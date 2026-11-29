São Gonçalo: Praça do Colubandê e Parque RJ Nosso Sonho recebem celebração com programação gratuitaDivulgação/Ascom
A agenda cultural foi estruturada para atender públicos de todas as idades, transformando os espaços públicos em pontos de encontro para as famílias gonçalenses. Nos dois dias de evento, os visitantes poderão acompanhar de perto o tradicional cortejo natalino organizado pelo Sesc RJ, que percorrerá os locais levando música e teatralidade. A proposta da administração municipal é descentralizar o acesso à cultura e estimular o convívio comunitário durante o período de festas, oferecendo uma programação completa sem qualquer custo para a população.
Recreação infantil, música erudita e expansão do projeto em dezembro
O ponto alto da noite está marcado para as 19h, horário previsto para o acendimento simultâneo das luzes das árvores gigantes e a aguardada recepção ao Papai Noel, que chega para atender aos pedidos da garotada e marcar oficialmente o começo das festividades na cidade.
O calendário do Natal de Novas Luzes 2026, contudo, não se encerra neste fim de semana e seguirá avançando por outras regiões de São Gonçalo ao longo de dezembro. No dia 3 do próximo mês, será a vez da Praça Zé Garoto, no Centro, receber toda a estrutura decorativa e festiva. Posteriormente, a programação chegará também à Praça dos Bandeirantes, em data que ainda será divulgada oficialmente. Nessas próximas etapas, a organização ficará a cargo da Prefeitura, por meio da Fundação de Arte e Lazer, mantendo o formato de sucesso com recreação infantil, concerto da Orquestra Municipal e a presença do Bom Velhinho.
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