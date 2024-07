Carla Caputi ressaltou a importância da união e da aliança com os treze partidos - Foto Divulgação

Carla Caputi ressaltou a importância da união e da aliança com os treze partidos Foto Divulgação

Publicado 27/07/2024 01:40

São João da Barra – O União Brasil confirmou nessa sexta-feira (26) a candidatura à reeleição da prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputi. A convenção aconteceu na Rua São João (Praça Santo Antônio), no centro da cidade, com a presença do presidente estadual do partido e da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar, e várias lideranças partidárias.

Representantes de outros 13 partidos - PT, PSD, Solidariedade, Cidadania, Avante, PV, PRD, PRTB, DC, PCdoB, Mobiliza, PSDB e PDT - confirmaram aliança. Bacellar fez um pedido e sugeriu uma missão aos sanjoanenses: “Carla tem feito um governo de extrema aprovação; mas, nada de sapato alto; vamos gastar sola de sapato, vamos manter a humildade”.

O líder do União Brasil propôs que Carla Caput seja prefeita mais votada percentualmente do estado. “Vou lutar incansavelmente para que no dia seis de outubro seja Carla Caputi a mulher mais votada do RJ. Estou rodando o estado inteiro fazendo convenções, mas São João da Barra fica marcada como a convenção mais bonita e lotada, das que eu estive nos últimos dias”, ressaltou.

Carla falou sobre o atual momento da sua vida após o nascimento do segundo filho, o Kaleb, e também da trajetória ao lado do pai e ex-vereador de quatro mandatos, Caputi, e da amiga e aliada Carla Machado (que está representando a Alerj no G20 e não pode estar presente na convenção), deputada estadual e ex-prefeita do município, com quem ela se elegeu como vice em 2020.

“Agradeço de coração ao Rodrigo por ter vindo. É uma honra recebê-lo. Vamos estar juntos nesta caminhada”, discursou a prefeita realçando que é uma felicidade ser a candidata do União Brasil: “Sempre trabalhei muito; sou de fazer, de executar, assim tem sido ao longo da minha trajetória. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento”.

POLÍTICA LIMPA - A candidata à reeleição também falou da importância de todos os partidos e correligionários acreditarem em uma política limpa. “Da política limpa que estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Uma política pautada no serviço, no trabalho, e não em teoria; porque teoria, eu sempre digo, com todo respeito, a todo mundo que estuda, é muito válida, mas, mais vale a experiência do que o diploma. Não estou dizendo para não estudar. Tem que estudar. Estudar muito. Mas nem sempre quando a gente estuda muito, a gente sabe como é a prática”.

Durante a convenção também foram homologadas candidaturas dos 14 nomes que vão disputar à Câmara pelo União Brasil. Além deles, estavam também presentes os candidatos e pré-candidatos dos 13 partidos aliados. O presidente do diretório municipal do União Brasil em SJB, Alexandre Magno Estefan, destacou a importância da aliança com os 13 partidos.

“Mostramos que o União Brasil é também união São João da Barra, já que contamos com a aliança de todos esses partidos co-irmãos, presentes com um único ideal”, pontuou Magno enfatizando: “Nossa união tem um significado de trabalhamos juntos em prol da nossa prefeita; mais uma Carla que dirige tão brilhantemente o nosso município”.