar outras pessoas a também se tornarem doadoras", afirmou.



A mobilização ocorre em um cenário de demanda contínua. Atualmente, a rede de saúde do município utiliza mais de 20 bolsas de sangue todos os dias, um volume que nem sempre é reposto na mesma velocidade. Para facilitar a captação, o setor conta desde o mês passado com as novas diretrizes do Ministério da Saúde, que reduziram prazos de inaptidão temporária e eliminaram o limite máximo de idade para doadores habituais que mantêm boas condições clínicas. LEIA MAIS: Hemonúcleo de São Gonçalo fará atendimento extra neste sábado Entre os destaques da manhã estava a aposentada Sônia Maria Pereira Batista, de 66 anos. Uma das primeiras a cruzar as portas da unidade, ela exibiu com entusiasmo sua longa trajetória de altruísmo. "Sou doadora voluntária desde 1971. Sempre fiz questão de manter esse gesto de solidariedade. Acredito que, quando valorizamos a nossa própria vida, também queremos que o próximo tenha a oportunidade de viver. Por isso, incentivo todos que têm condições de doar com saúde a vencerem o medo e ajudarem quem precisa. Enquanto eu puder, continuarei doando, porque salvar vidas é muito importante. Faço questão de compartilhar essa experiência e incentivar outras pessoas a também se tornarem doadoras", afirmou.A mobilização ocorre em um cenário de demanda contínua. Atualmente, a rede de saúde do município utiliza mais de 20 bolsas de sangue todos os dias, um volume que nem sempre é reposto na mesma velocidade. Para facilitar a captação, o setor conta desde o mês passado com as novas diretrizes do Ministério da Saúde, que reduziram prazos de inaptidão temporária e eliminaram o limite máximo de idade para doadores habituais que mantêm boas condições clínicas.

Impacto que salva vidas e regras para doar

À frente da instituição, a diretora Luiza Pereira ressaltou o papel transformador de cada voluntário para os pacientes internados e seus familiares. "Como diretora, tenho muito orgulho do trabalho que realizamos com uma equipe comprometida com a missão de salvar vidas. Quero reforçar que a doação de sangue é um ato de amor, solidariedade e responsabilidade social. Por trás de cada bolsa de sangue, existe a esperança de uma família e a oportunidade de uma nova chance para alguém. Nosso convite é para que aqueles que já são doadores continuem conosco e para que novas pessoas abracem essa causa. Doe sangue, seja a esperança de alguém. Uma única doação pode salvar até quatro vidas! Em nome de todo o Hemonúcleo, o nosso muito obrigada", declarou.



Quem deseja aderir à corrente solidária precisa cumprir critérios básicos de triagem. É obrigatório apresentar documento oficial com foto, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e ter mais de 16 anos — jovens de 16 e 17 anos necessitam de autorização formal e cópia autenticada da identidade dos pais ou responsáveis. Diferente de exames laboratoriais, o jejum não é exigido, mas recomenda-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores e abster-se de álcool por 12 horas.



Ficam impedidos de doar aqueles que apresentarem quadros gripais, processos inflamatórios ativos ou histórico de doenças transmissíveis pelo sangue, como HIV, HTLV, malária, doença de Chagas e hepatite contraída após os 11 anos. Restrições também se aplicam a usuários de drogas ilícitas injetáveis e portadores de doenças autoimunes, diabetes descompensada ou hipertensão sem controle.



O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, exceto em feriados e pontos facultativos. O atendimento acontece na Alameda Pio XII, sem número, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto.