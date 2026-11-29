São Gonçalo: projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe)Divulgação/Ascom

Publicado 29/11/2026 00:15

Um amplo pacote de intervenções urbanísticas está mudando o cenário de quatro bairros que integram o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo . Coordenadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, as frentes de trabalho avançam simultaneamente pelo Salgueiro, Itaúna, Luiz Caçador e Recanto das Acácias, com a meta de modernizar a infraestrutura viária e elevar a qualidade de vida de aproximadamente 10 mil habitantes da região. O projeto, que conta com aporte financeiro de R$ 63 milhões e tem cronograma de execução previsto para 24 meses, foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), órgão também responsável pela viabilização e captação da verba.





Ao longo de toda a operação, 66 logradouros passarão por requalificação completa, totalizando mais de 15,6 quilômetros de vias reestruturadas. O escopo técnico vai além da simples pavimentação asfáltica: inclui a implantação de redes de drenagem pluvial para evitar alagamentos, construção de passeios públicos padronizados, instalação de piso podotátil voltado à acessibilidade de pessoas com deficiência visual e nova sinalização viária horizontal e vertical. No momento, equipes operacionais concentram esforços em pontos estratégicos, executando serviços de topografia e assentamento de meio-fio na Rua Liborina Silva, corte e nivelamento de terreno na Rua Alcindo Barbosa, além do preparo de base para as futuras calçadas da Rua Ramos Coelho. LEIA MAIS: São Gonçalo e Ministério das Cidades vistoriam obras na Ipuca Ao longo de toda a operação, 66 logradouros passarão por requalificação completa, totalizando mais de 15,6 quilômetros de vias reestruturadas. O escopo técnico vai além da simples pavimentação asfáltica: inclui a implantação de redes de drenagem pluvial para evitar alagamentos, construção de passeios públicos padronizados, instalação de piso podotátil voltado à acessibilidade de pessoas com deficiência visual e nova sinalização viária horizontal e vertical. No momento, equipes operacionais concentram esforços em pontos estratégicos, executando serviços de topografia e assentamento de meio-fio na Rua Liborina Silva, corte e nivelamento de terreno na Rua Alcindo Barbosa, além do preparo de base para as futuras calçadas da Rua Ramos Coelho.

Fim da lama e dos buracos renova a esperança de antigos moradores

Para quem reside na região há décadas, o avanço das máquinas representa a superação de dificuldades históricas ligadas à falta de saneamento e mobilidade. Moradora do bairro Luiz Caçador há 40 anos, Cláudia Borges, de 59 anos, acompanha de perto a transformação da via onde vive e celebra o fim dos transtornos provocados pela terra batida em dias de chuva. Segundo ela, a chegada do asfalto concretiza uma demanda antiga da comunidade, que antes convivia com quedas frequentes e promessas não cumpridas, motivo pelo qual fez questão de agradecer à gestão do prefeito Capitão Nelson pela execução do projeto.



O sentimento de alívio é compartilhado pela aposentada Ana dos Santos Silva, de 63 anos, que também relata os prejuízos causados pelas condições precárias do solo antes do início da urbanização. Ela recorda que os buracos e a superfície escorregadia já provocaram um grave acidente familiar, quando sua mãe sofreu três fraturas na perna após cair na via. Agora, ao observar o andamento das obras de drenagem e pavimentação, a moradora destaca a satisfação de testemunhar uma melhoria estrutural definitiva para a segurança e o deslocamento diário da vizinhança.