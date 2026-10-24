Representantes de várias secretarias se reuniram para mapear, preservar e divulgar a história resumida no projeto - Foto Secom/Divulgação

Representantes de várias secretarias se reuniram para mapear, preservar e divulgar a história resumida no projeto Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/10/2026 15:47

"Circuito Memórias Negras". Esta é a chave para São João da Barra (RJ) abrir um caminho histórico na preservação de sua identidade com foco na valorização da ancestralidade. O projeto, com lançamento agendado para o dia 18 de novembro, vem sendo desenvolvido desde o início do segundo semestre deste ano.

Formatada por meio de reuniões quinzenais no Departamento de Igualdade Racial, a iniciativa ganhou definição e validação prática após uma comitiva intersetorial realizar uma visita técnica de reconhecimento de campo para chancelar a viabilidade do novo roteiro de afroturismo que integrará as ações do município.

O encontro uniu representantes das secretarias municipais de Cultura, de Turismo e Lazer, de Educação, e de Assistência Social e Direitos Humanos, além de membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, consolidando uma articulação para mapear, preservar e divulgar a história, a ancestralidade e os pontos de resistência da população negra no território sanjoanense.

A estrutura do percurso envolve a bravura, as tradições, a cultura e as diversas formas de linguagem deixadas por milhares de africanos de diferentes nações que, devido à diáspora africana, foram traficados e escravizados na região do Norte Fluminense durante os períodos colonial e imperial.

Após a avaliação positiva do trajeto pela equipe de trabalho, o lançamento do circuito foi estipulado para a semana da Consciência Negra, data que já contará com um tour inaugural agendado com estudantes do Instituto Federal Fluminense e do Colégio Estadual Newton Alves.

Respostas abrangentes

Esse público-alvo escolar reflete um dos grandes objetivos da proposta, que visa auxiliar o ambiente de ensino na difusão da cultura afro-brasileira e da história da África por meio de saídas de campo e atividades práticas de pertencimento. Além de atender estudantes e professores da rede pública, o projeto foca em turistas interessados em turismo cultural e de experiência.

No contexto estrutural, está prevista ainda a inclusão do roteiro em uma plataforma de vendas online do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) e seu posterior cadastramento junto à Embratur, vinculada ao Ministério do Turismo. A avaliação sobre os ganhos econômicos e sociais do projeto transmite respostas abrangentes.

A justificativa é que o afroturismo se encontra em plena expansão no Brasil, sendo capaz de

gerar novas oportunidades de emprego, renda e guiamento especializado na cadeia da economia criativa local.

A iniciativa também gera impactos profundos na saúde como um todo, especialmente no que tange à saúde mental e ao bem-estar coletivo da população preta. A expectativa é que o Circuito possa elevar a dignidade e solidificar o sentimento de pertencimento, traduzindo-se em mais saúde, equilíbrio e qualidade de vida para a comunidade.