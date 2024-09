Os notebooks e certificados foram entregues durante solenidade no último dia 29 - Foto Divulgação

Publicado 02/09/2024 16:55

São João da Barra - A formação em metodologias ativas de ensino, com foco no interesse da nova geração por inovação, comunicação e diversidade, garante a escolas da rede pública municipal de São João da Barra (RJ) premiação em projeto do Grupo Nacional de Aprendizagem (GNA), por meio de práticas educacionais inovadoras.

O projeto envolve, em parceria, Instituto Federal Fluminense (IFF) e Secretaria Municipal de Educação. As escolas premiadas são Amaro de Souza Paes, em Grussaí, e João Flávio Batista, em Cajueiro. A primeira recebeu três notebooks; a segunda, dois. Também o Centro Municipal de Educação Avançado (Cmea I), em Mato Escuro, se destacou e receberá dois equipamentos.

Cada uma das 13 escolas do Ensino Fundamental II que participaram da gincana foi representada por professores em formação no projeto. A finalidade da dinâmica foi somar o maior número de planos de aula elaborados na Plataforma Práticas Educativas Inovadoras, visando o compartilhamento de planos de aulas entre os professores por meio de uma aprendizagem colaborativa e em rede.

Ao explicar, a diretora da Escola João Flávio Batista, Soraya Machado, ressalta que os notebooks terão uma grande serventia: “Contribuirá no dia a dia dos professores, que poderão utilizar os equipamentos e a plataforma de forma individualizada nos horários de planejamento das aulas, para pesquisas e avaliações”, aponta. A premiação aconteceu no último dia 29.

Na oportunidade, professores das escolas premiadas que concluíram o curso Formação Inicial e Continuada receberam certificados. O objetivo da plataforma é construir o conhecimento em grupo. A formatura do projeto Práticas Educativas Inovadoras contou com a participação de 18 professores do Ensino Fundamental II.

Participaram da entrega dos prêmios a assistente de responsabilidade social, Carolina Correa, e a analista ambiental, Jéssica Neves, ambas do GNA; além da coordenadora de Ciência da Secretaria Municipal de Educação, Aline Marcelino; professores e diretores de escolas.