Uma das agendas de lazer dos visitantes foi passear de catamarã pelo rio Paraíba do Sul - Foto Secom/Divulgação

Uma das agendas de lazer dos visitantes foi passear de catamarã pelo rio Paraíba do Sul Foto Secom/Divulgação

Publicado 21/02/2024 16:53

São João da Barra – O encerramento da temporada de verão nas praias de Grussaí, Atafona, Chapéu de Sol e Açu não tirou São João da Barra, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, da agenda turística. Desde o final da semana, 41 turistas de São Paulo estão na cidade.

O objetivo é conhecer o patrimônio histórico/cultural e as riquezas naturais do município, com os quais estão encantados. Segundo o empresário Paulino Feijó, proprietário da agência de viagens que transportou os turistas, a experiência tem sido muito proveitosa. A primeira visita foi à “Loja do Milagre”, da centenária fábrica de bebidas do Grupo Thoquino.

Em seguida, todos embarcaram em um catamarã para passeio pelo Rio Paraíba do Sul, acompanhados por guias locais. O grupo está hospedado no Hotel Sesc Grussaí, desde o último sábado (17), e só retorna sexta-feira (23) a São Paulo. “A experiência tem sido muito proveitosa”, ressalta Paulino Feijó.

“Com um grupo desse tamanho e pela distância, precisamos de pelo menos cinco noites na cidade; estamos muito satisfeitos com a hospitalidade e belezas de São João da Barra”, comenta o empresário observando que a Lagoa do Salgado, tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, é uma raridade.

Paulino Feijó explica que escolheu São João da Barra como destino após uma pesquisa na internet e entrou em contato com a guia local pelo cadastro de prestador de serviços turísticos (Cadastur). O secretário municipal de Turismo e Lazer, Edivaldo Machado opina sobre o cadastro.

O secretário considera importante que os prestadores de serviço do município, sejam eles da área de hospedagem ou de bares e restaurantes, façam o cadastro: “Além de ser uma fonte oficial de busca, qualifica esses empreendedores com certificado pelo órgão do Ministério do Turismo”, destaca. A orientação para cadastramento está no portal da prefeitura.