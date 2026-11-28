São Gonçalo: os gonçalenses poderão participar de atividades físicas gratuitas, guiadas por instrutores, em evento este final de semana - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: os gonçalenses poderão participar de atividades físicas gratuitas, guiadas por instrutores, em evento este final de semanaRenan Otto/Ascom

Publicado 28/11/2026 00:30

Os moradores de São Gonçalo ganham uma agenda repleta de lazer, saúde e cultura para aproveitar os dias de folga. Neste sábado (28) e domingo (29), o Parque RJ Nosso Sonho, localizado no bairro Boa Vista, promove uma programação especial e totalmente gratuita voltada para públicos de diferentes idades. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo , o Sesc RJ e o Sindcomércio, a iniciativa combina o incentivo à prática esportiva durante as manhãs com uma grande festa temática para abrir oficialmente as celebrações natalinas na cidade.

A agenda começa pelo bem-estar físico. Nas manhãs do fim de semana, os frequentadores do parque terão a oportunidade de se movimentar sob a orientação de instrutores qualificados. No sábado (28), entre 9h e 11h, o público poderá participar de sessões de alongamento e oficinas de iniciação esportiva, ideais para quem deseja adotar hábitos mais saudáveis e experimentar novas modalidades. Já na manhã de domingo (29), a partir das 8h, o foco será o atletismo, com uma oficina de corrida dedicada a participantes com idade a partir de 16 anos, incentivando o condicionamento físico e a socialização ao ar livre.

Magia natalina e estrutura de lazer

O ponto alto da programação acontece no fim da tarde de domingo (29), quando o parque se transforma em um cenário encantado para celebrar o espírito de fim de ano. A partir das 17h, famílias inteiras poderão acompanhar uma série de atrações culturais gratuitas. O cronograma festivo inclui o tradicional cortejo natalino trazido pelo Sesc RJ, as atividades recreativas da Caravana de Arte e Lazer de São Gonçalo — garantindo a diversão da garotada — e um repertório musical especial executado pela Orquestra Municipal.



A expectativa das crianças atingirá o auge com a aguardada chegada do Papai Noel ao espaço. Logo em seguida, às 19h, ocorre um dos momentos mais simbólicos da noite: o acendimento oficial da grande árvore de Natal do parque, iluminando o espaço e marcando o início da temporada festiva no município.



Considerado o maior complexo de lazer de todo o Leste Fluminense, o Parque RJ Nosso Sonho está situado na Rua Formosa, número 3.352, no Boa Vista. O equipamento público funciona regularmente de terça-feira a domingo, das 6h às 22h, oferecendo à população uma infraestrutura completa que reúne pista de corrida, skatepark, quadras poliesportivas, cascata de água, áreas de convivência arborizadas, parquinho infantil e academia ao ar livre.