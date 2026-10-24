Representantes de várias secretarias se reuniram para mapear, preservar e divulgar a história resumida no projeto Foto Secom/Divulgação
gerar novas oportunidades de emprego, renda e guiamento especializado na cadeia da economia criativa local.
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Representantes de várias secretarias se reuniram para mapear, preservar e divulgar a história resumida no projeto Foto Secom/Divulgação
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