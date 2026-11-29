São Gonçalo: Praça do Colubandê e Parque RJ Nosso Sonho recebem celebração com programação gratuita - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Praça do Colubandê e Parque RJ Nosso Sonho recebem celebração com programação gratuitaDivulgação/Ascom

Publicado 29/11/2026 00:30

O clima natalino toma conta de São Gonçalo a partir deste fim de semana com a abertura oficial do Natal de Novas Luzes 2026. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Sesc RJ e o Sindcomércio, inaugura a temporada festiva no município levando cenografia temática, espetáculos musicais e lazer gratuito para os moradores. As celebrações começaram neste sábado (28), na Praça do Colubandê, e prosseguem no domingo (29), no Parque RJ Nosso Sonho. Em ambos os endereços, o grande destaque visual fica por conta da montagem de imponentes árvores de Natal, que atingem cerca de 30 metros de altura e prometem iluminar a paisagem urbana.





A agenda cultural foi estruturada para atender públicos de todas as idades, transformando os espaços públicos em pontos de encontro para as famílias gonçalenses. Nos dois dias de evento, os visitantes poderão acompanhar de perto o tradicional cortejo natalino organizado pelo Sesc RJ, que percorrerá os locais levando música e teatralidade. A proposta da administração municipal é descentralizar o acesso à cultura e estimular o convívio comunitário durante o período de festas, oferecendo uma programação completa sem qualquer custo para a população. LEIA MAIS: Parque RJ Nosso Sonho recebe esportes e festa de Natal no fim de semana A agenda cultural foi estruturada para atender públicos de todas as idades, transformando os espaços públicos em pontos de encontro para as famílias gonçalenses. Nos dois dias de evento, os visitantes poderão acompanhar de perto o tradicional cortejo natalino organizado pelo Sesc RJ, que percorrerá os locais levando música e teatralidade. A proposta da administração municipal é descentralizar o acesso à cultura e estimular o convívio comunitário durante o período de festas, oferecendo uma programação completa sem qualquer custo para a população.

Recreação infantil, música erudita e expansão do projeto em dezembro

As atividades têm início sempre às 17h, com a chegada da Caravana de Arte e Lazer. O projeto disponibiliza uma estrutura voltada ao público infantil, reunindo brinquedos como pula-pula, dinâmicas recreativas, distribuição de lanches variados e a presença de personagens vivos para interação e fotos com as crianças. Na sequência, às 18h, o ambiente ganha contornos solenes e emocionantes com a apresentação da Camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo. Sob a regência do maestro Paulo Guarany, os músicos executam um repertório cuidadosamente selecionado com clássicos que remetem à época natalina.



O ponto alto da noite está marcado para as 19h, horário previsto para o acendimento simultâneo das luzes das árvores gigantes e a aguardada recepção ao Papai Noel, que chega para atender aos pedidos da garotada e marcar oficialmente o começo das festividades na cidade.



O calendário do Natal de Novas Luzes 2026, contudo, não se encerra neste fim de semana e seguirá avançando por outras regiões de São Gonçalo ao longo de dezembro. No dia 3 do próximo mês, será a vez da Praça Zé Garoto, no Centro, receber toda a estrutura decorativa e festiva. Posteriormente, a programação chegará também à Praça dos Bandeirantes, em data que ainda será divulgada oficialmente. Nessas próximas etapas, a organização ficará a cargo da Prefeitura, por meio da Fundação de Arte e Lazer, mantendo o formato de sucesso com recreação infantil, concerto da Orquestra Municipal e a presença do Bom Velhinho.